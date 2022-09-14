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Песков опроверг сообщения СМИ о попытке зимой заключить сделку с Украиной - РИА Новости, 14.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220914/ukraina-1816691541.html
Песков опроверг сообщения СМИ о попытке зимой заключить сделку с Украиной
Песков опроверг сообщения СМИ о попытке зимой заключить сделку с Украиной - РИА Новости, 14.09.2022
Песков опроверг сообщения СМИ о попытке зимой заключить сделку с Украиной
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг сообщение агентства Рейтер о том, что замглавы администрации Кремля Дмитрий Козак во время начала... РИА Новости, 14.09.2022
2022-09-14T12:18
2022-09-14T12:18
специальная военная операция на украине
в мире
владимир путин
украина
россия
дмитрий козак
дмитрий песков
нато
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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг сообщение агентства Рейтер о том, что замглавы администрации Кремля Дмитрий Козак во время начала специальной военной операции на Украине якобы заключил с Киевом сделку, по которой Украина якобы отказалась бы от вступления в НАТО, но эта договоренность не была принята в РФ.Агентство выпустило материал, в котором утверждает, что Козак якобы заключил с Киевом предварительное соглашение, которое подразумевало отказ Киева от вступления в НАТО, но президент России Владимир Путин, предположительно, отверг такое соглашение как недостаточное. Один из источников агентства утверждает, что план был отвергнут перед началом спецоперации, два других заявляют, что Козак якобы продвигал его в Кремле несколько дней после ее начала.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220901/peregovory-1813606211.html
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в мире, владимир путин, украина, россия, дмитрий козак, дмитрий песков, нато, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Владимир Путин, Украина, Россия, Дмитрий Козак, Дмитрий Песков, НАТО, Ситуация в ДНР и ЛНР
12:18 14.09.2022
 
Песков опроверг сообщения СМИ о попытке зимой заключить сделку с Украиной

Песков опроверг сообщения Reuters о попытке в феврале заключить сделку с Украиной

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 14.09.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг сообщение агентства Рейтер о том, что замглавы администрации Кремля Дмитрий Козак во время начала специальной военной операции на Украине якобы заключил с Киевом сделку, по которой Украина якобы отказалась бы от вступления в НАТО, но эта договоренность не была принята в РФ.
Агентство выпустило материал, в котором утверждает, что Козак якобы заключил с Киевом предварительное соглашение, которое подразумевало отказ Киева от вступления в НАТО, но президент России Владимир Путин, предположительно, отверг такое соглашение как недостаточное. Один из источников агентства утверждает, что план был отвергнут перед началом спецоперации, два других заявляют, что Козак якобы продвигал его в Кремле несколько дней после ее начала.
"Это не имеет абсолютно никакого отношения к реальности. Такого никогда не было. Это абсолютно некорректная информация", - опроверг Песков сообщение в комментарии агентству.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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