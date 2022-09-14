https://ria.ru/20220914/uniper-1816678062.html

Правительство Германии может национализировать Uniper, сообщили СМИ

Правительство Германии может национализировать Uniper, сообщили СМИ - РИА Новости, 14.09.2022

Правительство Германии может национализировать Uniper, сообщили СМИ

Правительство Германии рассматривает возможность увеличить свою долю в крупнейшем импортере газа в стране Uniper, а при необходимости - и национализировать... РИА Новости, 14.09.2022

2022-09-14T11:43

2022-09-14T11:43

2022-09-14T11:43

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германия

uniper

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БЕРЛИН, 14 сен - РИА Новости. Правительство Германии рассматривает возможность увеличить свою долю в крупнейшем импортере газа в стране Uniper, а при необходимости - и национализировать компанию, сообщает агентство Bloomberg."Правительство Германии может увеличить свою долю в Uniper SE выше 50% и готово пойти на исторический шаг - полностью национализировать крупнейшего импортера газа в стране, если это необходимо для предотвращения коллапса энергетической системы", - пишет издание со ссылкой на свои источники.Отмечается, что Uniper нуждается в дополнительной помощи со стороны государства после того, как она уже воспользовалась пакетом поддержки, стоимость которого может достигать 20 миллиардов евро.Компания 8 июля запросила у правительства ФРГ господдержку, сославшись на сокращение поставок от "Газпрома". Позднее основной акционер компании финский Fortum сообщил, что с правительством Германии достигнута договоренность о всеобъемлющем пакете мер по стабилизации финансового состояния Uniper.В частности, правительство Германии решило приобрести 30% акций Uniper, предоставить ей дополнительный капитал в размере до 7,7 миллиарда евро по мере необходимости, а немецкий государственный банк KfW расширил кредитную линию для компании до 9 миллиардов евро с первоначальных 2 миллиардов евро. В августе компания заявила, что полностью использовала кредитную линию в размере 9 миллиардов евро от KfW и запросила расширение еще на 4 миллиарда евро.

https://ria.ru/20220908/sanktsii-1815297532.html

https://ria.ru/20220907/uniper-1814991478.html

германия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, германия, uniper, kfw, газпром, природный газ, в мире