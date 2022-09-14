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США не выдали визы большей части делегации России на ГА ООН, заявил Небензя
США не выдали визы большей части делегации России на ГА ООН, заявил Небензя - РИА Новости, 14.09.2022
США не выдали визы большей части делегации России на ГА ООН, заявил Небензя
Визы США большей части российской делегации для участия в неделе высокого уровня сессии Генассамблеи пока не выдали, Москва ждет их скорейшей выдачи, заявил... РИА Новости, 14.09.2022
2022-09-14T21:38
2022-09-14T21:38
2022-09-14T21:40
сша
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ООН, 14 сен – РИА Новости. Визы США большей части российской делегации для участия в неделе высокого уровня сессии Генассамблеи пока не выдали, Москва ждет их скорейшей выдачи, заявил журналистам постпред РФ при ООН Василий Небензя."Части делегации, которая летит с министром, визы выдали. Большей части визы не выдали. Мы ждем, сегодня среда. Ждем скорейшей выдачи американскими властями виз для делегации, которая едет на сегмент высокого уровня Генассамблеи", - сказал Небензя.
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сша, генеральная ассамблея оон, оон, россия, василий небензя, в мире
США, Генеральная Ассамблея ООН, ООН, Россия, Василий Небензя, В мире
21:38 14.09.2022 (обновлено: 21:40 14.09.2022)
США не выдали визы большей части делегации России на ГА ООН, заявил Небензя
Небензя заявил, что США не выдали визы большей части делегации России на Генассамблее ООН