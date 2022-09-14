https://ria.ru/20220914/vsu-1816678782.html
Росгвардия задержала на освобожденных территориях более 130 пособников ВСУ
Росгвардия задержала на освобожденных территориях более 130 пособников ВСУ - РИА Новости, 14.09.2022
Росгвардия задержала на освобожденных территориях более 130 пособников ВСУ
Росгвардия в Херсонской и Запорожской областях задержала более 130 человек, причастных к деятельности украинских силовиков и военных, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 14.09.2022
2022-09-14T11:45
2022-09-14T11:45
2022-09-14T11:57
специальная военная операция на украине
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
в мире
запорожская область
херсонская область
украина
вооруженные силы украины
россия
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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Росгвардия в Херсонской и Запорожской областях задержала более 130 человек, причастных к деятельности украинских силовиков и военных, сообщает пресс-служба ведомства."Росгвардейцы задержали более 130 человек в Херсонской и Запорожской областях, причастных к деятельности националистических организаций, СБУ и ВСУ, обнаружено 10 тайников с вооружением и боеприпасами", - говорится в сообщении.Добавляется, что подразделения ведомства изъяли, в частности, ПТРК NLAW иностранного производства, 82-мм миномет, два 14,5-мм крупнокалиберных пулемета Владимирова, а также свыше 16 тысяч боеприпасов к стрелковому оружию. Кроме того, были изъяты 4,5 килограмма наркотиков.За какой период были задержаны пособники, ведомство не сообщает.
https://ria.ru/20220912/sbu-1816126456.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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11:45 14.09.2022 (обновлено: 11:57 14.09.2022)
Росгвардия задержала на освобожденных территориях более 130 пособников ВСУ
Росгвардия задержала в Херсонской и Запорожской областях более 130 пособников ВСУ