https://ria.ru/20220914/zaes-1816830646.html

В Энергодаре задержали корректировщика ВСУ из числа сотрудников ЗАЭС

В Энергодаре задержали корректировщика ВСУ из числа сотрудников ЗАЭС - РИА Новости, 14.09.2022

В Энергодаре задержали корректировщика ВСУ из числа сотрудников ЗАЭС

В Энергодаре задержан корректировщик украинских войск из числа сотрудников Запорожской АЭС, сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного... РИА Новости, 14.09.2022

2022-09-14T19:30

2022-09-14T19:30

2022-09-14T19:59

энергодар

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

в мире

владимир рогов

запорожская область

запорожская аэс

украина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен — РИА Новости. В Энергодаре задержан корректировщик украинских войск из числа сотрудников Запорожской АЭС, сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов."Все данные украинской стороне он передавал за деньги, хотя при даче показаний утверждает, что делал это бесплатно и якобы подвергся влиянию украинской пропаганды", — сказал РИА Новости Рогов.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.

https://ria.ru/20220914/razvedka-1816832097.html

энергодар

запорожская область

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Владимир Лаврентьев

энергодар, вооруженные силы украины, в мире, владимир рогов, запорожская область, запорожская аэс, украина