На Украине возбудили дело против судьи за поддержку российской операции
ГБР Украины возбудило дело против судьи за поддержку российской военной операции
© AP Photo / Efrem LukatskyМонумент Родина-мать в Киеве
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Монумент Родина-мать в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Уголовное дело завели против судьи одного из украинских хозяйственных апелляционных судов за поддержку специальной военной операции РФ на Украине, ему грозит до 15 лет лишения свободы, сообщили в среду в украинском госбюро расследований (ГБР).
"Судья одного из апелляционных хозяйственных судов подозревается в оправдании российской агрессии и побуждении к коллаборационной деятельности", - говорится в сообщении госбюро в Telegram-канале. По информации ведомства, подозреваемый поддерживал спецоперацию России, а также призывал знакомых к содействию и сотрудничеству с РФ. Если его признают виновным, ему грозит до 15 лет лишения свободы.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.