https://ria.ru/20220915/avtovaz-1817000770.html
"АвтоВАЗ" снял с производства Lada Xray
"АвтоВАЗ" снял с производства Lada Xray - РИА Новости, 15.09.2022
"АвтоВАЗ" снял с производства Lada Xray
"АвтоВАЗ" не планирует возобновлять производство модели Lada Xray, причина - высокая доля импортируемых компонентов, сообщил официальный представитель компании... РИА Новости, 15.09.2022
2022-09-15T14:50
2022-09-15T14:50
2022-09-15T14:52
авто
автоваз
россия
lada xray
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. "АвтоВАЗ" не планирует возобновлять производство модели Lada Xray, причина - высокая доля импортируемых компонентов, сообщил официальный представитель компании Сергей Ильинский."В Xray очень велика доля импортируемых компонентов, он менее всего локализован", - сказал он, отвечая на соответсвующий вопрос в ходе премии "Автомобиль года в России".Ранее на ВЭФ-2022 президент "АвтоВАЗа" заявил о намерениях восстановить практически всю досанкционную линейку в 2023 году. В частности, производство Largus планируется возобновить на рубеже 2022-2023 годов."АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти и Ижевске. Несмотря на передачу активов Renault в госсобственность, вся линейка Lada сохранится, уточняли в Минпромторге. Сейчас марка состоит из пяти семейств моделей: Vesta, Xray, Largus, Granta и Niva. По данным автопроизводителя, за прошлый год его общие продажи составили 350,7 тысячи машин (+2% к 2020 году).
https://ria.ru/20220804/avtovaz-1807266196.html
https://ria.ru/20220811/lada-1808951927.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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авто, автоваз, россия, lada xray
Авто, АвтоВАЗ, Россия, Lada Xray
14:50 15.09.2022 (обновлено: 14:52 15.09.2022)
"АвтоВАЗ" снял с производства Lada Xray
"АвтоВАЗ" снял с производства Lada Xray из-за высокой доли импортируемых компонентов