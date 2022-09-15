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Adobe приобрела графический редактор Figma за 20 миллиардов долларов
Adobe приобрела графический редактор Figma за 20 миллиардов долларов - РИА Новости, 15.09.2022
Adobe приобрела графический редактор Figma за 20 миллиардов долларов
Американский производитель программного обеспечения Adobe заключил окончательное соглашение о приобретении графического редактора Figma за 20 миллиардов... РИА Новости, 15.09.2022
2022-09-15T18:07
2022-09-15T18:07
2022-09-15T18:07
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Американский производитель программного обеспечения Adobe заключил окончательное соглашение о приобретении графического редактора Figma за 20 миллиардов долларов, сообщает Adobe."Сегодня компания Adobe (Nasdaq: ADBE) объявила о заключении окончательного соглашения о слиянии и приобретении компании Figma, ведущей платформы для совместного проектирования сайтов, примерно за 20 миллиардов долларов денежными средствами и акциями", - говорится в сообщении компании.Adobe считает, что две компании "откроют новую эру в сфере совместного творчества", а также "переосмыслят будущее творчества и продуктивности, ускорят творческий процесс в интернете, усовершенствуют дизайн продуктов и вдохновят глобальные сообщества творцов, дизайнеров и разработчиков".Сообщается также, что объединенная компания "будет обладать огромными, быстрорастущими рыночными возможностями и потенциалом для создания значительной ценности для клиентов, акционеров и всей отрасли".Figma - основанный в 2012 году графический редактор на основе веб-технологий, созданный для совместного проектирования сайтов, мобильных приложений и других продуктов.Adobe - компания по производству компьютерного программного обеспечения. Основана в 1982 году, штаб-квартира находится в Сан-Хосе, Калифорния. Adobe является разработчиком популярной программы для редактирования изображений Photoshop.
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технологии, сан-хосе (город), калифорния, nasdaq, adobe systems
Технологии, Сан-Хосе (город), Калифорния, Nasdaq, Adobe Systems
Adobe приобрела графический редактор Figma за 20 миллиардов долларов
Производитель ПО Adobe приобрел графический редактор Figma за 20 миллиардов долларов