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Страны-кредиторы согласились дать Украине отсрочку по долговым выплатам
Страны-кредиторы согласились дать Украине отсрочку по долговым выплатам - РИА Новости, 14.09.2022
Страны-кредиторы согласились дать Украине отсрочку по долговым выплатам
Страны-кредиторы Украины, включая США, согласились дать Киеву отсрочку с обслуживанием суверенного долга до конца 2023 года, заявила в среду глава американского РИА Новости, 14.09.2022
2022-09-14T17:17
2022-09-14T17:17
2022-09-14T17:28
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ВАШИНГТОН, 14 сен – РИА Новости. Страны-кредиторы Украины, включая США, согласились дать Киеву отсрочку с обслуживанием суверенного долга до конца 2023 года, заявила в среду глава американского минфина Джанет Йеллен."Сегодня Группа кредиторов Украины, включая США, заключила Меморандум о взаимопонимании для реализации просьбы Украины о скоординированной приостановке обслуживания долга до конца 2023 года", - сказала Йеллен, чье заявление распространил минфин США.Как отметила министр, данная мера призвана позволить Киеву "увеличить социальные, медицинские и экономические расходы" в условиях проводимой Россией специальной военной операции на украинской территории."Сегодня мы выполнили наше обязательство перед Украиной по отсрочке обслуживания долга, что позволит правительству Украины направить дополнительные ресурсы на внутренние нужды и благосостояние украинского народа", - добавила Йеллен.В заключение глава минфина США также призвана других кредиторов "присоединиться к поддержке Украины".
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экономика, сша, украина, джанет йеллен, киев, министерство финансов сша, в мире
Экономика, США, Украина, Джанет Йеллен, Киев, Министерство финансов США, В мире
17:17 14.09.2022 (обновлено: 17:28 14.09.2022)
Страны-кредиторы согласились дать Украине отсрочку по долговым выплатам
Страны-кредиторы согласились дать Украине отсрочку по долговым выплатам до конца 2023 года