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Правительство Германии может национализировать Uniper, сообщили СМИ - РИА Новости, 14.09.2022
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Правительство Германии может национализировать Uniper, сообщили СМИ
Правительство Германии может национализировать Uniper, сообщили СМИ - РИА Новости, 14.09.2022
Правительство Германии может национализировать Uniper, сообщили СМИ
Правительство Германии рассматривает возможность увеличить свою долю в крупнейшем импортере газа в стране Uniper, а при необходимости - и национализировать... РИА Новости, 14.09.2022
2022-09-14T11:43
2022-09-14T11:43
экономика
германия
uniper
kfw
газпром
природный газ
в мире
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БЕРЛИН, 14 сен - РИА Новости. Правительство Германии рассматривает возможность увеличить свою долю в крупнейшем импортере газа в стране Uniper, а при необходимости - и национализировать компанию, сообщает агентство Bloomberg."Правительство Германии может увеличить свою долю в Uniper SE выше 50% и готово пойти на исторический шаг - полностью национализировать крупнейшего импортера газа в стране, если это необходимо для предотвращения коллапса энергетической системы", - пишет издание со ссылкой на свои источники.Отмечается, что Uniper нуждается в дополнительной помощи со стороны государства после того, как она уже воспользовалась пакетом поддержки, стоимость которого может достигать 20 миллиардов евро.Компания 8 июля запросила у правительства ФРГ господдержку, сославшись на сокращение поставок от "Газпрома". Позднее основной акционер компании финский Fortum сообщил, что с правительством Германии достигнута договоренность о всеобъемлющем пакете мер по стабилизации финансового состояния Uniper.В частности, правительство Германии решило приобрести 30% акций Uniper, предоставить ей дополнительный капитал в размере до 7,7 миллиарда евро по мере необходимости, а немецкий государственный банк KfW расширил кредитную линию для компании до 9 миллиардов евро с первоначальных 2 миллиардов евро. В августе компания заявила, что полностью использовала кредитную линию в размере 9 миллиардов евро от KfW и запросила расширение еще на 4 миллиарда евро.
https://ria.ru/20220908/sanktsii-1815297532.html
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экономика, германия, uniper, kfw, газпром, природный газ, в мире
Экономика, Германия, Uniper, KfW, Газпром, Природный газ, В мире
11:43 14.09.2022
 
Правительство Германии может национализировать Uniper, сообщили СМИ

Bloomberg: правительство Германии может национализировать Uniper из-за обострения кризиса

© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в медиабанкЛоготип компании Uniper
Логотип компании Uniper - РИА Новости, 1920, 14.09.2022
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Логотип компании Uniper. Архивное фото
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БЕРЛИН, 14 сен - РИА Новости. Правительство Германии рассматривает возможность увеличить свою долю в крупнейшем импортере газа в стране Uniper, а при необходимости - и национализировать компанию, сообщает агентство Bloomberg.
"Правительство Германии может увеличить свою долю в Uniper SE выше 50% и готово пойти на исторический шаг - полностью национализировать крупнейшего импортера газа в стране, если это необходимо для предотвращения коллапса энергетической системы", - пишет издание со ссылкой на свои источники.
Отмечается, что Uniper нуждается в дополнительной помощи со стороны государства после того, как она уже воспользовалась пакетом поддержки, стоимость которого может достигать 20 миллиардов евро.
Компания 8 июля запросила у правительства ФРГ господдержку, сославшись на сокращение поставок от "Газпрома". Позднее основной акционер компании финский Fortum сообщил, что с правительством Германии достигнута договоренность о всеобъемлющем пакете мер по стабилизации финансового состояния Uniper.
В частности, правительство Германии решило приобрести 30% акций Uniper, предоставить ей дополнительный капитал в размере до 7,7 миллиарда евро по мере необходимости, а немецкий государственный банк KfW расширил кредитную линию для компании до 9 миллиардов евро с первоначальных 2 миллиардов евро. В августе компания заявила, что полностью использовала кредитную линию в размере 9 миллиардов евро от KfW и запросила расширение еще на 4 миллиарда евро.

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