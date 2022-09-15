https://ria.ru/20220915/avrora-1816961634.html

"Аврора" будет летать на Байкал ежедневно до конца года

"Аврора" будет летать на Байкал ежедневно до конца года - РИА Новости, 15.09.2022

"Аврора" будет летать на Байкал ежедневно до конца года

Единая дальневосточная авиакомпания "Аврора" будет летать из Улан-Удэ на Байкал ежедневно до конца 2022 года, сообщили в пресс-службе перевозчика. РИА Новости, 15.09.2022

2022-09-15T13:32

2022-09-15T13:32

2022-09-15T13:32

туризм

улан-удэ

ольхон

"аврора"

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новости - туризм

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МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Единая дальневосточная авиакомпания "Аврора" будет летать из Улан-Удэ на Байкал ежедневно до конца 2022 года, сообщили в пресс-службе перевозчика."Аврора" совместно с партнером-оператором "Сибирская легкая авиация" отрывает продажу билетов на рейсы по маршруту Улан-Удэ — Хужир (остров Ольхон). В период с 30 октября перевозки будут выполняться ежедневно на воздушном судне L-410", — пояснили в пресс-службе.Уточняется, что стоимость авиабилета в одну сторону составит 1035 рублей.Рейсы из столицы Бурятии на Ольхон были запущены с 18 февраля 2022 года. До этого попасть на остров можно было только с иркутской стороны."Аврора" создана для повышения транспортной доступности удаленных районов всего Дальневосточного федерального округа. Сеть включает в себя 535 социально значимых маршрутов, которые связывают между собой 410 населенных пунктов.

https://ria.ru/20220915/minvody-1816931986.html

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Ольга Кабанова

Ольга Кабанова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

улан-удэ, ольхон, "аврора", байкал, l-410, новости - туризм, туризм, туристы