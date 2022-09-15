https://ria.ru/20220915/avito-1817033398.html

В Казани открылся офис "Авито"

В Казани открылся офис "Авито" - РИА Новости, 15.09.2022

В Казани открылся офис "Авито"

Компания "Авито" открыла третий в стране офис в Казани (после Москвы и Санкт-Петербурга), который создаст 220 рабочих мест, а с учетом "удаленки" сможет... РИА Новости, 15.09.2022

2022-09-15T16:27

2022-09-15T16:27

2022-09-15T16:27

республика татарстан

экономика

казань

авито

республика татарстан (татарстан)

фарид абдулганиев

новости компаний - экономика

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/19/1590978665_0:105:3071:1832_1920x0_80_0_0_0d26117ff36643739d848b13619517c0.jpg

КАЗАНЬ, 15 сен – РИА Новости. Компания "Авито" открыла третий в стране офис в Казани (после Москвы и Санкт-Петербурга), который создаст 220 рабочих мест, а с учетом "удаленки" сможет обеспечить работой до 600 человек, сообщила директор по персоналу компании Ольга Ким."У нас есть офисы в Москве, Санкт-Петербурге, и мы решили, что по всем факторам, которые для нас важны, следующий офис должен быть в Казани, в Татарстане… Мы здесь думаем создать 220 комфортных рабочих мест, а если мы возьмем ситуацию с гибридным режимом для IT-специалистов, то могут до 600 человек пользоваться этим офисом, периодически в него приходя", - сказала Ким журналистам.По ее словам, в офисе смогут размещаться не только сотрудники, занятые в центре клиентского сервиса, но и IT-специалисты компании, многие из которых работают на "удаленке". Всего в команде "Авито", по информации Ким, сейчас работают уже 5 тысяч сотрудников, в том числе 2 тысячи IT-специалистов и 1,8 тысячи сотрудников центров клиентского сервиса."Если говорить про Татарстан, то мы здесь видим достаточно большой рост как в количестве сделок, так и в количестве пользователей, которые пришли на "Авито". За прошлый год количество пользователей выросло на 25% именно в Татарстане. Если посмотреть на количество объявлений, которые сейчас размещены здесь, то это более 6 миллионов объявлений", - уточнил управляющий директор "Авито" Артем Кумпель.Открытие офиса в Казани, по его словам, приблизит компанию к представителям малого и среднего бизнеса республики, а их сегодня с "Авито" работает более 110 тысяч, и позволит оперативно, напрямую решать все возникающие вопросы, что будет способствовать привлечению на "Авито" еще большего числа предпринимателей.Уполномоченный при президенте Татарстана по защите прав предпринимателей Фарид Абдулганиев напомнил, что в республике по поручению президента Татарстана уделяется большое внимание развитию электронной торговли, принята республиканская программа в этом направлении. По словам Абдулганиева, для малого бизнеса, индивидуальных предпринимателей, самозанятых, физических лиц такой сервис, как "Авито", очень востребован: регулярно им пользуются 600 тысяч жителей республики, 110 тысяч предпринимателей (почти пятая часть предпринимателей Татарстана).Для сотрудников казанского офиса на площади 1,4 тысячи квадратных метров в центре города разместятся не только четыре рабочие зоны на 220 рабочих мест, оборудованных современными IT-решениями, но и восемь переговорных комнат с возможностью проведения зум-конференций, две кухни, шесть комфортных зон отдыха с игровыми приставками и массажными креслами.

https://ria.ru/20220906/kazan-1814769684.html

https://ria.ru/20220906/fesco-1814747406.html

https://ria.ru/20220915/sudno-1816955131.html

казань

республика татарстан (татарстан)

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, казань, авито, республика татарстан (татарстан), фарид абдулганиев, новости компаний - экономика, россия