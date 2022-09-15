12:18 15.09.2022 (обновлено: 12:36 15.09.2022)
Минобороны Азербайджана заявило о гибели 71 военного за время эскалации
Минобороны Азербайджана оценило потери за время эскалации на границе в 71 человека
Граница Армении и Азербайджана. Архивное фото
БАКУ, 15 сен – РИА Новости. Минобороны Азербайджана заявило о гибели 71 своего военнослужащего в результате эскалации на армяно-азербайджанской границе.
"Оборонное ведомство Азербайджана опубликовало обновленный список погибших в результате эскалации на армяно-азербайджанской границе. Число погибших достигло 71", - говорится в сообщении пресс-службы минобороны. Ранее ведомство сообщало о гибели 50 азербайджанских военнослужащих.
В ночь на вторник на армяно-азербайджанской границе вспыхнули боевые действия, стороны обвиняют друг друга в начале обострения. В Ереване заявили, что азербайджанские военные обстреляли территорию Армении с применением артиллерии и беспилотников. Обстрелу подверглись районы на границе - Гегаркуникская, Вайоцдзорская, Сюникская области (связывает Армению с Ираном). К Карабаху эти территории отношения не имеют. В Баку заявили, что армянские военные обстреляли позиции азербайджанских войск на границе, произошло боестолкновение. МИД Азербайджана обвинил Армению в намерении сорвать мирный процесс. Обе стороны сообщили о потерях среди своих военных.
К утру стороны договорились о прекращении огня. Как заявил РИА Новости глава международного комитета СФ РФ Григорий Карасин, перемирия на границе Армении и Азербайджана удалось добиться благодаря усилиям России, в том числе после разговора президента РФ Владимира Путина и премьера Армении Никола Пашиняна и работы российского МИД. По словам сенатора, предстоит большая работа, поскольку Ереван обратился в ОДКБ.
Как ранее сообщил пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов, 13 сентября состоялось экстренное заседание постоянного совета ОДКБ, который выразил крайнюю озабоченность ситуацией на границе Армении и Азербайджана и рассмотрел предложения по задействованию механизмов ОДКБ по урегулированию.