https://ria.ru/20220914/voyna-1816273894.html

Отечественная война 1812 года

Отечественная война 1812 года - РИА Новости, 14.09.2022

Отечественная война 1812 года

Отечественная война 1812 года – война России за свободу и независимость против агрессии Франции и ее союзников. РИА Новости, 14.09.2022

2022-09-14T00:53

2022-09-14T00:53

2022-09-14T00:53

справки

отечественная война (1812)

россия

российская империя

петр багратион

александр i

франция

наполеон бонапарт

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Отечественная война 1812 года – война России за свободу и независимость против агрессии Франции и ее союзников. Вторжение войск французского императора Наполеона I Бонапарта в Российскую империю было вызвано обострением русско-французских экономических и политических противоречий, фактическим отказом России от участия в континентальной блокаде (1806-1814 годов, система экономических и политических мероприятий, примененная Наполеоном I в войне с Англией) и др. Франция под управлением императора Наполеона I стремилась к европейскому господству, а Российская империя противостояла ее политическим и территориальным притязаниям. В качестве плацдарма для нападения на Россию Наполеон I использовал Герцогство Варшавское, образованное в соответствии с условиями завершившего русско-прусско-французскую войну (1806-1807) Тильзитского мира, из польских земель, отторгнутых им от Пруссии. Французский император рассчитывал, нанеся главный удар по правому флангу русской армии в общем направлении на Вильно (Вильнюс), разгромить ее в одном-двух генеральных сражениях, овладеть Москвой, принудить Россию к капитуляции и продиктовать ей мирный договор на выгодных для себя условиях. 22 июня (10 июня по старому стилю) 1812 года посол Франции в Санкт-Петербурге Жак Александр Лористон вручил на имя управляющего Министерством иностранных дел России ноту, из которой следовало, что с этого времени император Наполеон I "считает себя в состоянии войны с Россией". 24 июня (12 июня по старому стилю) 1812 года французская армия (так называемая "Великая армия"), переправившись через Неман, вторглась в пределы Российской империи. Она насчитывала свыше 440 тысяч человек и имела второй эшелон, в котором было 170 тысяч человек. "Великая армия" включала в свой состав войска всех покоренных Наполеоном стран Западной Европы (французские войска составляли лишь половину ее численности). Ей противостояли три русские армии общей численностью 220-240 тысяч человек. Они были разделены и растянуты на фронте протяженностью свыше 600 километров, а главные силы неприятеля – на 300 километров. Первоначально против французских войск действовали только две русские армии – первая, под командованием генерала от инфантерии Михаила Барклая-де-Толли, прикрывавшая петербургское направление, и вторая, под командованием генерала от инфантерии Петра Багратиона, сосредоточенная на московском направлении. Третья армия генерала от кавалерии Александра Тормасова прикрывала юго-западные границы России и начала военные действия уже в конце войны. В начале военных действий общее руководство русскими силами осуществлял император Александр I, в июле 1812 года он передал главное командование Барклаю-де-Толли. Получив известие о вторжении французских войск, Александр I сделал попытку урегулировать конфликт мирным путем, направив министра полиции к Наполеону, но тот отклонил это предложение. Под натиском превосходящих сил противника обе русские армии начали отход в глубь страны. Через четыре дня после вторжения в Россию французские войска заняли Вильно. 8 июля (26 июня по старому стилю) они вошли в Минск, создав угрозу разгрома русских армий поодиночке. Однако русское командование продолжило планомерный их отвод по сходящимся направлениям, намереваясь соединиться и вести борьбу с врагом совместно. Вместо поэтапного расчленения противника французские войска были вынуждены двигаться за ускользающими русскими армиями, растягивая коммуникации. Война всколыхнула все российское общество: крестьян, купцов, разночинцев. К середине лета на оккупированной территории стали стихийно создаваться отряды самообороны для защиты своих селений от набегов французских фуражиров и мародеров. Оценив значение партизанского движения, российское военное командование приняло меры по его расширению и организационному оформлению. С этой целью в армиях создавались армейские партизанские отряды на базе регулярных войск. Кроме того, по манифесту императора Александра I от 18 июля (6 июля по старому стилю) 1812 года в Центральной России и Поволжье осуществлялся набор в народное ополчение. Его созданием, комплектованием, финансированием и снабжением руководил Особый комитет. Это позволило правительству России в сжатые сроки мобилизовать на войну большие людские и материальные ресурсы. Наполеон I стремился не допустить соединения русских армий. 