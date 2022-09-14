Рейтинг@Mail.ru
На Украине возбудили дело против судьи за поддержку российской операции - РИА Новости, 14.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220914/ukraina-1816748841.html
На Украине возбудили дело против судьи за поддержку российской операции
На Украине возбудили дело против судьи за поддержку российской операции - РИА Новости, 14.09.2022
На Украине возбудили дело против судьи за поддержку российской операции
Уголовное дело завели против судьи одного из украинских хозяйственных апелляционных судов за поддержку специальной военной операции РФ на Украине, ему грозит до РИА Новости, 14.09.2022
2022-09-14T15:21
2022-09-14T15:21
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
государственное бюро расследований украины
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/1b/1581795603_0:0:3058:1720_1920x0_80_0_0_b720ebd7fa68c850d0c79a6e2b1921f5.jpg
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Уголовное дело завели против судьи одного из украинских хозяйственных апелляционных судов за поддержку специальной военной операции РФ на Украине, ему грозит до 15 лет лишения свободы, сообщили в среду в украинском госбюро расследований (ГБР)."Судья одного из апелляционных хозяйственных судов подозревается в оправдании российской агрессии и побуждении к коллаборационной деятельности", - говорится в сообщении госбюро в Telegram-канале. По информации ведомства, подозреваемый поддерживал спецоперацию России, а также призывал знакомых к содействию и сотрудничеству с РФ. Если его признают виновным, ему грозит до 15 лет лишения свободы.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220913/artisty-1816608040.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/1b/1581795603_327:0:3058:2048_1920x0_80_0_0_1a3cb74c80e8c1f187f2bd917c6b9fe7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, государственное бюро расследований украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Государственное бюро расследований Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
15:21 14.09.2022
 
На Украине возбудили дело против судьи за поддержку российской операции

ГБР Украины возбудило дело против судьи за поддержку российской военной операции

© AP Photo / Efrem LukatskyМонумент Родина-мать в Киеве
Монумент Родина-мать в Киеве - РИА Новости, 1920, 14.09.2022
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Монумент Родина-мать в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Уголовное дело завели против судьи одного из украинских хозяйственных апелляционных судов за поддержку специальной военной операции РФ на Украине, ему грозит до 15 лет лишения свободы, сообщили в среду в украинском госбюро расследований (ГБР).
"Судья одного из апелляционных хозяйственных судов подозревается в оправдании российской агрессии и побуждении к коллаборационной деятельности", - говорится в сообщении госбюро в Telegram-канале. По информации ведомства, подозреваемый поддерживал спецоперацию России, а также призывал знакомых к содействию и сотрудничеству с РФ. Если его признают виновным, ему грозит до 15 лет лишения свободы.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
В центре Киева - РИА Новости, 1920, 13.09.2022
13 сентября, 22:33Специальная военная операция на Украине
В Киеве поддерживающим Россию артистам пригрозили лишением званий
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаГосударственное бюро расследований УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала