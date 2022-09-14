https://ria.ru/20220914/zerno-1816636084.html
МИД призвал опубликовать данные о перераспределении украинского зерна
МИД призвал опубликовать данные о перераспределении украинского зерна - РИА Новости, 14.09.2022
МИД призвал опубликовать данные о перераспределении украинского зерна
Западу следует опубликовать данные по распределению украинского зерна, это единственный способ себя реабилитировать, заявила официальный представитель МИД РФ... РИА Новости, 14.09.2022
2022-09-14T08:52
2022-09-14T08:52
2022-09-14T08:57
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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Западу следует опубликовать данные по распределению украинского зерна, это единственный способ себя реабилитировать, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Ранее официальные представители России заявляли, что большая часть украинского зерна в рамках "зерновой сделки" была доставлена в Европейский союз, а не в страны Азии и Африки."Единственный способ им себя реабилитировать... это точно также, как на сайте ООН, опубликовать таблицу выхода судна и доставки в соответствующий город - вот такую же таблицу, условно, вторичного распределения этого зерна, если, как они начали сейчас оправдываться, через страны ЕС им удобнее поставлять зерно в страны Азии и Африки, и они все-таки туда довозили", - заявила Захарова в эфире радио Sputnik.При этом она отметила, что "на слово им верить нельзя - они врали и врут бесконечно".Захарова также опубликовала в своем Telegram-канале взятые с сайта ООН списки из 122 кораблей, которые в рамках "зерновой сделки" вышли с продовольствием из украинских портов по состоянию на 12 сентября. Из списков следует, что значительное число кораблей шло в страны Западной Европы - Испанию, Италию, Грецию.
https://ria.ru/20220909/zerno-1815706159.html
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РИА Новости
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россия, украина, в мире
08:52 14.09.2022 (обновлено: 08:57 14.09.2022)
МИД призвал опубликовать данные о перераспределении украинского зерна
МИД: Запад сможет себя реабилитировать, если опубликует данные по украинскому зерну
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости.
Западу следует опубликовать данные по распределению украинского зерна, это единственный способ себя реабилитировать, заявила
официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Ранее официальные представители России заявляли, что большая часть украинского зерна в рамках "зерновой сделки" была доставлена в Европейский союз, а не в страны Азии и Африки.
"Единственный способ им себя реабилитировать... это точно также, как на сайте ООН, опубликовать таблицу выхода судна и доставки в соответствующий город - вот такую же таблицу, условно, вторичного распределения этого зерна, если, как они начали сейчас оправдываться, через страны ЕС им удобнее поставлять зерно в страны Азии и Африки, и они все-таки туда довозили", - заявила Захарова в эфире радио Sputnik.
При этом она отметила, что "на слово им верить нельзя - они врали и врут бесконечно".
Захарова также опубликовала в своем Telegram-канале взятые с сайта ООН
списки из 122 кораблей, которые в рамках "зерновой сделки" вышли с продовольствием из украинских портов по состоянию на 12 сентября. Из списков следует, что значительное число кораблей шло в страны Западной Европы
- Испанию
, Италию
, Грецию
.