20 июля (8 июля по старому стилю) французы заняли Могилев и не дали им встретиться в районе Орши.Русские армии продолжили отход, ведя упорные арьергардные бои (предпринимаемые с целью задержать наступающего противника и тем обеспечить отступление главным силам). 3 августа (22 июля по старому стилю) они соединились под Смоленском, сохранив боеспособными свои основные силы. Здесь же произошло первое большое сражение Отечественной войны 1812 года – Смоленское, которое шло с 16 по 18 августа (с 4 по 6 августа по старому стилю). В ходе него русским армиям активной обороной и умелым маневром резервами удалось избежать навязываемого Наполеоном I генерального сражения в невыгодных условиях и, оставив врагу горящий город, по приказу отойти к Дорогобужу. С войсками Смоленск покинули и почти все жители. Французские войска продолжали наступать на Москву. Длительность отступления и оставление врагу значительной территории вызвала ропот среди солдат и офицеров русской армии, всеобщее недовольство в российском обществе. Отход от Смоленска обострил неприязненные отношения между Багратионом и Барклаем де Толли. Это вынудило императора Александра I учредить должность главнокомандующего всеми русскими армиями и 20 августа (8 августа по старому стилю) назначить на нее генерала от инфантерии Михаила Голенищева-Кутузова, обладавшего большим боевым опытом и имевшего популярность как среди русского воинства, так и среди дворянства. Император не только поставил его во главе действующей армии, но и подчинил ему ополчения, резервы и гражданские власти в затронутых войной губерниях. Исходя из требований Александра I, настроения армии, жаждавшей сразиться с неприятелем, главнокомандующий Кутузов решил дать французской армии генеральное сражение, чтобы нанести ей возможно больший урон и остановить наступление на Москву. Для битвы он заранее выбрал позицию, в 124 километрах от Москвы, у села Бородино близ Можайска, позволявшую выгодно расположить войска и перекрыть Старую и Новую Смоленские дороги. К началу Бородинского сражения русская армия имела 132 (по другим данным 120) тысяч человек, французская – примерно 130-135 тысяч человек. Ему предшествовал бой за недостроенный Шевардинский редут, начавшийся 5 сентября (24 августа по старому стилю), в котором войскам Наполеона, несмотря на более чем трехкратное превосходство в силах, лишь к исходу дня с большим трудом удалось овладеть им. Этот бой позволил Кутузову разгадать замысел Наполеона I и своевременно усилить свое левое крыло. Бородинское сражение началось в пять часов утра 7 сентября (26 августа по старому стилю) и продолжалась до 20 часов вечера. Наполеону так и не удалось за весь день ни прорвать русскую позицию в центре, ни обойти ее с флангов. Частные тактические успехи французской армии – русские отступили от первоначальной позиции примерно на один километр – не стали для нее победными. Поздно вечером расстроенные и обескровленные французские войска были отведены на исходные позиции. Взятые ими русские полевые укрепления были настолько разрушенными, что удерживать их уже не было никакого смысла. Русскую армию Наполеону победить так и не удалось. В Бородинском сражении французы потеряли до 50 тысяч человек (по французским данным, свыше 30 тысяч), русские – свыше 44 тысяч человек. Поскольку потери в битве оказались огромными, а резервы израсходованными, русская армия ушла с Бородинского поля, отступив к Москве, ведя при этом арьергардные бои. 13 сентября (1 сентября по старому стилю) на военном совете в Филях (ныне в составе Москвы) большинством голосов было поддержано решение главнокомандующего "ради сохранения армии и России" оставить Москву неприятелю без боя. На следующий день русские войска оставили первопрестольную столицу. Вместе с ними из города ушла большая часть населения.14 сентября (2 сентября по старому стилю) армия Наполеона вошла в столицу. В течение нескольких часов в городе вспыхнули пожары, усилившиеся на следующий день. В ночь на 17 сентября (5 сентября по старому стилю) поднялся сильнейший ветер и море пламени охватило разные части города, добралось до Кремля.Пожары ослабели после дождя 18 сентября (6 сентября по старому стилю), но продолжались несколько дней, уничтожив большую часть города. В огне погибли библиотеки, театры, университет, дворцы, множество историко-культурных ценностей. Город был опустошен грабежами мародеров.Русскому государству был нанесен огромный культурный и материальный урон. Только материальный ущерб исчислялся в нескольких миллиардах рублей. В частности, из 556 московских предприятий уцелело не более 40.