Китай построит крупнейшую установку по производству термоядерной энергии
В китайском Чэнду построят крупнейшую установку по производству термоядерной энергии
Флаг Китая. Архивное фото
ПЕКИН, 14 сен - РИА Новости. Китай одобрил строительство самой большой в мире импульсной установки для выработки термоядерной энергии, которую он планирует начать производить к 2028 году, сообщил руководитель проекта, профессор Китайской академии инженерной физики Пэн Сяньцзюэ.
"То, что мы сможем первыми в мире вырабатывать термоядерную энергию в больших масштабах, станет важной вехой на пути к массовому производству этой энергии для людей", - цитирует его газета South China Morning Post.
Строительство установки по производству термоядерной энергии будет завершено в 2025 году в городе Чэнду, расположенном в юго-западной китайской провинции Сычуань. По словам Пэн Сяньцзюэ, она сможет генерировать ток силок 50 миллионов ампер, что примерно вдвое больше, чем вырабатывает аналогичная Z-машина, созданная в Национальных лабораториях Сандии в США.
Ранее замглавы Института физики плазмы при Академии наук Китая Ху Цзяньшэн в интервью изданию Global Times сообщал, что Китай практически завершил исследование и разработку ключевых технологий в области термоядерной энергетики, ожидается, что страна будет использовать термоядерную энергию уже через 30–50 лет. По словам ученого, Китаю крайне важно построить новую систему энергопотребления, в которой будет преобладать зеленая и низкоуглеродная энергия, чтобы выполнить обязательства страны по достижению пика выбросов углекислого газа к 2030 году и углеродной нейтральности к 2060 году.
Технологии термоядерного синтеза также активно разрабатываются и в России, к примеру, в мае 2021 года в Курчатовском институте была запущена термоядерная установка токамак Т-15МД. С её помощью учёные хотят изучить способы получения термоядерной энергии. В начале марта этого года сообщалось, что правительство России выделит дополнительно пять миллиардов рублей на разработку технологий управляемого термоядерного синтеза и инновационных плазменных технологий.