https://ria.ru/20220914/ukraina-1816748841.html

На Украине возбудили дело против судьи за поддержку российской операции

На Украине возбудили дело против судьи за поддержку российской операции - РИА Новости, 14.09.2022

На Украине возбудили дело против судьи за поддержку российской операции

Уголовное дело завели против судьи одного из украинских хозяйственных апелляционных судов за поддержку специальной военной операции РФ на Украине, ему грозит до РИА Новости, 14.09.2022

2022-09-14T15:21

2022-09-14T15:21

2022-09-14T15:21

специальная военная операция на украине

в мире

россия

украина

государственное бюро расследований украины

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Уголовное дело завели против судьи одного из украинских хозяйственных апелляционных судов за поддержку специальной военной операции РФ на Украине, ему грозит до 15 лет лишения свободы, сообщили в среду в украинском госбюро расследований (ГБР)."Судья одного из апелляционных хозяйственных судов подозревается в оправдании российской агрессии и побуждении к коллаборационной деятельности", - говорится в сообщении госбюро в Telegram-канале. По информации ведомства, подозреваемый поддерживал спецоперацию России, а также призывал знакомых к содействию и сотрудничеству с РФ. Если его признают виновным, ему грозит до 15 лет лишения свободы.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220913/artisty-1816608040.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, украина, государственное бюро расследований украины, ситуация в днр и лнр