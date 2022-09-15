https://ria.ru/20220915/avtovaz-1817000770.html

"АвтоВАЗ" снял с производства Lada Xray

"АвтоВАЗ" снял с производства Lada Xray - РИА Новости, 15.09.2022

"АвтоВАЗ" снял с производства Lada Xray

"АвтоВАЗ" не планирует возобновлять производство модели Lada Xray, причина - высокая доля импортируемых компонентов, сообщил официальный представитель компании... РИА Новости, 15.09.2022

2022-09-15T14:50

2022-09-15T14:50

2022-09-15T14:52

авто

автоваз

россия

lada xray

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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. "АвтоВАЗ" не планирует возобновлять производство модели Lada Xray, причина - высокая доля импортируемых компонентов, сообщил официальный представитель компании Сергей Ильинский."В Xray очень велика доля импортируемых компонентов, он менее всего локализован", - сказал он, отвечая на соответсвующий вопрос в ходе премии "Автомобиль года в России".Ранее на ВЭФ-2022 президент "АвтоВАЗа" заявил о намерениях восстановить практически всю досанкционную линейку в 2023 году. В частности, производство Largus планируется возобновить на рубеже 2022-2023 годов."АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти и Ижевске. Несмотря на передачу активов Renault в госсобственность, вся линейка Lada сохранится, уточняли в Минпромторге. Сейчас марка состоит из пяти семейств моделей: Vesta, Xray, Largus, Granta и Niva. По данным автопроизводителя, за прошлый год его общие продажи составили 350,7 тысячи машин (+2% к 2020 году).

https://ria.ru/20220804/avtovaz-1807266196.html

https://ria.ru/20220811/lada-1808951927.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

авто, автоваз, россия, lada xray