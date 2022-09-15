https://ria.ru/20220915/ataka-1816898283.html

Союзные силы отразили атаку украинского десанта на херсонском направлении

Союзные силы отразили атаку украинского десанта на херсонском направлении - РИА Новости, 15.09.2022

Союзные силы отразили атаку украинского десанта на херсонском направлении

Украинский десант попытался войти в Херсонскую область, атаку удалось отразить, рассказал замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов в... РИА Новости, 15.09.2022

2022-09-15T09:09

2022-09-15T09:09

2022-09-15T10:48

специальная военная операция на украине

в мире

херсонская область

черное море

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен — РИА Новости. Украинский десант попытался войти в Херсонскую область, атаку удалось отразить, рассказал замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов в эфире "Соловьев Live"."Буквально рано утром некие десантники, они себя называют морские пехотинцы, <...> (пытались. — Прим. ред.) проникнуть на территорию Кинбурнской косы, это со стороны как раз Черного моря, и пройти (в Херсонскую область. — Прим. ред.), но атака была купирована, нацисты были уничтожены", — сообщил он.Также замглавы ВГА опроверг заявления о том, что украинские войска зашли в Херсонскую область. По словам Стремоусова, он ежедневно ездит в село Киселевка на границе с Николаевской областью, которое "каждый день захватывают в интернете"."Херсонская область как была на своих рубежах, так и остается. Никто не проник в районе Сухого Ставка, Давыдова Брода, в район Киселевки — это не соответствует действительности", — подчеркнул он.Комментируя для РИА Новости попытку украинского десанта проникнуть в регион, Стремоусов пояснил, что Кинбурнская коса территориально находится в Николаевской области."Там до Очакова пять километров, <...> но они были сразу замечены и уничтожены. Там было убито около 120 украинских военных. Это была бессмысленная акция. <...> Любые подходы к Кинбурнской косе нами полностью контролируются и подойти незамеченным нереально", — заключил собеседник агентства.Это уже не первая попытка украинских сил зайти в Херсонскую область с этого направления. Как сообщало Минобороны России в сводке за 14 сентября, истребители ВКС уничтожили в районе Кинбурнской косы вертолет Ми-8 ВСУ с диверсионно-разведывательной группой на борту.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах начали работу новые администрации, вещают российские телеканалы и радиостанции. Обе области объявили о планах войти в состав России.

https://ria.ru/20220915/obstrely-1816884906.html

https://ria.ru/20220915/kherson-1816902679.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

херсонская область

черное море

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, херсонская область , черное море