https://ria.ru/20220914/ukraina-1816704275.html
ВС России сбили украинский Ми-8 в Херсонской области
ВС России сбили украинский Ми-8 в Херсонской области - РИА Новости, 14.09.2022
ВС России сбили украинский Ми-8 в Херсонской области
Истребители ВКС России уничтожили украинский вертолет Ми-8 с диверсантами в Херсонской области, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 14.09.2022
2022-09-14T13:03
2022-09-14T13:03
2022-09-14T13:12
специальная военная операция на украине
россия
херсонская область
вооруженные силы рф
в мире
украина
ми-8 амтш
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Истребители ВКС России уничтожили украинский вертолет Ми-8 с диверсантами в Херсонской области, сообщило Минобороны РФ."Истребительной авиацией ВКС России в районе Кинбурнской косы Херсонской области уничтожен вертолет Ми-8 воздушных сил Украины с диверсионно-разведывательной группой на борту", - говорится в сводке ведомства."Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 293 самолета, 155 вертолетов, 1948 беспилотных летательных аппаратов, 374 зенитных ракетных комплекса", - говорится в документе.Кроме того, уничтожены около пяти тысяч танков и других боевых бронированных машин, 835 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3386 орудий полевой артиллерии и минометов, а также более 5,5 тысячи единиц специальной военной автомобильной техники.
https://ria.ru/20220829/sostav-1812783851.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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13:03 14.09.2022 (обновлено: 13:12 14.09.2022)
ВС России сбили украинский Ми-8 в Херсонской области
Минобороны: ВС России за сутки сбили украинский Ми-8 и четыре беспилотника