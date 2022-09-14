https://ria.ru/20220914/zaes-1816666869.html

В запорожской ВГА рассказали о ситуации на ЗАЭС

В запорожской ВГА рассказали о ситуации на ЗАЭС - РИА Новости, 14.09.2022

В запорожской ВГА рассказали о ситуации на ЗАЭС

В последние дни новых обстрелов Запорожской АЭС со стороны украинских войск не было, радиационный фон на объекте в норме, сообщил глава администрации... РИА Новости, 14.09.2022

2022-09-14T11:13

2022-09-14T11:13

2022-09-14T11:13

специальная военная операция на украине

в мире

евгений балицкий

запорожская область

запорожская аэс

вооруженные силы украины

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен – РИА Новости. В последние дни новых обстрелов Запорожской АЭС со стороны украинских войск не было, радиационный фон на объекте в норме, сообщил глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий."Ни ударов по атомной станции, ни по близлежащим городам крупным или инфраструктуре крайние два дня мы не наблюдаем. Обстрелов нет, дронов тоже мы не видим такого количества, как это было раньше. Радиационный фон в норме", - сказал Балицкий в эфире телеканала "Россия 24".В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

запорожская область

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Влада Копылова

Влада Копылова

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Влада Копылова

в мире, евгений балицкий, запорожская область, запорожская аэс, вооруженные силы украины