https://ria.ru/20220914/ukraina-1816756840.html

Зеленский опубликовал фото с украинским военным с эмблемой дивизии СС

Зеленский опубликовал фото с украинским военным с эмблемой дивизии СС - РИА Новости, 14.09.2022

Зеленский опубликовал фото с украинским военным с эмблемой дивизии СС

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал снимок с военнослужащим ВСУ, на форме которого заметна нацистская символика*. РИА Новости, 14.09.2022

2022-09-14T15:44

2022-09-14T15:44

2022-09-14T19:15

специальная военная операция на украине

в мире

владимир зеленский

украина

вооруженные силы украины

ситуация в днр и лнр

кирилл тимошенко

андрей ермак

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МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал снимок с военнослужащим ВСУ, на форме которого заметна нацистская символика*.Фотографии сделаны в городе Изюме Харьковской области. На одной из них запечатлен украинский военный, повернувшийся спиной к президенту. На его экипировке видна эмблема дивизии СС "Мертвая голова*".Это не первый раз, когда Зеленский в своих соцсетях публикует фотографии украинских военных с такой символикой. Девятого мая он разместил пост, приуроченный ко "дню победы над нацизмом". На одном из снимков также запечатлели военнослужащего с эмблемой дивизии СС "Мертвая голова" на груди. Через некоторое время публикацию отредактировали, а скандальное фото удалили.Сегодня ряд украинских СМИ сообщил, что Зеленский посетил город Изюм в Харьковской области. Вместе с ним туда приехали глава офиса президента Андрей Ермак и его заместитель Кирилл Тимошенко, а также замминистра обороны Анна Маляр и командующий сухопутными войсками Александр Сырский.Десятого сентября Ганчев, возглавляющий администрацию освобожденных территорий Харьковской области, обратился к жителям с призывом покинуть дома в зоне боевых действий. Власти начали эвакуацию населения из Купянска, Изюма, Шевченково и Балаклеи.В российском Министерстве обороны 12 сентября сообщили, что войска из Балаклеи и Изюма перегруппировали на Донецкое направление для достижения заявленных целей специальной военной операции по освобождению Донбасса.*Данная информация опубликована исключительно в информационных целях и имеет своей целью осуждение нацизма в любых его формах и проявлениях.

https://ria.ru/20220905/izbienie-1814632623.html

https://ria.ru/20220831/istoriya-1813269265.html

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изюм (город)

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

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