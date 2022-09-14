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Киевские кураторы не пойдут на мирное урегулирование, заявил Антонов - РИА Новости, 14.09.2022
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Киевские кураторы не пойдут на мирное урегулирование, заявил Антонов
Киевские кураторы не пойдут на мирное урегулирование, заявил Антонов - РИА Новости, 14.09.2022
Киевские кураторы не пойдут на мирное урегулирование, заявил Антонов
Россия считает, что западные "кураторы Киева" не согласятся на мирное урегулирование украинского конфликта и продолжат подталкивать его к новым самоубийственным РИА Новости, 14.09.2022
2022-09-14T20:52
2022-09-14T21:15
в мире
цены на нефть
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ВАШИНГТОН, 14 сен – РИА Новости. Россия считает, что западные "кураторы Киева" не согласятся на мирное урегулирование украинского конфликта и продолжат подталкивать его к новым самоубийственным авантюрам, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.Как отметил глава российской дипмиссии, на войне всегда богатели американские производители вооружений, что подтверждает опыт как Первой, так и Второй мировой войн. Аналогичные процессы, по словам Антонова, происходят и сейчас – когда на украинский фронт поступают "миллионы снарядов и огромное количество оружия", произведенного в США."Именно поэтому мирный сценарий никак не может устроить жаждущих власти и денег кураторов Киева. Они не перестанут подталкивать Украину к дальнейшим самоубийственным авантюрам, таким как изначально обреченные на провал "наступления", - указал посол РФ.
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в мире, цены на нефть, анатолий антонов, россия, вашингтон (штат), сша
В мире, Цены на нефть, Анатолий Антонов, Россия, Вашингтон (штат), США
20:52 14.09.2022 (обновлено: 21:15 14.09.2022)
 
Киевские кураторы не пойдут на мирное урегулирование, заявил Антонов

Посол России в США Антонов: киевские кураторы не согласятся на мирное урегулирование

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteФлаги Украины, США
Флаги Украины, США - РИА Новости, 1920, 14.09.2022
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Флаги Украины, США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 14 сен – РИА Новости. Россия считает, что западные "кураторы Киева" не согласятся на мирное урегулирование украинского конфликта и продолжат подталкивать его к новым самоубийственным авантюрам, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.
Как отметил глава российской дипмиссии, на войне всегда богатели американские производители вооружений, что подтверждает опыт как Первой, так и Второй мировой войн. Аналогичные процессы, по словам Антонова, происходят и сейчас – когда на украинский фронт поступают "миллионы снарядов и огромное количество оружия", произведенного в США.
"Именно поэтому мирный сценарий никак не может устроить жаждущих власти и денег кураторов Киева. Они не перестанут подталкивать Украину к дальнейшим самоубийственным авантюрам, таким как изначально обреченные на провал "наступления", - указал посол РФ.

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