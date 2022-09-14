https://ria.ru/20220914/ukraina-1816782930.html

В Киеве хотят ввести ответственность за получение российского паспорта

В Киеве хотят ввести ответственность за получение российского паспорта - РИА Новости, 14.09.2022

В Киеве хотят ввести ответственность за получение российского паспорта

Законопроект о привлечении к уголовной ответственности за получение российского гражданства и призывы к этому разработан на Украине, сообщили в украинском... РИА Новости, 14.09.2022

2022-09-14T16:50

2022-09-14T16:50

2022-09-14T16:50

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Законопроект о привлечении к уголовной ответственности за получение российского гражданства и призывы к этому разработан на Украине, сообщили в украинском министерстве реинтеграции. Ранее вице-премьер Украины Ирина Верещук заявила, что украинцам не грозит ответственность за получение российского паспорта, если нет оснований подозревать их в сотрудничестве с российскими властями, остальным грозит до 15 лет лишения свободы."При участии специалистов генпрокуратуры Украины, СБУ, министерства реинтеграции, правозащитников, народных депутатов подготовлен законопроект, который вводит уголовную ответственность за приобретение гражданства и/или получение паспорта государства-агрессора государственными должностными лицами или представителями местного самоуправления при отсутствии признаков государственной измены", - говорится в сообщении на сайте минреинтеграции.Кроме того, по информации министерства, уголовная ответственность предлагается за "пропаганду, публичные призывы, принуждение" к получению российского гражданства. "Получение российского паспорта на временно оккупированных территориях оправдано лишь в случае, когда человек с помощью этого "документа" пытается через РФ и третьи страны вернуться в свободную Украину", - добавили в ведомстве.Ранее власти Запорожской сообщали, что все больше жителей подают документы на получение российского гражданства, в обработке находилось более 30 тысяч заявлений. Власти Херсонской области также заявляли об ажиотажном спросе на паспорта РФ. Кроме того, российские паспорта начали выдавать и в Харьковской области.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России. Кроме того, спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, вода снова поступает на полуостров.

https://ria.ru/20220913/zaklyuchennye-1816179998.html

https://ria.ru/20220902/ukraina-1813889026.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, россия, служба безопасности украины, ирина верещук, ситуация в днр и лнр