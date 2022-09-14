https://ria.ru/20220914/vuchich-1816868415.html

Вучич заявил, что он, а не оппозиция, установил с Россией хорошие отношения

Вучич заявил, что он, а не оппозиция, установил с Россией хорошие отношения - РИА Новости, 15.09.2022

Вучич заявил, что он, а не оппозиция, установил с Россией хорошие отношения

Президент Сербии Александр Вучич заявил депутатам-традиционалистам от оппозиции в парламенте, что российский лидер Владимир Путин наградил его орденом... РИА Новости, 15.09.2022

2022-09-14T23:59

2022-09-14T23:59

2022-09-15T00:00

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БЕЛГРАД, 14 сен – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич заявил депутатам-традиционалистам от оппозиции в парламенте, что российский лидер Владимир Путин наградил его орденом Александра Невского, а о них даже не слышал.Глава сербского государства второй день участвует в специальном заседании Скупщина (парламента) Сербии, посвященном ситуации в Косово и переговорам Белграда и Приштины, на фоне возросшего давления Запада, требований от Белграда уступок и подталкивания к признанию самопровозглашенной республики.Во вторник президент Сербии провел на дебатах в парламенте свыше 10 часов, в среду - около 13 часов."Вы мне читаете патриотические лекции, говорите об отношениях с РФ и КНР. Я с ними установил наилучшие отношения, а не вы. Президент Владимир Путин на которого ссылаетесь, не наградил никого из вас, никого из вас никогда не видел, даже на картинке, ни о ком из вас никогда не слышал, настолько вы для него важны", - заявил Вучич депутатам из правопатриотической оппозиции."А теперь подумайте, можете креститься сколько хотите, это единственное, что вам остается, потому что вы нам чудесно представили свою программу. Тот самый Владимир Путин, на которого вы всегда ссылаетесь, а я нет, я ссылаюсь на сербский народ и граждан Сербии, так вот этот Владимир Путин мне дал высочайшую награду после Николы Пашича, а не вам!" - эмоционально подчеркнул сербский лидер.Президент России в ходе визита в Белград в январе 2019 года вручил орден Александра Невского сербскому коллеге Александру Вучичу. Российский лидер тогда отметил, что в почти 300-летнюю историю этой награды "вписаны, в том числе, и славные имена выдающихся деятелей Сербии", среди которых - возглавлявший борьбу за сербскую независимость в XIX веке князь Милош Обренович и стоявший во главе сербского правительства в годы Первой мировой войны премьер-министр Никола Пашич.

https://ria.ru/20220913/vuchich-1816596304.html

https://ria.ru/20220911/belgrad-1815470669.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, владимир путин, александр вучич, александр невский, сербия, белград (город), россия