Главная русская армия, оставив Москву, совершила марш-маневр, оторвалась от противника и расположилась в Тарутинском лагере, надежно прикрывая юг страны, не разоренный войной. Во время нахождения французов в Москве партизанские отряды почти сплошным подвижным кольцом окружили город, не позволяя фуражирам неприятеля удаляться от него далее 15-30 километров, а крестьянство великорусских губерний, охваченных войной, поднялось на масштабную народную войну. Смелые операции армейских и крестьянских партизанских отрядов нарушали снабжение французских войск.Осознав критическое положение, Наполеон I направил генерала Жака Лористона в ставку российского главнокомандующего с мирными предложениями, адресованными Александру I. Кутузов отверг их, заявив, что война только начинается и не прекратится до полного изгнания врага из России.В Тарутинском лагере русские войска готовились к контрнаступлению. Они были реорганизованы, доукомплектованы, снабжены вооружением, боеприпасами и продовольствием. Первый удар русские войска нанесли 18 октября (6 октября по старому стилю) 1812 года на реке Чернишне (при селе Тарутино) по авангарду "Великой армии" под командованием маршала Мюрата. В этом бою французы потеряли 2,5 тысячи убитыми и 2 тысячи пленными. 19 октября (7 октября по старому стилю) Наполеон I вынужден был оставить Москву, а 22 октября (10 октября по старому стилю) в нее вошли передовые отряды русской армии. Французские войска направились в сторону Калуги, чтобы прорваться в южные российские губернии, богатые продовольственными ресурсами. Узнав об этом, Кутузов срочно перебросил главные силы русской армии к Малоярославцу, которые встали на пути французов. В кровопролитном сражении под Малоярославцем 24 октября (12 октября по старому стилю) французам удалось захватить город, но войска Кутузова заняли укрепленную позицию за ним, которую Наполеон не рискнул штурмовать. Французская армия, понеся потери, вынуждена была отступать по разоренной Старой Смоленской дороге. Кутузов организовал преследование французов по проходившим параллельно проселочным дорогам, действуя сильными авангардами. Войска Наполеона теряли людей не только в столкновениях с преследователями, но и от нападений партизан, от голода и холода. К флангам отступающей французской армии Кутузов подтягивал войска с юга и северо-запада страны, которые начали активно действовать и наносить неприятелю поражения.Армия Наполеона фактически оказалась в окружении на реке Березине около города Борисова (Белоруссия), где 26-29 ноября (14-17 ноября по старому стилю) состоялось ее сражение с русскими войсками, пытавшимися отрезать ей пути отхода. Французский император, введя в заблуждение русское командование устройством ложной переправы, смог перевести остатки войск по двум наспех наведенным мостам через реку. 28 ноября (16 ноября по старому стилю) русские войска атаковали противника на обоих берегах Березины, но, несмотря на превосходство сил, из-за нерешительности и бессвязности действий не имели успеха. Утром 29 ноября (17 ноября по старому стилю) по приказу Наполеона мосты были сожжены. На левом берегу остались обозы и толпы отставших французских солдат (около 40 тысяч человек), большинство из которых утонуло при переправе или попало в плен, а общие потери французской армии в сражении при Березине составили 50 тысяч человек. Но Наполеону в этой битве удалось избежать полного разгрома и отступить к Вильно. Освобождение территории Российской империи от неприятеля завершилось 26 декабря (14 декабря по старому стилю), когда русские войска заняли пограничные города Белосток и Брест-Литовский. Враг потерял на полях сражений до 570 тысяч человек. Потери русских войск составили около 300 тысяч человек. Официальным окончанием Отечественной войны 1812 года принято считать манифест императора Александра I от 6 января 1813 года (25 декабря 1812 года по старому стилю), в котором он объявлял, что сдержал данное им слово не прекращать войну до полного изгнания врага с территории Российской империи. Разгром и гибель "Великой армии" в России создали условия для освобождения народов Западной Европы от наполеоновской тирании и предрешили крушение империи Наполеона. Отечественная война 1812 года показала полное превосходство русского военного искусства над военным искусством Наполеона, вызвала в России общенародный патриотический подъем.(Дополнительный источник: Военная энциклопедия. Председатель Главной редакционной комиссии С.Б. Иванов. Воениздат. Москва. В 8 томах. 2004 г.)Материал подготовлен на основе информации открытых источников

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2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, отечественная война (1812), россия, российская империя, петр багратион, александр i, франция, наполеон бонапарт, михаил голенищев-кутузов