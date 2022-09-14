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ЦРУ использовало выходцев с Украины для диверсий в СССР, заявил Нарышкин - РИА Новости, 14.09.2022
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ЦРУ использовало выходцев с Украины для диверсий в СССР, заявил Нарышкин
ЦРУ использовало выходцев с Украины для диверсий в СССР, заявил Нарышкин - РИА Новости, 14.09.2022
ЦРУ использовало выходцев с Украины для диверсий в СССР, заявил Нарышкин
ЦРУ в рамках операций "Икона" и "Картель" использовало выходцев с Украины для подрывной работы против СССР, с 1945 по 1951 год украинские националисты убили... РИА Новости, 14.09.2022
2022-09-14T13:28
2022-09-14T13:28
в мире
сергей нарышкин
ссср
россия
украина
центральное разведывательное управление (цру)
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
украинская повстанческая армия
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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. ЦРУ в рамках операций "Икона" и "Картель" использовало выходцев с Украины для подрывной работы против СССР, с 1945 по 1951 год украинские националисты убили около 35 тысяч советских граждан, включая сельских учителей и врачей, заявил директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин.После 1945 года ЦРУ помогало становлению первой послевоенной немецкой спецслужбы, организации Гелена, которая активно использовала опыт гитлеровских спецслужб. ЦРУ в содружестве с английской разведкой развернуло масштабную тайную операцию по поиску "полезного" контингента для подрывной работы против СССР, прежде всего в западных оккупационных зонах Германии. Эта операция в 1948-1949 годах получила в ЦРУ кодовое обозначение "Икона"."Еще один аспект глобальной и масштабной подрывной деятельности ЦРУ против СССР, а затем и России, чьи "всходы" мы наблюдаем уже сегодня… В лагерях перемещенных лиц находилось около 750 тысяч выходцев из СССР, включая 250 тысяч украинцев. Были также выбраны несколько десятков организаций, объединявших выходцев из России и восточно-европейских государств", - говорится в статье Нарышкина "75 свечей на торте ЦРУ" в журнале "Национальная оборона". Используя этот контингент, с 1949 года ЦРУ начало проведение "до десятка программ и операций, направленных на ведение разведки и подрыв военного, экономического и морально-психологического потенциала Советского Союза", отметил глава СВР.В материале приводится также информация из доклада начальника управления координации политики ЦРУ Фрэнка Визнера от ноября 1950 года - "с конца Второй мировой войны до 1951 года ОУН*/УПА* удалось убить около 35 тысяч советских граждан, включая членов компартии", то есть военнослужащих, советских и партийных активистов, сельскую интеллигенцию – учителей, врачей.Нарышкин обратил внимание на продолжительную программу "Картель", которая проводилась ни много ни мало до 1970 года. В рамках этой операции ЦРУ под видом оказания беженцам финансовой и материальной поддержки занималось подготовкой из их числа агентов для дальнейшей переброски в СССР, отметил глава СВР.По его данным, ЦРУ смогло установить контроль над руководством Украинской головной вызволийной рады ("Украинский высший освободительный совет"), с которым организационно сотрудничала "Украинская повстанческая армия"* (УПА, ныне запрещена в России) с Романом Шухевичем во главе.Организация украинских националистов (ОУН) во главе со Степаном Бандерой продолжала замыкаться на британскую спецслужбу СИС (Secret Intelligence Service, МИ-6). Соперничество этих двух бандформирований было не из-за идеологических разногласий, "а из-за денег хозяев", написал Нарышкин.Практически все руководители и высшие функционеры украинских националистов были так или иначе повязаны сотрудничеством с гитлеровцами и поэтому были полностью управляемы, тем более что ЦРУ и СИС проводили скоординированные операции, добавил глава Службы внешней разведки.* Запрещенные в России экстремистские организации
https://ria.ru/20220809/fashizm-1808191518.html
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в мире, сергей нарышкин, ссср, россия, украина, центральное разведывательное управление (цру), служба внешней разведки российской федерации (свр россии), украинская повстанческая армия, сша
В мире, Сергей Нарышкин, СССР, Россия, Украина, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), Украинская повстанческая армия, США
13:28 14.09.2022
 
ЦРУ использовало выходцев с Украины для диверсий в СССР, заявил Нарышкин

Нарышкин: украинские националисты по заданию ЦРУ убили около 35 тысяч советских граждан

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteШтаб-квартира ЦРУ в Лэнгли, штат Вирджиния
Штаб-квартира ЦРУ в Лэнгли, штат Вирджиния - РИА Новости, 1920, 14.09.2022
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Штаб-квартира ЦРУ в Лэнгли, штат Вирджиния. Архивное фото
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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. ЦРУ в рамках операций "Икона" и "Картель" использовало выходцев с Украины для подрывной работы против СССР, с 1945 по 1951 год украинские националисты убили около 35 тысяч советских граждан, включая сельских учителей и врачей, заявил директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин.
После 1945 года ЦРУ помогало становлению первой послевоенной немецкой спецслужбы, организации Гелена, которая активно использовала опыт гитлеровских спецслужб. ЦРУ в содружестве с английской разведкой развернуло масштабную тайную операцию по поиску "полезного" контингента для подрывной работы против СССР, прежде всего в западных оккупационных зонах Германии. Эта операция в 1948-1949 годах получила в ЦРУ кодовое обозначение "Икона".
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"Еще один аспект глобальной и масштабной подрывной деятельности ЦРУ против СССР, а затем и России, чьи "всходы" мы наблюдаем уже сегодня… В лагерях перемещенных лиц находилось около 750 тысяч выходцев из СССР, включая 250 тысяч украинцев. Были также выбраны несколько десятков организаций, объединявших выходцев из России и восточно-европейских государств", - говорится в статье Нарышкина "75 свечей на торте ЦРУ" в журнале "Национальная оборона". Используя этот контингент, с 1949 года ЦРУ начало проведение "до десятка программ и операций, направленных на ведение разведки и подрыв военного, экономического и морально-психологического потенциала Советского Союза", отметил глава СВР.
В материале приводится также информация из доклада начальника управления координации политики ЦРУ Фрэнка Визнера от ноября 1950 года - "с конца Второй мировой войны до 1951 года ОУН*/УПА* удалось убить около 35 тысяч советских граждан, включая членов компартии", то есть военнослужащих, советских и партийных активистов, сельскую интеллигенцию – учителей, врачей.
Нарышкин обратил внимание на продолжительную программу "Картель", которая проводилась ни много ни мало до 1970 года. В рамках этой операции ЦРУ под видом оказания беженцам финансовой и материальной поддержки занималось подготовкой из их числа агентов для дальнейшей переброски в СССР, отметил глава СВР.
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По его данным, ЦРУ смогло установить контроль над руководством Украинской головной вызволийной рады ("Украинский высший освободительный совет"), с которым организационно сотрудничала "Украинская повстанческая армия"* (УПА, ныне запрещена в России) с Романом Шухевичем во главе.
Организация украинских националистов (ОУН) во главе со Степаном Бандерой продолжала замыкаться на британскую спецслужбу СИС (Secret Intelligence Service, МИ-6). Соперничество этих двух бандформирований было не из-за идеологических разногласий, "а из-за денег хозяев", написал Нарышкин.
Практически все руководители и высшие функционеры украинских националистов были так или иначе повязаны сотрудничеством с гитлеровцами и поэтому были полностью управляемы, тем более что ЦРУ и СИС проводили скоординированные операции, добавил глава Службы внешней разведки.
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В миреСергей НарышкинСССРРоссияУкраинаЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)Украинская повстанческая армияСША
 
 
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