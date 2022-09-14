https://ria.ru/20220914/vizy-1816853233.html

США не выдали визы большей части делегации России на ГА ООН, заявил Небензя

США не выдали визы большей части делегации России на ГА ООН, заявил Небензя - РИА Новости, 14.09.2022

США не выдали визы большей части делегации России на ГА ООН, заявил Небензя

Визы США большей части российской делегации для участия в неделе высокого уровня сессии Генассамблеи пока не выдали, Москва ждет их скорейшей выдачи, заявил... РИА Новости, 14.09.2022

2022-09-14T21:38

2022-09-14T21:38

2022-09-14T21:40

сша

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василий небензя

в мире

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ООН, 14 сен – РИА Новости. Визы США большей части российской делегации для участия в неделе высокого уровня сессии Генассамблеи пока не выдали, Москва ждет их скорейшей выдачи, заявил журналистам постпред РФ при ООН Василий Небензя."Части делегации, которая летит с министром, визы выдали. Большей части визы не выдали. Мы ждем, сегодня среда. Ждем скорейшей выдачи американскими властями виз для делегации, которая едет на сегмент высокого уровня Генассамблеи", - сказал Небензя.

https://ria.ru/20220913/vizy-1816567748.html

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