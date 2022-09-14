https://ria.ru/20220914/vsu-1816859276.html

Украинские войска обстреливают район Новой Каховки, работает ПВО

Украинские войска обстреливают район Новой Каховки, работает ПВО - РИА Новости, 14.09.2022

Украинские войска обстреливают район Новой Каховки, работает ПВО

Украинские войска вновь обстреливают район Новой Каховки, работает российская система ПВО, по воздушным целям выпущено 8 противоракет, сообщает администрация... РИА Новости, 14.09.2022

2022-09-14T22:35

2022-09-14T22:35

2022-09-14T22:42

новая каховка

специальная военная операция на украине

украина

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ХЕРСОН, 14 сен – РИА Новости. Украинские войска вновь обстреливают район Новой Каховки, работает российская система ПВО, по воздушным целям выпущено 8 противоракет, сообщает администрация Каховского района.Отмечено, что воздушная тревога звучит в районе в восьмой раз за сутки."В Новой Каховке вновь звучит сирена воздушной тревоги. Восьмая. Работает ПВО: 8 воздушных взрывов", - говорится в сообщении, размещенном на официальном Telegram-канале администрации района.

https://ria.ru/20220914/rakety-1816847680.html

новая каховка

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ангелина Орехова

новая каховка, украина