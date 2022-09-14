https://ria.ru/20220914/voyna-1816748365.html

В США заявили о приближении гражданской войны

В США заявили о приближении гражданской войны - РИА Новости, 14.09.2022

В США заявили о приближении гражданской войны

Бывший кандидат в президенты США, экс-конгрессмен Тулси Гэббард в эфире Fox News заявила о риске начала гражданской войны в стране из-за попыток членов... РИА Новости, 14.09.2022

2022-09-14T15:20

2022-09-14T15:20

2022-09-14T15:32

в мире

сша

дональд трамп

джо байден

аль-каида

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МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Бывший кандидат в президенты США, экс-конгрессмен Тулси Гэббард в эфире Fox News заявила о риске начала гражданской войны в стране из-за попыток членов Демократической партии приравнять штурм Капитолия сторонниками экс-президента Дональда Трампа с терактами 11 сентября."Это омерзительно и возмутительно слышать, как эти люди говорят то, что они говорят, сравнивая наших соотечественников-американцев с террористами. Более того, они буквально заявили о том, что те хуже террористов "Аль-Каиды"*", — сказала политик.Она указала на недопустимость подобных сравнений независимо от того, кто их озвучивает: сторонники Байдена, сенатор, журналисты или чиновники федеральных министерств."Это демонстрирует то, как далеко они готовы зайти, толкая нашу страну на грань гражданской войны, демонизируя наших соотечественников-американцев", — возмутилась Гэббард.Она подчеркнула, что такие заявления люди из числа самых влиятельных американцев делают в преддверии промежуточных выборов в конгресс с целью удержаться у власти."Люди из перечня самых влиятельных лиц нашей страны, в распоряжении которых находится аппарат национальной безопасности, выбирают своей целью наших соотечественников-американцев только по той причине, что последние не голосовали за Джо Байдена", — подытожила экс-конгрессвумен.Толпа сторонников Дональда Трампа 6 января 2021 года ворвалась в здание конгресса в попытке сорвать утверждение результатов президентских выборов, на которых победил кандидат-демократ Джо Байден. Сообщалось о самом длительном сроке по делу о штурме здания конгресса — бывшего офицера полиции приговорили к десяти годам за нападение на охранявшего Капитолий правоохранителя.* Запрещенная в России террористическая организация.

https://ria.ru/20220913/ssha-1816602797.html

https://ria.ru/20220727/bayden-1805460436.html

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в мире, сша, дональд трамп, джо байден, аль-каида