https://ria.ru/20220914/ukraina-1816691541.html

Песков опроверг сообщения СМИ о попытке зимой заключить сделку с Украиной

Песков опроверг сообщения СМИ о попытке зимой заключить сделку с Украиной - РИА Новости, 14.09.2022

Песков опроверг сообщения СМИ о попытке зимой заключить сделку с Украиной

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг сообщение агентства Рейтер о том, что замглавы администрации Кремля Дмитрий Козак во время начала... РИА Новости, 14.09.2022

2022-09-14T12:18

2022-09-14T12:18

2022-09-14T12:18

специальная военная операция на украине

в мире

владимир путин

украина

россия

дмитрий козак

дмитрий песков

нато

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/13/1755266374_0:363:2995:2048_1920x0_80_0_0_257297a83d59d743c55183208b3574e5.jpg

МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг сообщение агентства Рейтер о том, что замглавы администрации Кремля Дмитрий Козак во время начала специальной военной операции на Украине якобы заключил с Киевом сделку, по которой Украина якобы отказалась бы от вступления в НАТО, но эта договоренность не была принята в РФ.Агентство выпустило материал, в котором утверждает, что Козак якобы заключил с Киевом предварительное соглашение, которое подразумевало отказ Киева от вступления в НАТО, но президент России Владимир Путин, предположительно, отверг такое соглашение как недостаточное. Один из источников агентства утверждает, что план был отвергнут перед началом спецоперации, два других заявляют, что Козак якобы продвигал его в Кремле несколько дней после ее начала.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220901/peregovory-1813606211.html

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, владимир путин, украина, россия, дмитрий козак, дмитрий песков, нато, ситуация в днр и лнр