https://ria.ru/20220914/vintovki-1816623200.html

Источник: действующий на Украине спецназ получил новые снайперские винтовки

Источник: действующий на Украине спецназ получил новые снайперские винтовки - РИА Новости, 14.09.2022

Источник: действующий на Украине спецназ получил новые снайперские винтовки

Действующие на Украине российские получили для опытно-боевой эксплуатации партию новейших армейских снайперских винтовок Чукавина (СВЧ), сообщил РИА Новости... РИА Новости, 14.09.2022

2022-09-14T03:34

2022-09-14T03:34

2022-09-14T03:47

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МОСКВА, 14 сен – РИА Новости. Действующие на Украине российские получили для опытно-боевой эксплуатации партию новейших армейских снайперских винтовок Чукавина (СВЧ), сообщил РИА Новости источник в оборонно-промышленном комплексе.Он уточнил, что спецназу переданы винтовки под отечественный снайперский патрон 7,62 на 54 миллиметров.Разработанная в концерне "Калашников" (входит в "Ростех") снайперская винтовка Чукавина (шифр работы "Жнец") представляет собой новое поколение винтовок и должна обеспечивать поражение одиночных целей первым выстрелом на дальности до километра.Полуавтоматический стрелковый комплекс разработан под два патрона — отечественный винтовочный 7,62 на 54 миллиметра и патрон НАТО 7,62 на 51. Масса СВЧ без боеприпасов составляет 4,6 килограмма, длина в зависимости от версии — до 115 сантиметров, емкость магазина — 10 патронов.Ожидается, что СВЧ постепенно заменит в войсках СВД, основную снайперскую винтовку российской армии. СВД приняли на вооружение почти 60 лет назад — в 1963 году. Винтовка самозарядная и питается патронами 7,62 на 54.СВД проста в эксплуатации и обладает высокой надежностью, но уже не отвечает современным требованиям по дальности поражения целей одним выстрелом.Государственные испытания новой винтовки СВЧ завершились осенью прошлого года, позднее ее рекомендовали к принятию на вооружение. Как уточнил в преддверии выставки "Армия-2022" в августе президент концерна "Калашников" Алан Лушников, СВЧ начнет поставляться в войска в этом году.

https://radiosputnik.ria.ru/20220814/vooruzhenie-1809520461.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

безопасность, украина, вооруженные силы рф, россия