В Киеве хотят ввести ответственность за получение российского паспорта
На Украине разработали проект об уголовной ответственности за получение паспорта России
© AP Photo / Efrem LukatskyМонумент Родина-мать в Киеве
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Монумент Родина-мать в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Законопроект о привлечении к уголовной ответственности за получение российского гражданства и призывы к этому разработан на Украине, сообщили в украинском министерстве реинтеграции. Ранее вице-премьер Украины Ирина Верещук заявила, что украинцам не грозит ответственность за получение российского паспорта, если нет оснований подозревать их в сотрудничестве с российскими властями, остальным грозит до 15 лет лишения свободы.
"При участии специалистов генпрокуратуры Украины, СБУ, министерства реинтеграции, правозащитников, народных депутатов подготовлен законопроект, который вводит уголовную ответственность за приобретение гражданства и/или получение паспорта государства-агрессора государственными должностными лицами или представителями местного самоуправления при отсутствии признаков государственной измены", - говорится в сообщении на сайте минреинтеграции.
Кроме того, по информации министерства, уголовная ответственность предлагается за "пропаганду, публичные призывы, принуждение" к получению российского гражданства. "Получение российского паспорта на временно оккупированных территориях оправдано лишь в случае, когда человек с помощью этого "документа" пытается через РФ и третьи страны вернуться в свободную Украину", - добавили в ведомстве.
Ранее власти Запорожской сообщали, что все больше жителей подают документы на получение российского гражданства, в обработке находилось более 30 тысяч заявлений. Власти Херсонской области также заявляли об ажиотажном спросе на паспорта РФ. Кроме того, российские паспорта начали выдавать и в Харьковской области.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России. Кроме того, спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, вода снова поступает на полуостров.