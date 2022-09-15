https://ria.ru/20220915/apparat-1816982046.html

На Ставрополье выросло число пострадавших при падении летательного аппарата

На Ставрополье выросло число пострадавших при падении летательного аппарата - РИА Новости, 15.09.2022

На Ставрополье выросло число пострадавших при падении летательного аппарата

Число пострадавших из-за падения неизвестного летательного аппарата на Ставрополье увеличилось до восьми человек, сообщил губернатор региона Владимир... РИА Новости, 15.09.2022

2022-09-15T13:55

2022-09-15T13:55

2022-09-15T13:55

происшествия

владимир владимиров

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

владимир (митрополит кишиневский и всея молдовы)

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ПЯТИГОРСК, 15 сен - РИА Новости. Число пострадавших из-за падения неизвестного летательного аппарата на Ставрополье увеличилось до восьми человек, сообщил губернатор региона Владимир Владимиров.В среду глава региона сообщил, что в Туркменском округе произошла нештатная ситуация. В районе села Кендже-Кулак упал неизвестный летательный аппарат. Ранее Владимиров сообщал о пяти пострадавших."Актуальная информация о здоровье пострадавших во вчерашнем инциденте в Туркменском округе. Всего пострадавших восемь. Из них один человек получил небольшие ссадины и ушибы. Ему оказали первую медицинскую помощь в Туркменской больнице, сейчас он уже дома. В краевые медучреждения направлены четыре человека, из них один ребенок", - написал губернатор в своем Telegram-канале.По его словам, в Ставропольской краевой больнице сейчас находятся трое, из них в тяжелом состоянии один человек - это сотрудник МЧС, действовавший на месте происшествия."У него многочисленные травмы, ожоги лица и глаз. Еще два человека находятся в офтальмологическом отделении, с ранениями роговицы и мелкими осколками, сейчас их оперируют", - отметил глава региона.Ребенок в детской краевой больнице: "Его состояние средней тяжести, гораздо легче, чем у взрослых. У малыша также пострадали глаза. В Туркменской районной больнице находится три человека. Из них один в состоянии средней тяжести, двое в удовлетворительном состоянии".Что именно из себя представлял летательный аппарат, официальных данных пока нет.

https://ria.ru/20220808/proverka-1808079675.html

https://ria.ru/20220905/bespilotnik-1814513688.html

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происшествия, владимир владимиров, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), владимир (митрополит кишиневский и всея молдовы)