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В ЕК предупредили, что следующие зимы в Евросоюзе будут сложными - РИА Новости, 14.09.2022
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В ЕК предупредили, что следующие зимы в Евросоюзе будут сложными
В ЕК предупредили, что следующие зимы в Евросоюзе будут сложными - РИА Новости, 14.09.2022
В ЕК предупредили, что следующие зимы в Евросоюзе будут сложными
Следующие зимы в Евросоюзе окажутся непростыми, считает исполнительный вице-президент Еврокомиссии Франс Тиммерманс. РИА Новости, 14.09.2022
2022-09-14T16:06
2022-09-14T16:06
россия
еврокомиссия
европа
франс тиммерманс
в мире
евросоюз
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БРЮССЕЛЬ, 14 сен - РИА Новости. Следующие зимы в Евросоюзе окажутся непростыми, считает исполнительный вице-президент Еврокомиссии Франс Тиммерманс.Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
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россия, еврокомиссия, европа, франс тиммерманс, в мире, евросоюз
Россия, Еврокомиссия, Европа, Франс Тиммерманс, В мире, Евросоюз
16:06 14.09.2022
 
В ЕК предупредили, что следующие зимы в Евросоюзе будут сложными

Вице-президент ЕК Тиммерманс заявил, что следующие зимы в Евросоюзе будут сложными

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 14.09.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 14 сен - РИА Новости. Следующие зимы в Евросоюзе окажутся непростыми, считает исполнительный вице-президент Еврокомиссии Франс Тиммерманс.
"Цены остаются высокими, и нет быстрого решения. Следующие зимы, не только эта, будут сложными", - сказал Тиммерманс на пресс-конференции.
Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.

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