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У Украины остается ориентир на вступление в НАТО, заявили в Кремле - РИА Новости, 14.09.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220914/ukraina-1816703998.html
У Украины остается ориентир на вступление в НАТО, заявили в Кремле
У Украины остается ориентир на вступление в НАТО, заявили в Кремле - РИА Новости, 14.09.2022
У Украины остается ориентир на вступление в НАТО, заявили в Кремле
Предложенный Киевом проект гарантий безопасности для Украины подтверждает актуальность целей спецоперации российских войск, заявил пресс-секретарь президента... РИА Новости, 14.09.2022
2022-09-14T13:02
2022-09-14T15:40
в мире
украина
киев
нато
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Предложенный Киевом проект гарантий безопасности для Украины подтверждает актуальность целей спецоперации российских войск, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Накануне офис Владимира Зеленского опубликовал проект по гарантиям безопасности Украины. В качестве гарантов Киев предлагает страны ЕС, США, Великобританию, Австралию и Турцию. Документ предусматривает иностранные инвестиции в оборонно-промышленную базу Украины, масштабную передачу оружия и разведданных, проведение военных учений на территории страны с привлечением иностранных инструкторов и советников. В документе также прописано, что страны ЕС должны наладить постоянные поставки оружия Киеву и помогать финансово."В целом речь идет о некоем документе, и никто не скрывает, что этот документ они имеют в виду до вступления Украины в НАТО, то есть ориентир на членство в НАТО остается", — отметил Песков.По его словам, это означает, что главная угроза для России становится еще более осязаемой и именно она сделала необходимым проведение специальной военной операции.Он также напомнил, что украинская сторона отозвала свою визу под документом, который обсуждался на переговорах в Стамбуле.Песков добавил, что если предложенный Киевом документ будет подписан, реакция Москвы будет негативной."Вряд ли кто-то может дать Украине большую гарантию безопасности, чем руководство этой страны. Только руководство этой страны должно совершить действия, которые, соответственно, ликвидируют угрозу для Российской Федерации. Они прекрасно знают, какие это должны быть действия", — добавил Песков.Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
https://ria.ru/20220914/pomosch-1816635936.html
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в мире, украина, киев, нато
В мире, Украина, Киев, НАТО, Специальная военная операция на Украине
13:02 14.09.2022 (обновлено: 15:40 14.09.2022)
 
У Украины остается ориентир на вступление в НАТО, заявили в Кремле

Песков заявил, что проект гарантий безопасности для Украины представляет угрозы для России

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 14.09.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Дмитрий Песков. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Предложенный Киевом проект гарантий безопасности для Украины подтверждает актуальность целей спецоперации российских войск, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Накануне офис Владимира Зеленского опубликовал проект по гарантиям безопасности Украины. В качестве гарантов Киев предлагает страны ЕС, США, Великобританию, Австралию и Турцию. Документ предусматривает иностранные инвестиции в оборонно-промышленную базу Украины, масштабную передачу оружия и разведданных, проведение военных учений на территории страны с привлечением иностранных инструкторов и советников. В документе также прописано, что страны ЕС должны наладить постоянные поставки оружия Киеву и помогать финансово.
"В целом речь идет о некоем документе, и никто не скрывает, что этот документ они имеют в виду до вступления Украины в НАТО, то есть ориентир на членство в НАТО остается", — отметил Песков.
По его словам, это означает, что главная угроза для России становится еще более осязаемой и именно она сделала необходимым проведение специальной военной операции.
Он также напомнил, что украинская сторона отозвала свою визу под документом, который обсуждался на переговорах в Стамбуле.
Песков добавил, что если предложенный Киевом документ будет подписан, реакция Москвы будет негативной.
"Вряд ли кто-то может дать Украине большую гарантию безопасности, чем руководство этой страны. Только руководство этой страны должно совершить действия, которые, соответственно, ликвидируют угрозу для Российской Федерации. Они прекрасно знают, какие это должны быть действия", — добавил Песков.
Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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