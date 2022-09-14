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В МИД прокомментировали проект Киева о гарантиях безопасности - РИА Новости, 14.09.2022
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В МИД прокомментировали проект Киева о гарантиях безопасности
В МИД прокомментировали проект Киева о гарантиях безопасности - РИА Новости, 14.09.2022
В МИД прокомментировали проект Киева о гарантиях безопасности
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя проект Киева о гарантиях безопасности, заявила, что многие вещи, в том числе помощь оружием и... РИА Новости, 14.09.2022
2022-09-14T08:10
2022-09-14T08:27
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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя проект Киева о гарантиях безопасности, заявила, что многие вещи, в том числе помощь оружием и финансами, уже реализуются."Вообще странно это все слышать и слушать, потому что все, что там перечислено, по большому счету, по крайней мере большее из этого, уже реализуется, только на многое в более раскидистом масштабе: поставки вооружения на Украину идут не прекращаясь со стороны западных стран, финансовая помощь, которую сейчас получает Украина, во всех своих проявлениях, будь то переводы денежные, будь то их материальная сторона, будь то, кредиты и т.д., я думаю, настолько неслыханное, что вряд ли кто-то сможет вообще в принципе привести подобный аналог, примеры из новейшей истории", - сказала она в эфире радиостанции Sputnik.Накануне офис Зеленского представил свой проект по гарантиям безопасности для Украины.Украинские предложения предполагают подписание Киевского договора о безопасности, участниками которого в качестве гарантов могли бы стать США, Британия, Канада, Польша, Италия, Германия, Франция, Австралия, Турция, страны Балтии, Северной, Центральной и Восточной Европы. Предусматривается созыв консультаций гарантов в кратчайшие сроки при угрозе Украине.В Киеве предлагают включить туда "превентивные меры" военного, финансового, инфраструктурного, технического и информационного характера, "меры, которые должны быть приняты безотлагательно в случае нового посягательства на суверенитет и территориальную целостность Украины", "полноценный санкционный пакет" и соглашения о поставке Украине современных систем ПВО/ПРО.Проект также предполагает региональные соглашения по безопасности в Черном море с Турцией, Румынией и Болгарией, подготовку и военные учения на Украине с привлечением иностранных инструкторов и советников.
https://ria.ru/20220914/nesostoyatelnost-1816627101.html
https://radiosputnik.ria.ru/20220913/ukraina-1816562791.html
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киев, россия, в мире
Киев, Россия, В мире
08:10 14.09.2022 (обновлено: 08:27 14.09.2022)
 
В МИД прокомментировали проект Киева о гарантиях безопасности

Захарова о проекте Киева о гарантиях безопасности: многие вещи уже реализуются

© РИА НовостиЗдание МИД России
Здание МИД России - РИА Новости, 1920, 14.09.2022
© РИА Новости
Здание МИД России. Архивное фото
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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя проект Киева о гарантиях безопасности, заявила, что многие вещи, в том числе помощь оружием и финансами, уже реализуются.
"Вообще странно это все слышать и слушать, потому что все, что там перечислено, по большому счету, по крайней мере большее из этого, уже реализуется, только на многое в более раскидистом масштабе: поставки вооружения на Украину идут не прекращаясь со стороны западных стран, финансовая помощь, которую сейчас получает Украина, во всех своих проявлениях, будь то переводы денежные, будь то их материальная сторона, будь то, кредиты и т.д., я думаю, настолько неслыханное, что вряд ли кто-то сможет вообще в принципе привести подобный аналог, примеры из новейшей истории", - сказала она в эфире радиостанции Sputnik.
Накануне офис Зеленского представил свой проект по гарантиям безопасности для Украины.
Украинские предложения предполагают подписание Киевского договора о безопасности, участниками которого в качестве гарантов могли бы стать США, Британия, Канада, Польша, Италия, Германия, Франция, Австралия, Турция, страны Балтии, Северной, Центральной и Восточной Европы. Предусматривается созыв консультаций гарантов в кратчайшие сроки при угрозе Украине.
В Киеве предлагают включить туда "превентивные меры" военного, финансового, инфраструктурного, технического и информационного характера, "меры, которые должны быть приняты безотлагательно в случае нового посягательства на суверенитет и территориальную целостность Украины", "полноценный санкционный пакет" и соглашения о поставке Украине современных систем ПВО/ПРО.
Проект также предполагает региональные соглашения по безопасности в Черном море с Турцией, Румынией и Болгарией, подготовку и военные учения на Украине с привлечением иностранных инструкторов и советников.

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