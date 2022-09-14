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Китай построит крупнейшую установку по производству термоядерной энергии - РИА Новости, 14.09.2022
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Китай построит крупнейшую установку по производству термоядерной энергии
Китай построит крупнейшую установку по производству термоядерной энергии - РИА Новости, 14.09.2022
Китай построит крупнейшую установку по производству термоядерной энергии
Китай одобрил строительство самой большой в мире импульсной установки для выработки термоядерной энергии, которую он планирует начать производить к 2028 году,... РИА Новости, 14.09.2022
2022-09-14T15:05
2022-09-14T15:05
технологии
китай
в мире
чэнду
сычуань
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ПЕКИН, 14 сен - РИА Новости. Китай одобрил строительство самой большой в мире импульсной установки для выработки термоядерной энергии, которую он планирует начать производить к 2028 году, сообщил руководитель проекта, профессор Китайской академии инженерной физики Пэн Сяньцзюэ."То, что мы сможем первыми в мире вырабатывать термоядерную энергию в больших масштабах, станет важной вехой на пути к массовому производству этой энергии для людей", - цитирует его газета South China Morning Post.Строительство установки по производству термоядерной энергии будет завершено в 2025 году в городе Чэнду, расположенном в юго-западной китайской провинции Сычуань. По словам Пэн Сяньцзюэ, она сможет генерировать ток силок 50 миллионов ампер, что примерно вдвое больше, чем вырабатывает аналогичная Z-машина, созданная в Национальных лабораториях Сандии в США.Ранее замглавы Института физики плазмы при Академии наук Китая Ху Цзяньшэн в интервью изданию Global Times сообщал, что Китай практически завершил исследование и разработку ключевых технологий в области термоядерной энергетики, ожидается, что страна будет использовать термоядерную энергию уже через 30–50 лет. По словам ученого, Китаю крайне важно построить новую систему энергопотребления, в которой будет преобладать зеленая и низкоуглеродная энергия, чтобы выполнить обязательства страны по достижению пика выбросов углекислого газа к 2030 году и углеродной нейтральности к 2060 году.Технологии термоядерного синтеза также активно разрабатываются и в России, к примеру, в мае 2021 года в Курчатовском институте была запущена термоядерная установка токамак Т-15МД. С её помощью учёные хотят изучить способы получения термоядерной энергии. В начале марта этого года сообщалось, что правительство России выделит дополнительно пять миллиардов рублей на разработку технологий управляемого термоядерного синтеза и инновационных плазменных технологий.
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технологии, китай, в мире, чэнду, сычуань
Технологии, Китай, В мире, Чэнду, Сычуань
15:05 14.09.2022
 
Китай построит крупнейшую установку по производству термоядерной энергии

В китайском Чэнду построят крупнейшую установку по производству термоядерной энергии

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкФлаг Китая
Флаг Китая - РИА Новости, 1920, 14.09.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Флаг Китая. Архивное фото
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ПЕКИН, 14 сен - РИА Новости. Китай одобрил строительство самой большой в мире импульсной установки для выработки термоядерной энергии, которую он планирует начать производить к 2028 году, сообщил руководитель проекта, профессор Китайской академии инженерной физики Пэн Сяньцзюэ.
"То, что мы сможем первыми в мире вырабатывать термоядерную энергию в больших масштабах, станет важной вехой на пути к массовому производству этой энергии для людей", - цитирует его газета South China Morning Post.
Строительство установки по производству термоядерной энергии будет завершено в 2025 году в городе Чэнду, расположенном в юго-западной китайской провинции Сычуань. По словам Пэн Сяньцзюэ, она сможет генерировать ток силок 50 миллионов ампер, что примерно вдвое больше, чем вырабатывает аналогичная Z-машина, созданная в Национальных лабораториях Сандии в США.
Ранее замглавы Института физики плазмы при Академии наук Китая Ху Цзяньшэн в интервью изданию Global Times сообщал, что Китай практически завершил исследование и разработку ключевых технологий в области термоядерной энергетики, ожидается, что страна будет использовать термоядерную энергию уже через 30–50 лет. По словам ученого, Китаю крайне важно построить новую систему энергопотребления, в которой будет преобладать зеленая и низкоуглеродная энергия, чтобы выполнить обязательства страны по достижению пика выбросов углекислого газа к 2030 году и углеродной нейтральности к 2060 году.
Технологии термоядерного синтеза также активно разрабатываются и в России, к примеру, в мае 2021 года в Курчатовском институте была запущена термоядерная установка токамак Т-15МД. С её помощью учёные хотят изучить способы получения термоядерной энергии. В начале марта этого года сообщалось, что правительство России выделит дополнительно пять миллиардов рублей на разработку технологий управляемого термоядерного синтеза и инновационных плазменных технологий.

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