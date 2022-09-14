https://ria.ru/20220914/zima-1816765792.html
В ЕК предупредили, что следующие зимы в Евросоюзе будут сложными
В ЕК предупредили, что следующие зимы в Евросоюзе будут сложными - РИА Новости, 14.09.2022
В ЕК предупредили, что следующие зимы в Евросоюзе будут сложными
Следующие зимы в Евросоюзе окажутся непростыми, считает исполнительный вице-президент Еврокомиссии Франс Тиммерманс. РИА Новости, 14.09.2022
2022-09-14T16:06
2022-09-14T16:06
2022-09-14T16:06
россия
еврокомиссия
европа
франс тиммерманс
в мире
евросоюз
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БРЮССЕЛЬ, 14 сен - РИА Новости. Следующие зимы в Евросоюзе окажутся непростыми, считает исполнительный вице-президент Еврокомиссии Франс Тиммерманс.Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
https://ria.ru/20220914/elektrichestvo-1816702940.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, еврокомиссия, европа, франс тиммерманс, в мире, евросоюз
Россия, Еврокомиссия, Европа, Франс Тиммерманс, В мире, Евросоюз
В ЕК предупредили, что следующие зимы в Евросоюзе будут сложными
Вице-президент ЕК Тиммерманс заявил, что следующие зимы в Евросоюзе будут сложными