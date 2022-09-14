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Украинские войска обстреливают район Новой Каховки, работает ПВО
Украинские войска обстреливают район Новой Каховки, работает ПВО - РИА Новости, 14.09.2022
Украинские войска обстреливают район Новой Каховки, работает ПВО
Украинские войска вновь обстреливают район Новой Каховки, работает российская система ПВО, по воздушным целям выпущено 8 противоракет, сообщает администрация... РИА Новости, 14.09.2022
2022-09-14T22:35
2022-09-14T22:35
2022-09-14T22:42
новая каховка
специальная военная операция на украине
украина
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ХЕРСОН, 14 сен – РИА Новости. Украинские войска вновь обстреливают район Новой Каховки, работает российская система ПВО, по воздушным целям выпущено 8 противоракет, сообщает администрация Каховского района.Отмечено, что воздушная тревога звучит в районе в восьмой раз за сутки."В Новой Каховке вновь звучит сирена воздушной тревоги. Восьмая. Работает ПВО: 8 воздушных взрывов", - говорится в сообщении, размещенном на официальном Telegram-канале администрации района.
https://ria.ru/20220914/rakety-1816847680.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новая каховка, украина
Новая Каховка, Специальная военная операция на Украине, Украина
22:35 14.09.2022 (обновлено: 22:42 14.09.2022)
Украинские войска обстреливают район Новой Каховки, работает ПВО
ВСУ обстреливают район Новой Каховки, работает ПВО