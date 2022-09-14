https://ria.ru/20220914/zaes-1816830646.html
В Энергодаре задержали корректировщика ВСУ из числа сотрудников ЗАЭС
В Энергодаре задержали корректировщика ВСУ из числа сотрудников ЗАЭС - РИА Новости, 14.09.2022
В Энергодаре задержали корректировщика ВСУ из числа сотрудников ЗАЭС
В Энергодаре задержан корректировщик украинских войск из числа сотрудников Запорожской АЭС, сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного... РИА Новости, 14.09.2022
2022-09-14T19:30
2022-09-14T19:30
2022-09-14T19:59
энергодар
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
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запорожская область
запорожская аэс
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен — РИА Новости. В Энергодаре задержан корректировщик украинских войск из числа сотрудников Запорожской АЭС, сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов."Все данные украинской стороне он передавал за деньги, хотя при даче показаний утверждает, что делал это бесплатно и якобы подвергся влиянию украинской пропаганды", — сказал РИА Новости Рогов.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.
https://ria.ru/20220914/razvedka-1816832097.html
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РИА Новости
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19:30 14.09.2022 (обновлено: 19:59 14.09.2022)
В Энергодаре задержали корректировщика ВСУ из числа сотрудников ЗАЭС
Член запорожской ВГА Рогов: в Энергодаре задержали работающего на ЗАЭС корректировщика ВСУ