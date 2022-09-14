https://ria.ru/20220914/vsu-1816678782.html

Росгвардия задержала на освобожденных территориях более 130 пособников ВСУ

Росгвардия задержала на освобожденных территориях более 130 пособников ВСУ - РИА Новости, 14.09.2022

Росгвардия задержала на освобожденных территориях более 130 пособников ВСУ

Росгвардия в Херсонской и Запорожской областях задержала более 130 человек, причастных к деятельности украинских силовиков и военных, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 14.09.2022

2022-09-14T11:45

2022-09-14T11:45

2022-09-14T11:57

специальная военная операция на украине

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Росгвардия в Херсонской и Запорожской областях задержала более 130 человек, причастных к деятельности украинских силовиков и военных, сообщает пресс-служба ведомства."Росгвардейцы задержали более 130 человек в Херсонской и Запорожской областях, причастных к деятельности националистических организаций, СБУ и ВСУ, обнаружено 10 тайников с вооружением и боеприпасами", - говорится в сообщении.Добавляется, что подразделения ведомства изъяли, в частности, ПТРК NLAW иностранного производства, 82-мм миномет, два 14,5-мм крупнокалиберных пулемета Владимирова, а также свыше 16 тысяч боеприпасов к стрелковому оружию. Кроме того, были изъяты 4,5 килограмма наркотиков.За какой период были задержаны пособники, ведомство не сообщает.

https://ria.ru/20220912/sbu-1816126456.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Кирилл Волков

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