09:09 15.09.2022 (обновлено: 10:48 15.09.2022)
Союзные силы отразили атаку украинского десанта на херсонском направлении
Союзные силы отразили атаку десанта ВСУ со стороны Черного моря на херсонском направлении
Военнослужащие Росгвардии в Херсонской области. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен — РИА Новости. Украинский десант попытался войти в Херсонскую область, атаку удалось отразить, рассказал замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов в эфире "Соловьев Live".
"Буквально рано утром некие десантники, они себя называют морские пехотинцы, <...> (пытались. — Прим. ред.) проникнуть на территорию Кинбурнской косы, это со стороны как раз Черного моря, и пройти (в Херсонскую область. — Прим. ред.), но атака была купирована, нацисты были уничтожены", — сообщил он.
Также замглавы ВГА опроверг заявления о том, что украинские войска зашли в Херсонскую область. По словам Стремоусова, он ежедневно ездит в село Киселевка на границе с Николаевской областью, которое "каждый день захватывают в интернете".
"Херсонская область как была на своих рубежах, так и остается. Никто не проник в районе Сухого Ставка, Давыдова Брода, в район Киселевки — это не соответствует действительности", — подчеркнул он.
Комментируя для РИА Новости попытку украинского десанта проникнуть в регион, Стремоусов пояснил, что Кинбурнская коса территориально находится в Николаевской области.
"Там до Очакова пять километров, <...> но они были сразу замечены и уничтожены. Там было убито около 120 украинских военных. Это была бессмысленная акция. <...> Любые подходы к Кинбурнской косе нами полностью контролируются и подойти незамеченным нереально", — заключил собеседник агентства.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах начали работу новые администрации, вещают российские телеканалы и радиостанции. Обе области объявили о планах войти в состав России.