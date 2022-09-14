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Страны-кредиторы согласились дать Украине отсрочку по долговым выплатам - РИА Новости, 14.09.2022
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Страны-кредиторы согласились дать Украине отсрочку по долговым выплатам
Страны-кредиторы согласились дать Украине отсрочку по долговым выплатам - РИА Новости, 14.09.2022
Страны-кредиторы согласились дать Украине отсрочку по долговым выплатам
Страны-кредиторы Украины, включая США, согласились дать Киеву отсрочку с обслуживанием суверенного долга до конца 2023 года, заявила в среду глава американского РИА Новости, 14.09.2022
2022-09-14T17:17
2022-09-14T17:28
экономика
сша
украина
джанет йеллен
киев
министерство финансов сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 14 сен – РИА Новости. Страны-кредиторы Украины, включая США, согласились дать Киеву отсрочку с обслуживанием суверенного долга до конца 2023 года, заявила в среду глава американского минфина Джанет Йеллен."Сегодня Группа кредиторов Украины, включая США, заключила Меморандум о взаимопонимании для реализации просьбы Украины о скоординированной приостановке обслуживания долга до конца 2023 года", - сказала Йеллен, чье заявление распространил минфин США.Как отметила министр, данная мера призвана позволить Киеву "увеличить социальные, медицинские и экономические расходы" в условиях проводимой Россией специальной военной операции на украинской территории."Сегодня мы выполнили наше обязательство перед Украиной по отсрочке обслуживания долга, что позволит правительству Украины направить дополнительные ресурсы на внутренние нужды и благосостояние украинского народа", - добавила Йеллен.В заключение глава минфина США также призвана других кредиторов "присоединиться к поддержке Украины".
https://ria.ru/20220913/ssha-1816427543.html
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экономика, сша, украина, джанет йеллен, киев, министерство финансов сша, в мире
Экономика, США, Украина, Джанет Йеллен, Киев, Министерство финансов США, В мире
17:17 14.09.2022 (обновлено: 17:28 14.09.2022)
 
Страны-кредиторы согласились дать Украине отсрочку по долговым выплатам

Страны-кредиторы согласились дать Украине отсрочку по долговым выплатам до конца 2023 года

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкЗдание правительства Украины в Киеве
Здание правительства Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 14.09.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Здание правительства Украины в Киеве. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 14 сен – РИА Новости. Страны-кредиторы Украины, включая США, согласились дать Киеву отсрочку с обслуживанием суверенного долга до конца 2023 года, заявила в среду глава американского минфина Джанет Йеллен.
"Сегодня Группа кредиторов Украины, включая США, заключила Меморандум о взаимопонимании для реализации просьбы Украины о скоординированной приостановке обслуживания долга до конца 2023 года", - сказала Йеллен, чье заявление распространил минфин США.
Как отметила министр, данная мера призвана позволить Киеву "увеличить социальные, медицинские и экономические расходы" в условиях проводимой Россией специальной военной операции на украинской территории.
"Сегодня мы выполнили наше обязательство перед Украиной по отсрочке обслуживания долга, что позволит правительству Украины направить дополнительные ресурсы на внутренние нужды и благосостояние украинского народа", - добавила Йеллен.
В заключение глава минфина США также призвана других кредиторов "присоединиться к поддержке Украины".

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