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ВС России сбили украинский Ми-8 в Херсонской области - РИА Новости, 14.09.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220914/ukraina-1816704275.html
ВС России сбили украинский Ми-8 в Херсонской области
ВС России сбили украинский Ми-8 в Херсонской области - РИА Новости, 14.09.2022
ВС России сбили украинский Ми-8 в Херсонской области
Истребители ВКС России уничтожили украинский вертолет Ми-8 с диверсантами в Херсонской области, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 14.09.2022
2022-09-14T13:03
2022-09-14T13:12
специальная военная операция на украине
россия
херсонская область
вооруженные силы рф
в мире
украина
ми-8 амтш
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Истребители ВКС России уничтожили украинский вертолет Ми-8 с диверсантами в Херсонской области, сообщило Минобороны РФ."Истребительной авиацией ВКС России в районе Кинбурнской косы Херсонской области уничтожен вертолет Ми-8 воздушных сил Украины с диверсионно-разведывательной группой на борту", - говорится в сводке ведомства."Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 293 самолета, 155 вертолетов, 1948 беспилотных летательных аппаратов, 374 зенитных ракетных комплекса", - говорится в документе.Кроме того, уничтожены около пяти тысяч танков и других боевых бронированных машин, 835 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3386 орудий полевой артиллерии и минометов, а также более 5,5 тысячи единиц специальной военной автомобильной техники.
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россия, херсонская область , вооруженные силы рф, в мире, украина, ми-8 амтш, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Россия, Херсонская область , Вооруженные силы РФ, В мире, Украина, Ми-8 АМТШ, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
13:03 14.09.2022 (обновлено: 13:12 14.09.2022)
 
ВС России сбили украинский Ми-8 в Херсонской области

Минобороны: ВС России за сутки сбили украинский Ми-8 и четыре беспилотника

© Фото : Staff Sgt. David CarnahanВертолет Ми-8 ВВС Украины
Вертолет Ми-8 ВВС Украины - РИА Новости, 1920, 14.09.2022
© Фото : Staff Sgt. David Carnahan
Вертолет Ми-8 ВВС Украины. Архивное фото
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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Истребители ВКС России уничтожили украинский вертолет Ми-8 с диверсантами в Херсонской области, сообщило Минобороны РФ.
"Истребительной авиацией ВКС России в районе Кинбурнской косы Херсонской области уничтожен вертолет Ми-8 воздушных сил Украины с диверсионно-разведывательной группой на борту", - говорится в сводке ведомства.
"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 293 самолета, 155 вертолетов, 1948 беспилотных летательных аппаратов, 374 зенитных ракетных комплекса", - говорится в документе.
Кроме того, уничтожены около пяти тысяч танков и других боевых бронированных машин, 835 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3386 орудий полевой артиллерии и минометов, а также более 5,5 тысячи единиц специальной военной автомобильной техники.
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