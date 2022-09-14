https://ria.ru/20220914/zaporozhe-1816633054.html
В Запорожской области ввели выплаты пострадавшим от украинской агрессии
В Запорожской области ввели выплаты пострадавшим от украинской агрессии - РИА Новости, 14.09.2022
В Запорожской области ввели выплаты пострадавшим от украинской агрессии
Выплаты для пострадавших в результате украинской агрессии ввели в Запорожской области, сообщил замминистра труда и социальной политики администрации области... РИА Новости, 14.09.2022
2022-09-14T08:16
2022-09-14T08:16
2022-09-14T08:16
специальная военная операция на украине
запорожская область
украина
в мире
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МЕЛИТОПОЛЬ, 14 сен - РИА Новости. Выплаты для пострадавших в результате украинской агрессии ввели в Запорожской области, сообщил замминистра труда и социальной политики администрации области Евгений Маркелов.Он отметил, что всего в регионе приняты девять выплат, еще одна - в процессе разработки. Речь идет о выплатах беременным, по рождению ребенка, по уходу за лицами, достигшим 80 лет и так далее. Кроме того, выплаты получают родители, дети которых пошли в школы.Также выплаты получают жители Запорожской области, получившие травмы в результате агрессии со стороны Украины."Родственники погибших получают по одному миллиону рублей, 750 тысяч рублей - если человек получил инвалидность, 500 тысяч - если получены тяжелые ранения и по 100 тысяч - если получены ранения средней и легкой степени тяжести. Правовой акт вступил в силу", - рассказал Маркелов журналистам.Он отметил, что решения о выплатах будут приниматься во время проведения специализированной комиссии."Мы максимально упростили пакет документов. Мы рассматриваем документы и российского и украинского образца. Открыто восемь управлений министерства соцзащиты. Выплаты выдаются в отделениях почты. На прошлой неделе мы перечислили 186 миллионов рублей для выплат гражданам", - подчеркнул Маркелов.
https://ria.ru/20220914/zaporozhe-1816623953.html
https://ria.ru/20220913/referendum-1816603068.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
запорожская область, украина, в мире
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Украина, В мире
В Запорожской области ввели выплаты пострадавшим от украинской агрессии
В Запорожской области ввели девять выплат, в том числе пострадавшим от украинской агрессии
МЕЛИТОПОЛЬ, 14 сен - РИА Новости. Выплаты для пострадавших в результате украинской агрессии ввели в Запорожской области, сообщил замминистра труда и социальной политики администрации области Евгений Маркелов.
Он отметил, что всего в регионе приняты девять выплат, еще одна - в процессе разработки. Речь идет о выплатах беременным, по рождению ребенка, по уходу за лицами, достигшим 80 лет и так далее. Кроме того, выплаты получают родители, дети которых пошли в школы.
Также выплаты получают жители Запорожской области, получившие травмы в результате агрессии со стороны Украины
.
"Родственники погибших получают по одному миллиону рублей, 750 тысяч рублей - если человек получил инвалидность, 500 тысяч - если получены тяжелые ранения и по 100 тысяч - если получены ранения средней и легкой степени тяжести. Правовой акт вступил в силу", - рассказал Маркелов журналистам.
Он отметил, что решения о выплатах будут приниматься во время проведения специализированной комиссии.
"Мы максимально упростили пакет документов. Мы рассматриваем документы и российского и украинского образца. Открыто восемь управлений министерства соцзащиты. Выплаты выдаются в отделениях почты. На прошлой неделе мы перечислили 186 миллионов рублей для выплат гражданам", - подчеркнул Маркелов.