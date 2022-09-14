https://ria.ru/20220914/voyna-1816748365.html
В США заявили о приближении гражданской войны
В США заявили о приближении гражданской войны - РИА Новости, 14.09.2022
В США заявили о приближении гражданской войны
Бывший кандидат в президенты США, экс-конгрессмен Тулси Гэббард в эфире Fox News заявила о риске начала гражданской войны в стране из-за попыток членов... РИА Новости, 14.09.2022
2022-09-14T15:20
2022-09-14T15:20
2022-09-14T15:32
в мире
сша
дональд трамп
джо байден
аль-каида
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МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Бывший кандидат в президенты США, экс-конгрессмен Тулси Гэббард в эфире Fox News заявила о риске начала гражданской войны в стране из-за попыток членов Демократической партии приравнять штурм Капитолия сторонниками экс-президента Дональда Трампа с терактами 11 сентября."Это омерзительно и возмутительно слышать, как эти люди говорят то, что они говорят, сравнивая наших соотечественников-американцев с террористами. Более того, они буквально заявили о том, что те хуже террористов "Аль-Каиды"*", — сказала политик.Она указала на недопустимость подобных сравнений независимо от того, кто их озвучивает: сторонники Байдена, сенатор, журналисты или чиновники федеральных министерств."Это демонстрирует то, как далеко они готовы зайти, толкая нашу страну на грань гражданской войны, демонизируя наших соотечественников-американцев", — возмутилась Гэббард.Она подчеркнула, что такие заявления люди из числа самых влиятельных американцев делают в преддверии промежуточных выборов в конгресс с целью удержаться у власти."Люди из перечня самых влиятельных лиц нашей страны, в распоряжении которых находится аппарат национальной безопасности, выбирают своей целью наших соотечественников-американцев только по той причине, что последние не голосовали за Джо Байдена", — подытожила экс-конгрессвумен.Толпа сторонников Дональда Трампа 6 января 2021 года ворвалась в здание конгресса в попытке сорвать утверждение результатов президентских выборов, на которых победил кандидат-демократ Джо Байден. Сообщалось о самом длительном сроке по делу о штурме здания конгресса — бывшего офицера полиции приговорили к десяти годам за нападение на охранявшего Капитолий правоохранителя.* Запрещенная в России террористическая организация.
https://ria.ru/20220913/ssha-1816602797.html
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в мире, сша, дональд трамп, джо байден, аль-каида
В мире, США, Дональд Трамп, Джо Байден, Аль-Каида
15:20 14.09.2022 (обновлено: 15:32 14.09.2022)
В США заявили о приближении гражданской войны
Политик Гэббард заявила о приближении США к гражданской войне из-за соратников Байдена
МОСКВА, 14 сен — РИА Новости.
Бывший кандидат в президенты США, экс-конгрессмен Тулси Гэббард в эфире Fox News
заявила о риске начала гражданской войны в стране из-за попыток членов Демократической партии приравнять штурм Капитолия сторонниками экс-президента Дональда Трампа с терактами 11 сентября.
"Это омерзительно и возмутительно слышать, как эти люди говорят то, что они говорят, сравнивая наших соотечественников-американцев с террористами. Более того, они буквально заявили о том, что те хуже террористов "Аль-Каиды
"*", — сказала политик.
Она указала на недопустимость подобных сравнений независимо от того, кто их озвучивает: сторонники Байдена, сенатор, журналисты или чиновники федеральных министерств.
"Это демонстрирует то, как далеко они готовы зайти, толкая нашу страну на грань гражданской войны, демонизируя наших соотечественников-американцев", — возмутилась Гэббард.
Она подчеркнула, что такие заявления люди из числа самых влиятельных американцев делают в преддверии промежуточных выборов в конгресс с целью удержаться у власти.
"Люди из перечня самых влиятельных лиц нашей страны, в распоряжении которых находится аппарат национальной безопасности, выбирают своей целью наших соотечественников-американцев только по той причине, что последние не голосовали за Джо Байдена
", — подытожила экс-конгрессвумен.
Толпа сторонников Дональда Трампа 6 января 2021 года ворвалась в здание конгресса в попытке сорвать утверждение результатов президентских выборов, на которых победил кандидат-демократ Джо Байден. Сообщалось о самом длительном сроке по делу о штурме здания конгресса — бывшего офицера полиции приговорили к десяти годам за нападение на охранявшего Капитолий правоохранителя.
* Запрещенная в России террористическая организация.