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В Киеве хотят ввести ответственность за получение российского паспорта - РИА Новости, 14.09.2022
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В Киеве хотят ввести ответственность за получение российского паспорта
В Киеве хотят ввести ответственность за получение российского паспорта - РИА Новости, 14.09.2022
В Киеве хотят ввести ответственность за получение российского паспорта
Законопроект о привлечении к уголовной ответственности за получение российского гражданства и призывы к этому разработан на Украине, сообщили в украинском... РИА Новости, 14.09.2022
2022-09-14T16:50
2022-09-14T16:50
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
служба безопасности украины
ирина верещук
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Законопроект о привлечении к уголовной ответственности за получение российского гражданства и призывы к этому разработан на Украине, сообщили в украинском министерстве реинтеграции. Ранее вице-премьер Украины Ирина Верещук заявила, что украинцам не грозит ответственность за получение российского паспорта, если нет оснований подозревать их в сотрудничестве с российскими властями, остальным грозит до 15 лет лишения свободы."При участии специалистов генпрокуратуры Украины, СБУ, министерства реинтеграции, правозащитников, народных депутатов подготовлен законопроект, который вводит уголовную ответственность за приобретение гражданства и/или получение паспорта государства-агрессора государственными должностными лицами или представителями местного самоуправления при отсутствии признаков государственной измены", - говорится в сообщении на сайте минреинтеграции.Кроме того, по информации министерства, уголовная ответственность предлагается за "пропаганду, публичные призывы, принуждение" к получению российского гражданства. "Получение российского паспорта на временно оккупированных территориях оправдано лишь в случае, когда человек с помощью этого "документа" пытается через РФ и третьи страны вернуться в свободную Украину", - добавили в ведомстве.Ранее власти Запорожской сообщали, что все больше жителей подают документы на получение российского гражданства, в обработке находилось более 30 тысяч заявлений. Власти Херсонской области также заявляли об ажиотажном спросе на паспорта РФ. Кроме того, российские паспорта начали выдавать и в Харьковской области.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России. Кроме того, спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, вода снова поступает на полуостров.
https://ria.ru/20220913/zaklyuchennye-1816179998.html
https://ria.ru/20220902/ukraina-1813889026.html
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в мире, украина, россия, служба безопасности украины, ирина верещук, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Служба безопасности Украины, Ирина Верещук, Ситуация в ДНР и ЛНР
16:50 14.09.2022
 
В Киеве хотят ввести ответственность за получение российского паспорта

На Украине разработали проект об уголовной ответственности за получение паспорта России

© AP Photo / Efrem LukatskyМонумент Родина-мать в Киеве
Монумент Родина-мать в Киеве - РИА Новости, 1920, 14.09.2022
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Монумент Родина-мать в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Законопроект о привлечении к уголовной ответственности за получение российского гражданства и призывы к этому разработан на Украине, сообщили в украинском министерстве реинтеграции. Ранее вице-премьер Украины Ирина Верещук заявила, что украинцам не грозит ответственность за получение российского паспорта, если нет оснований подозревать их в сотрудничестве с российскими властями, остальным грозит до 15 лет лишения свободы.
"При участии специалистов генпрокуратуры Украины, СБУ, министерства реинтеграции, правозащитников, народных депутатов подготовлен законопроект, который вводит уголовную ответственность за приобретение гражданства и/или получение паспорта государства-агрессора государственными должностными лицами или представителями местного самоуправления при отсутствии признаков государственной измены", - говорится в сообщении на сайте минреинтеграции.
Кроме того, по информации министерства, уголовная ответственность предлагается за "пропаганду, публичные призывы, принуждение" к получению российского гражданства. "Получение российского паспорта на временно оккупированных территориях оправдано лишь в случае, когда человек с помощью этого "документа" пытается через РФ и третьи страны вернуться в свободную Украину", - добавили в ведомстве.
Ранее власти Запорожской сообщали, что все больше жителей подают документы на получение российского гражданства, в обработке находилось более 30 тысяч заявлений. Власти Херсонской области также заявляли об ажиотажном спросе на паспорта РФ. Кроме того, российские паспорта начали выдавать и в Харьковской области.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России. Кроме того, спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, вода снова поступает на полуостров.

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