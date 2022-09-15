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Союзные силы отразили атаку украинского десанта на херсонском направлении - РИА Новости, 15.09.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220915/ataka-1816898283.html
Союзные силы отразили атаку украинского десанта на херсонском направлении
Союзные силы отразили атаку украинского десанта на херсонском направлении - РИА Новости, 15.09.2022
Союзные силы отразили атаку украинского десанта на херсонском направлении
Украинский десант попытался войти в Херсонскую область, атаку удалось отразить, рассказал замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов в... РИА Новости, 15.09.2022
2022-09-15T09:09
2022-09-15T10:48
специальная военная операция на украине
в мире
херсонская область
черное море
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен — РИА Новости. Украинский десант попытался войти в Херсонскую область, атаку удалось отразить, рассказал замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов в эфире "Соловьев Live"."Буквально рано утром некие десантники, они себя называют морские пехотинцы, &lt;...&gt; (пытались. — Прим. ред.) проникнуть на территорию Кинбурнской косы, это со стороны как раз Черного моря, и пройти (в Херсонскую область. — Прим. ред.), но атака была купирована, нацисты были уничтожены", — сообщил он.Также замглавы ВГА опроверг заявления о том, что украинские войска зашли в Херсонскую область. По словам Стремоусова, он ежедневно ездит в село Киселевка на границе с Николаевской областью, которое "каждый день захватывают в интернете"."Херсонская область как была на своих рубежах, так и остается. Никто не проник в районе Сухого Ставка, Давыдова Брода, в район Киселевки — это не соответствует действительности", — подчеркнул он.Комментируя для РИА Новости попытку украинского десанта проникнуть в регион, Стремоусов пояснил, что Кинбурнская коса территориально находится в Николаевской области."Там до Очакова пять километров, &lt;...&gt; но они были сразу замечены и уничтожены. Там было убито около 120 украинских военных. Это была бессмысленная акция. &lt;...&gt; Любые подходы к Кинбурнской косе нами полностью контролируются и подойти незамеченным нереально", — заключил собеседник агентства.Это уже не первая попытка украинских сил зайти в Херсонскую область с этого направления. Как сообщало Минобороны России в сводке за 14 сентября, истребители ВКС уничтожили в районе Кинбурнской косы вертолет Ми-8 ВСУ с диверсионно-разведывательной группой на борту.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах начали работу новые администрации, вещают российские телеканалы и радиостанции. Обе области объявили о планах войти в состав России.
https://ria.ru/20220915/obstrely-1816884906.html
https://ria.ru/20220915/kherson-1816902679.html
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херсонская область
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в мире, херсонская область , черное море
Специальная военная операция на Украине, В мире, Херсонская область , Черное море
09:09 15.09.2022 (обновлено: 10:48 15.09.2022)
 
Союзные силы отразили атаку украинского десанта на херсонском направлении

Союзные силы отразили атаку десанта ВСУ со стороны Черного моря на херсонском направлении

© РИА НовостиВоеннослужащие Росгвардии в Херсонской области
Военнослужащие Росгвардии в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 15.09.2022
© РИА Новости
Военнослужащие Росгвардии в Херсонской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен — РИА Новости. Украинский десант попытался войти в Херсонскую область, атаку удалось отразить, рассказал замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов в эфире "Соловьев Live".
"Буквально рано утром некие десантники, они себя называют морские пехотинцы, <...> (пытались. — Прим. ред.) проникнуть на территорию Кинбурнской косы, это со стороны как раз Черного моря, и пройти (в Херсонскую область. — Прим. ред.), но атака была купирована, нацисты были уничтожены", — сообщил он.
Также замглавы ВГА опроверг заявления о том, что украинские войска зашли в Херсонскую область. По словам Стремоусова, он ежедневно ездит в село Киселевка на границе с Николаевской областью, которое "каждый день захватывают в интернете".
"Херсонская область как была на своих рубежах, так и остается. Никто не проник в районе Сухого Ставка, Давыдова Брода, в район Киселевки — это не соответствует действительности", — подчеркнул он.
Комментируя для РИА Новости попытку украинского десанта проникнуть в регион, Стремоусов пояснил, что Кинбурнская коса территориально находится в Николаевской области.
"Там до Очакова пять километров, <...> но они были сразу замечены и уничтожены. Там было убито около 120 украинских военных. Это была бессмысленная акция. <...> Любые подходы к Кинбурнской косе нами полностью контролируются и подойти незамеченным нереально", — заключил собеседник агентства.
Это уже не первая попытка украинских сил зайти в Херсонскую область с этого направления. Как сообщало Минобороны России в сводке за 14 сентября, истребители ВКС уничтожили в районе Кинбурнской косы вертолет Ми-8 ВСУ с диверсионно-разведывательной группой на борту.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах начали работу новые администрации, вещают российские телеканалы и радиостанции. Обе области объявили о планах войти в состав России.

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