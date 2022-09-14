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Источник: действующий на Украине спецназ получил новые снайперские винтовки - РИА Новости, 14.09.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220914/vintovki-1816623200.html
Источник: действующий на Украине спецназ получил новые снайперские винтовки
Источник: действующий на Украине спецназ получил новые снайперские винтовки - РИА Новости, 14.09.2022
Источник: действующий на Украине спецназ получил новые снайперские винтовки
Действующие на Украине российские получили для опытно-боевой эксплуатации партию новейших армейских снайперских винтовок Чукавина (СВЧ), сообщил РИА Новости... РИА Новости, 14.09.2022
2022-09-14T03:34
2022-09-14T03:47
специальная военная операция на украине
безопасность
украина
вооруженные силы рф
россия
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МОСКВА, 14 сен – РИА Новости. Действующие на Украине российские получили для опытно-боевой эксплуатации партию новейших армейских снайперских винтовок Чукавина (СВЧ), сообщил РИА Новости источник в оборонно-промышленном комплексе.Он уточнил, что спецназу переданы винтовки под отечественный снайперский патрон 7,62 на 54 миллиметров.Разработанная в концерне "Калашников" (входит в "Ростех") снайперская винтовка Чукавина (шифр работы "Жнец") представляет собой новое поколение винтовок и должна обеспечивать поражение одиночных целей первым выстрелом на дальности до километра.Полуавтоматический стрелковый комплекс разработан под два патрона — отечественный винтовочный 7,62 на 54 миллиметра и патрон НАТО 7,62 на 51. Масса СВЧ без боеприпасов составляет 4,6 килограмма, длина в зависимости от версии — до 115 сантиметров, емкость магазина — 10 патронов.Ожидается, что СВЧ постепенно заменит в войсках СВД, основную снайперскую винтовку российской армии. СВД приняли на вооружение почти 60 лет назад — в 1963 году. Винтовка самозарядная и питается патронами 7,62 на 54.СВД проста в эксплуатации и обладает высокой надежностью, но уже не отвечает современным требованиям по дальности поражения целей одним выстрелом.Государственные испытания новой винтовки СВЧ завершились осенью прошлого года, позднее ее рекомендовали к принятию на вооружение. Как уточнил в преддверии выставки "Армия-2022" в августе президент концерна "Калашников" Алан Лушников, СВЧ начнет поставляться в войска в этом году.
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безопасность, украина, вооруженные силы рф, россия
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Украина, Вооруженные силы РФ, Россия
03:34 14.09.2022 (обновлено: 03:47 14.09.2022)
 
Источник: действующий на Украине спецназ получил новые снайперские винтовки

Действующий на Украине российский спецназ получил новые снайперские винтовки Чукавина

© РИА Новости / Алексей НикольскийСнайперская винтовка Чукавина
Снайперская винтовка Чукавина - РИА Новости, 1920, 14.09.2022
© РИА Новости / Алексей Никольский
Снайперская винтовка Чукавина. Архивное фото
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МОСКВА, 14 сен – РИА Новости. Действующие на Украине российские получили для опытно-боевой эксплуатации партию новейших армейских снайперских винтовок Чукавина (СВЧ), сообщил РИА Новости источник в оборонно-промышленном комплексе.
"Силам специальных операция поставлена партия снайперских винтовок Чукавина для апробации в боевых условиях проводимой на Украине специальной военной операции. Первые отзывы о новом стрелковом комплексе были положительные", - рассказал собеседник агентства.
Он уточнил, что спецназу переданы винтовки под отечественный снайперский патрон 7,62 на 54 миллиметров.
Разработанная в концерне "Калашников" (входит в "Ростех") снайперская винтовка Чукавина (шифр работы "Жнец") представляет собой новое поколение винтовок и должна обеспечивать поражение одиночных целей первым выстрелом на дальности до километра.
Полуавтоматический стрелковый комплекс разработан под два патрона — отечественный винтовочный 7,62 на 54 миллиметра и патрон НАТО 7,62 на 51. Масса СВЧ без боеприпасов составляет 4,6 килограмма, длина в зависимости от версии — до 115 сантиметров, емкость магазина — 10 патронов.
Ожидается, что СВЧ постепенно заменит в войсках СВД, основную снайперскую винтовку российской армии. СВД приняли на вооружение почти 60 лет назад — в 1963 году. Винтовка самозарядная и питается патронами 7,62 на 54.
СВД проста в эксплуатации и обладает высокой надежностью, но уже не отвечает современным требованиям по дальности поражения целей одним выстрелом.
Государственные испытания новой винтовки СВЧ завершились осенью прошлого года, позднее ее рекомендовали к принятию на вооружение. Как уточнил в преддверии выставки "Армия-2022" в августе президент концерна "Калашников" Алан Лушников, СВЧ начнет поставляться в войска в этом году.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьУкраинаВооруженные силы РФРоссия
 
 
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