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Зеленский опубликовал фото с украинским военным с эмблемой дивизии СС - РИА Новости, 14.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220914/ukraina-1816756840.html
Зеленский опубликовал фото с украинским военным с эмблемой дивизии СС
Зеленский опубликовал фото с украинским военным с эмблемой дивизии СС - РИА Новости, 14.09.2022
Зеленский опубликовал фото с украинским военным с эмблемой дивизии СС
Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал снимок с военнослужащим ВСУ, на форме которого заметна нацистская символика*. РИА Новости, 14.09.2022
2022-09-14T15:44
2022-09-14T19:15
специальная военная операция на украине
в мире
владимир зеленский
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
кирилл тимошенко
андрей ермак
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МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал снимок с военнослужащим ВСУ, на форме которого заметна нацистская символика*.Фотографии сделаны в городе Изюме Харьковской области. На одной из них запечатлен украинский военный, повернувшийся спиной к президенту. На его экипировке видна эмблема дивизии СС "Мертвая голова*".Это не первый раз, когда Зеленский в своих соцсетях публикует фотографии украинских военных с такой символикой. Девятого мая он разместил пост, приуроченный ко "дню победы над нацизмом". На одном из снимков также запечатлели военнослужащего с эмблемой дивизии СС "Мертвая голова" на груди. Через некоторое время публикацию отредактировали, а скандальное фото удалили.Сегодня ряд украинских СМИ сообщил, что Зеленский посетил город Изюм в Харьковской области. Вместе с ним туда приехали глава офиса президента Андрей Ермак и его заместитель Кирилл Тимошенко, а также замминистра обороны Анна Маляр и командующий сухопутными войсками Александр Сырский.Десятого сентября Ганчев, возглавляющий администрацию освобожденных территорий Харьковской области, обратился к жителям с призывом покинуть дома в зоне боевых действий. Власти начали эвакуацию населения из Купянска, Изюма, Шевченково и Балаклеи.В российском Министерстве обороны 12 сентября сообщили, что войска из Балаклеи и Изюма перегруппировали на Донецкое направление для достижения заявленных целей специальной военной операции по освобождению Донбасса.*Данная информация опубликована исключительно в информационных целях и имеет своей целью осуждение нацизма в любых его формах и проявлениях.
https://ria.ru/20220905/izbienie-1814632623.html
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украина
изюм (город)
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в мире, владимир зеленский, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр, кирилл тимошенко, андрей ермак, изюм (город), харьковская область, балаклея
Специальная военная операция на Украине, В мире, Владимир Зеленский, Украина, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР, Кирилл Тимошенко, Андрей Ермак, Изюм (город), Харьковская область, Балаклея
15:44 14.09.2022 (обновлено: 19:15 14.09.2022)
 
Зеленский опубликовал фото с украинским военным с эмблемой дивизии СС

Зеленский опубликовал фото с украинским военным с "Мертвой головой" на экипировке

© AFP 2022 / Ukrainian Presidential press serviceПрезидент Украины Владимир Зеленский в Изюме
Президент Украины Владимир Зеленский в Изюме - РИА Новости, 1920, 14.09.2022
© AFP 2022 / Ukrainian Presidential press service
Президент Украины Владимир Зеленский в Изюме
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МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал снимок с военнослужащим ВСУ, на форме которого заметна нацистская символика*.
Фотографии сделаны в городе Изюме Харьковской области. На одной из них запечатлен украинский военный, повернувшийся спиной к президенту. На его экипировке видна эмблема дивизии СС "Мертвая голова*".
Это не первый раз, когда Зеленский в своих соцсетях публикует фотографии украинских военных с такой символикой. Девятого мая он разместил пост, приуроченный ко "дню победы над нацизмом". На одном из снимков также запечатлели военнослужащего с эмблемой дивизии СС "Мертвая голова" на груди. Через некоторое время публикацию отредактировали, а скандальное фото удалили.
Сегодня ряд украинских СМИ сообщил, что Зеленский посетил город Изюм в Харьковской области. Вместе с ним туда приехали глава офиса президента Андрей Ермак и его заместитель Кирилл Тимошенко, а также замминистра обороны Анна Маляр и командующий сухопутными войсками Александр Сырский.
Десятого сентября Ганчев, возглавляющий администрацию освобожденных территорий Харьковской области, обратился к жителям с призывом покинуть дома в зоне боевых действий. Власти начали эвакуацию населения из Купянска, Изюма, Шевченково и Балаклеи.
В российском Министерстве обороны 12 сентября сообщили, что войска из Балаклеи и Изюма перегруппировали на Донецкое направление для достижения заявленных целей специальной военной операции по освобождению Донбасса.
*Данная информация опубликована исключительно в информационных целях и имеет своей целью осуждение нацизма в любых его формах и проявлениях.

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