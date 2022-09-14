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ВС России сбили украинский Ми-8 в Херсонской области

ВС России сбили украинский Ми-8 в Херсонской области - РИА Новости, 14.09.2022

ВС России сбили украинский Ми-8 в Херсонской области

Истребители ВКС России уничтожили украинский вертолет Ми-8 с диверсантами в Херсонской области, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 14.09.2022

2022-09-14T13:03

2022-09-14T13:03

2022-09-14T13:12

специальная военная операция на украине

россия

херсонская область

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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Истребители ВКС России уничтожили украинский вертолет Ми-8 с диверсантами в Херсонской области, сообщило Минобороны РФ."Истребительной авиацией ВКС России в районе Кинбурнской косы Херсонской области уничтожен вертолет Ми-8 воздушных сил Украины с диверсионно-разведывательной группой на борту", - говорится в сводке ведомства."Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 293 самолета, 155 вертолетов, 1948 беспилотных летательных аппаратов, 374 зенитных ракетных комплекса", - говорится в документе.Кроме того, уничтожены около пяти тысяч танков и других боевых бронированных машин, 835 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3386 орудий полевой артиллерии и минометов, а также более 5,5 тысячи единиц специальной военной автомобильной техники.

https://ria.ru/20220829/sostav-1812783851.html

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Кирилл Волков

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Кирилл Волков

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