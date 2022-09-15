https://ria.ru/20220915/avito-1817033398.html
В Казани открылся офис "Авито"
В Казани открылся офис "Авито" - РИА Новости, 15.09.2022
В Казани открылся офис "Авито"
Компания "Авито" открыла третий в стране офис в Казани (после Москвы и Санкт-Петербурга), который создаст 220 рабочих мест, а с учетом "удаленки" сможет... РИА Новости, 15.09.2022
2022-09-15T16:27
2022-09-15T16:27
2022-09-15T16:27
республика татарстан
экономика
казань
авито
республика татарстан (татарстан)
фарид абдулганиев
новости компаний - экономика
россия
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КАЗАНЬ, 15 сен – РИА Новости. Компания "Авито" открыла третий в стране офис в Казани (после Москвы и Санкт-Петербурга), который создаст 220 рабочих мест, а с учетом "удаленки" сможет обеспечить работой до 600 человек, сообщила директор по персоналу компании Ольга Ким."У нас есть офисы в Москве, Санкт-Петербурге, и мы решили, что по всем факторам, которые для нас важны, следующий офис должен быть в Казани, в Татарстане… Мы здесь думаем создать 220 комфортных рабочих мест, а если мы возьмем ситуацию с гибридным режимом для IT-специалистов, то могут до 600 человек пользоваться этим офисом, периодически в него приходя", - сказала Ким журналистам.По ее словам, в офисе смогут размещаться не только сотрудники, занятые в центре клиентского сервиса, но и IT-специалисты компании, многие из которых работают на "удаленке". Всего в команде "Авито", по информации Ким, сейчас работают уже 5 тысяч сотрудников, в том числе 2 тысячи IT-специалистов и 1,8 тысячи сотрудников центров клиентского сервиса."Если говорить про Татарстан, то мы здесь видим достаточно большой рост как в количестве сделок, так и в количестве пользователей, которые пришли на "Авито". За прошлый год количество пользователей выросло на 25% именно в Татарстане. Если посмотреть на количество объявлений, которые сейчас размещены здесь, то это более 6 миллионов объявлений", - уточнил управляющий директор "Авито" Артем Кумпель.Открытие офиса в Казани, по его словам, приблизит компанию к представителям малого и среднего бизнеса республики, а их сегодня с "Авито" работает более 110 тысяч, и позволит оперативно, напрямую решать все возникающие вопросы, что будет способствовать привлечению на "Авито" еще большего числа предпринимателей.Уполномоченный при президенте Татарстана по защите прав предпринимателей Фарид Абдулганиев напомнил, что в республике по поручению президента Татарстана уделяется большое внимание развитию электронной торговли, принята республиканская программа в этом направлении. По словам Абдулганиева, для малого бизнеса, индивидуальных предпринимателей, самозанятых, физических лиц такой сервис, как "Авито", очень востребован: регулярно им пользуются 600 тысяч жителей республики, 110 тысяч предпринимателей (почти пятая часть предпринимателей Татарстана).Для сотрудников казанского офиса на площади 1,4 тысячи квадратных метров в центре города разместятся не только четыре рабочие зоны на 220 рабочих мест, оборудованных современными IT-решениями, но и восемь переговорных комнат с возможностью проведения зум-конференций, две кухни, шесть комфортных зон отдыха с игровыми приставками и массажными креслами.
https://ria.ru/20220906/kazan-1814769684.html
https://ria.ru/20220906/fesco-1814747406.html
https://ria.ru/20220915/sudno-1816955131.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, казань, авито, республика татарстан (татарстан), фарид абдулганиев, новости компаний - экономика, россия
Республика Татарстан, Экономика, Казань, Авито, Республика Татарстан (Татарстан), Фарид Абдулганиев, Новости компаний - Экономика, Россия
КАЗАНЬ, 15 сен – РИА Новости. Компания "Авито" открыла третий в стране офис в Казани (после Москвы и Санкт-Петербурга), который создаст 220 рабочих мест, а с учетом "удаленки" сможет обеспечить работой до 600 человек, сообщила директор по персоналу компании Ольга Ким.
"У нас есть офисы в Москве, Санкт-Петербурге, и мы решили, что по всем факторам, которые для нас важны, следующий офис должен быть в Казани, в Татарстане… Мы здесь думаем создать 220 комфортных рабочих мест, а если мы возьмем ситуацию с гибридным режимом для IT-специалистов, то могут до 600 человек пользоваться этим офисом, периодически в него приходя", - сказала Ким журналистам.
По ее словам, в офисе смогут размещаться не только сотрудники, занятые в центре клиентского сервиса, но и IT-специалисты компании, многие из которых работают на "удаленке". Всего в команде "Авито", по информации Ким, сейчас работают уже 5 тысяч сотрудников, в том числе 2 тысячи IT-специалистов и 1,8 тысячи сотрудников центров клиентского сервиса.
"Если говорить про Татарстан, то мы здесь видим достаточно большой рост как в количестве сделок, так и в количестве пользователей, которые пришли на "Авито". За прошлый год количество пользователей выросло на 25% именно в Татарстане. Если посмотреть на количество объявлений, которые сейчас размещены здесь, то это более 6 миллионов объявлений", - уточнил управляющий директор "Авито" Артем Кумпель.
Открытие офиса в Казани, по его словам, приблизит компанию к представителям малого и среднего бизнеса республики, а их сегодня с "Авито" работает более 110 тысяч, и позволит оперативно, напрямую решать все возникающие вопросы, что будет способствовать привлечению на "Авито" еще большего числа предпринимателей.
Уполномоченный при президенте Татарстана по защите прав предпринимателей Фарид Абдулганиев
напомнил, что в республике по поручению президента Татарстана уделяется большое внимание развитию электронной торговли, принята республиканская программа в этом направлении. По словам Абдулганиева, для малого бизнеса, индивидуальных предпринимателей, самозанятых, физических лиц такой сервис, как "Авито", очень востребован: регулярно им пользуются 600 тысяч жителей республики, 110 тысяч предпринимателей (почти пятая часть предпринимателей Татарстана).
Для сотрудников казанского офиса на площади 1,4 тысячи квадратных метров в центре города разместятся не только четыре рабочие зоны на 220 рабочих мест, оборудованных современными IT-решениями, но и восемь переговорных комнат с возможностью проведения зум-конференций, две кухни, шесть комфортных зон отдыха с игровыми приставками и массажными креслами.