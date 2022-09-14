Правительство Германии может национализировать Uniper, сообщили СМИ
Bloomberg: правительство Германии может национализировать Uniper из-за обострения кризиса
Логотип компании Uniper. Архивное фото
БЕРЛИН, 14 сен - РИА Новости. Правительство Германии рассматривает возможность увеличить свою долю в крупнейшем импортере газа в стране Uniper, а при необходимости - и национализировать компанию, сообщает агентство Bloomberg.
"Правительство Германии может увеличить свою долю в Uniper SE выше 50% и готово пойти на исторический шаг - полностью национализировать крупнейшего импортера газа в стране, если это необходимо для предотвращения коллапса энергетической системы", - пишет издание со ссылкой на свои источники.
Отмечается, что Uniper нуждается в дополнительной помощи со стороны государства после того, как она уже воспользовалась пакетом поддержки, стоимость которого может достигать 20 миллиардов евро.
Компания 8 июля запросила у правительства ФРГ господдержку, сославшись на сокращение поставок от "Газпрома". Позднее основной акционер компании финский Fortum сообщил, что с правительством Германии достигнута договоренность о всеобъемлющем пакете мер по стабилизации финансового состояния Uniper.
В частности, правительство Германии решило приобрести 30% акций Uniper, предоставить ей дополнительный капитал в размере до 7,7 миллиарда евро по мере необходимости, а немецкий государственный банк KfW расширил кредитную линию для компании до 9 миллиардов евро с первоначальных 2 миллиардов евро. В августе компания заявила, что полностью использовала кредитную линию в размере 9 миллиардов евро от KfW и запросила расширение еще на 4 миллиарда евро.