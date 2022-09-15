https://ria.ru/20220915/avrora-1816961634.html
"Аврора" будет летать на Байкал ежедневно до конца года
"Аврора" будет летать на Байкал ежедневно до конца года - РИА Новости, 15.09.2022
"Аврора" будет летать на Байкал ежедневно до конца года
Единая дальневосточная авиакомпания "Аврора" будет летать из Улан-Удэ на Байкал ежедневно до конца 2022 года, сообщили в пресс-службе перевозчика. РИА Новости, 15.09.2022
2022-09-15T13:32
2022-09-15T13:32
2022-09-15T13:32
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МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Единая дальневосточная авиакомпания "Аврора" будет летать из Улан-Удэ на Байкал ежедневно до конца 2022 года, сообщили в пресс-службе перевозчика."Аврора" совместно с партнером-оператором "Сибирская легкая авиация" отрывает продажу билетов на рейсы по маршруту Улан-Удэ — Хужир (остров Ольхон). В период с 30 октября перевозки будут выполняться ежедневно на воздушном судне L-410", — пояснили в пресс-службе.Уточняется, что стоимость авиабилета в одну сторону составит 1035 рублей.Рейсы из столицы Бурятии на Ольхон были запущены с 18 февраля 2022 года. До этого попасть на остров можно было только с иркутской стороны."Аврора" создана для повышения транспортной доступности удаленных районов всего Дальневосточного федерального округа. Сеть включает в себя 535 социально значимых маршрутов, которые связывают между собой 410 населенных пунктов.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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улан-удэ, ольхон, "аврора", байкал, l-410, новости - туризм, туризм, туристы
Туризм, Улан-Удэ, Ольхон, "Аврора", Байкал, L-410, Новости - Туризм, Туризм, туристы
"Аврора" будет летать на Байкал ежедневно до конца года
Авиарейсы "Авроры" на озеро Байкал до конца года будут ежедневными
МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Единая дальневосточная авиакомпания "Аврора" будет летать из Улан-Удэ на Байкал ежедневно до конца 2022 года, сообщили в пресс-службе перевозчика.
"Аврора" совместно с партнером-оператором "Сибирская легкая авиация" отрывает продажу билетов на рейсы по маршруту Улан-Удэ — Хужир (остров Ольхон). В период с 30 октября перевозки будут выполняться ежедневно на воздушном судне L-410", — пояснили в пресс-службе.
Уточняется, что стоимость авиабилета в одну сторону составит 1035 рублей.
Рейсы из столицы Бурятии на Ольхон были запущены с 18 февраля 2022 года. До этого попасть на остров можно было только с иркутской стороны.
"Аврора" создана для повышения транспортной доступности удаленных районов всего Дальневосточного федерального округа. Сеть включает в себя 535 социально значимых маршрутов, которые связывают между собой 410 населенных пунктов.