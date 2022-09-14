https://ria.ru/20220914/ukraina-1816756840.html
Зеленский опубликовал фото с украинским военным с эмблемой дивизии СС
Зеленский опубликовал фото с украинским военным с эмблемой дивизии СС - РИА Новости, 14.09.2022
Зеленский опубликовал фото с украинским военным с эмблемой дивизии СС
Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал снимок с военнослужащим ВСУ, на форме которого заметна нацистская символика*. РИА Новости, 14.09.2022
2022-09-14T15:44
2022-09-14T15:44
2022-09-14T19:15
специальная военная операция на украине
в мире
владимир зеленский
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
кирилл тимошенко
андрей ермак
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МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал снимок с военнослужащим ВСУ, на форме которого заметна нацистская символика*.Фотографии сделаны в городе Изюме Харьковской области. На одной из них запечатлен украинский военный, повернувшийся спиной к президенту. На его экипировке видна эмблема дивизии СС "Мертвая голова*".Это не первый раз, когда Зеленский в своих соцсетях публикует фотографии украинских военных с такой символикой. Девятого мая он разместил пост, приуроченный ко "дню победы над нацизмом". На одном из снимков также запечатлели военнослужащего с эмблемой дивизии СС "Мертвая голова" на груди. Через некоторое время публикацию отредактировали, а скандальное фото удалили.Сегодня ряд украинских СМИ сообщил, что Зеленский посетил город Изюм в Харьковской области. Вместе с ним туда приехали глава офиса президента Андрей Ермак и его заместитель Кирилл Тимошенко, а также замминистра обороны Анна Маляр и командующий сухопутными войсками Александр Сырский.Десятого сентября Ганчев, возглавляющий администрацию освобожденных территорий Харьковской области, обратился к жителям с призывом покинуть дома в зоне боевых действий. Власти начали эвакуацию населения из Купянска, Изюма, Шевченково и Балаклеи.В российском Министерстве обороны 12 сентября сообщили, что войска из Балаклеи и Изюма перегруппировали на Донецкое направление для достижения заявленных целей специальной военной операции по освобождению Донбасса.*Данная информация опубликована исключительно в информационных целях и имеет своей целью осуждение нацизма в любых его формах и проявлениях.
https://ria.ru/20220905/izbienie-1814632623.html
https://ria.ru/20220831/istoriya-1813269265.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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15:44 14.09.2022 (обновлено: 19:15 14.09.2022)
Зеленский опубликовал фото с украинским военным с эмблемой дивизии СС
Зеленский опубликовал фото с украинским военным с "Мертвой головой" на экипировке