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На Ставрополье выросло число пострадавших при падении летательного аппарата - РИА Новости, 15.09.2022
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На Ставрополье выросло число пострадавших при падении летательного аппарата
На Ставрополье выросло число пострадавших при падении летательного аппарата - РИА Новости, 15.09.2022
На Ставрополье выросло число пострадавших при падении летательного аппарата
Число пострадавших из-за падения неизвестного летательного аппарата на Ставрополье увеличилось до восьми человек, сообщил губернатор региона Владимир... РИА Новости, 15.09.2022
2022-09-15T13:55
2022-09-15T13:55
происшествия
владимир владимиров
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
владимир (митрополит кишиневский и всея молдовы)
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ПЯТИГОРСК, 15 сен - РИА Новости. Число пострадавших из-за падения неизвестного летательного аппарата на Ставрополье увеличилось до восьми человек, сообщил губернатор региона Владимир Владимиров.В среду глава региона сообщил, что в Туркменском округе произошла нештатная ситуация. В районе села Кендже-Кулак упал неизвестный летательный аппарат. Ранее Владимиров сообщал о пяти пострадавших."Актуальная информация о здоровье пострадавших во вчерашнем инциденте в Туркменском округе. Всего пострадавших восемь. Из них один человек получил небольшие ссадины и ушибы. Ему оказали первую медицинскую помощь в Туркменской больнице, сейчас он уже дома. В краевые медучреждения направлены четыре человека, из них один ребенок", - написал губернатор в своем Telegram-канале.По его словам, в Ставропольской краевой больнице сейчас находятся трое, из них в тяжелом состоянии один человек - это сотрудник МЧС, действовавший на месте происшествия."У него многочисленные травмы, ожоги лица и глаз. Еще два человека находятся в офтальмологическом отделении, с ранениями роговицы и мелкими осколками, сейчас их оперируют", - отметил глава региона.Ребенок в детской краевой больнице: "Его состояние средней тяжести, гораздо легче, чем у взрослых. У малыша также пострадали глаза. В Туркменской районной больнице находится три человека. Из них один в состоянии средней тяжести, двое в удовлетворительном состоянии".Что именно из себя представлял летательный аппарат, официальных данных пока нет.
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происшествия, владимир владимиров, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), владимир (митрополит кишиневский и всея молдовы)
Происшествия, Владимир Владимиров, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Владимир (митрополит Кишиневский и всея Молдовы)
13:55 15.09.2022
 
На Ставрополье выросло число пострадавших при падении летательного аппарата

Число пострадавших при падении летательного аппарата на Ставрополье выросло до восьми

© Фото : Владимир Владимиров / Telegram На месте падения неизвестного летательного аппарата в Ставропольском крае
На месте падения неизвестного летательного аппарата в Ставропольском крае - РИА Новости, 1920, 15.09.2022
© Фото : Владимир Владимиров / Telegram
На месте падения неизвестного летательного аппарата в Ставропольском крае
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ПЯТИГОРСК, 15 сен - РИА Новости. Число пострадавших из-за падения неизвестного летательного аппарата на Ставрополье увеличилось до восьми человек, сообщил губернатор региона Владимир Владимиров.
В среду глава региона сообщил, что в Туркменском округе произошла нештатная ситуация. В районе села Кендже-Кулак упал неизвестный летательный аппарат. Ранее Владимиров сообщал о пяти пострадавших.
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"Актуальная информация о здоровье пострадавших во вчерашнем инциденте в Туркменском округе. Всего пострадавших восемь. Из них один человек получил небольшие ссадины и ушибы. Ему оказали первую медицинскую помощь в Туркменской больнице, сейчас он уже дома. В краевые медучреждения направлены четыре человека, из них один ребенок", - написал губернатор в своем Telegram-канале.
По его словам, в Ставропольской краевой больнице сейчас находятся трое, из них в тяжелом состоянии один человек - это сотрудник МЧС, действовавший на месте происшествия.
"У него многочисленные травмы, ожоги лица и глаз. Еще два человека находятся в офтальмологическом отделении, с ранениями роговицы и мелкими осколками, сейчас их оперируют", - отметил глава региона.
Ребенок в детской краевой больнице: "Его состояние средней тяжести, гораздо легче, чем у взрослых. У малыша также пострадали глаза. В Туркменской районной больнице находится три человека. Из них один в состоянии средней тяжести, двое в удовлетворительном состоянии".
Что именно из себя представлял летательный аппарат, официальных данных пока нет.
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