https://ria.ru/20220914/ugol-1816778721.html

Жители Польши едут покупать уголь в Чехию, сообщили СМИ

Жители Польши едут покупать уголь в Чехию, сообщили СМИ - РИА Новости, 14.09.2022

Жители Польши едут покупать уголь в Чехию, сообщили СМИ

Длинные очереди за углем для отопления в Польше заставляют местных жителей отправляться за его покупкой в Чехию, сообщает польская радиостанция RMF FM. РИА Новости, 14.09.2022

2022-09-14T16:39

2022-09-14T16:39

2022-09-14T16:45

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чехия

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ВАРШАВА, 14 сен — РИА Новости. Длинные очереди за углем для отопления в Польше заставляют местных жителей отправляться за его покупкой в Чехию, сообщает польская радиостанция RMF FM.По данным радиостанции, уголь в Чехии такой же дорогой, как и в Польше. На складах за тонну нужно заплатить от 3,5 до 3,8 тысяч злотых (745-800 долларов). Лимитов на чешских складах нет, но покупатель должен сам обеспечить транспортировку угля и заплатить за нее. В исключительных случаях, при большой закупке, можно получить бесплатную доставку, но только в радиусе 30 км.Согласно данным исследовательского центра CBOS, углем в Польше отапливают свои дома 46% жителей. Только каждый одиннадцатый заявляет, что у него достаточно угля на весь отопительный сезон (9%), а каждый седьмой (15%) — что у него есть большие запасы, но недостаточные на весь сезон. 35% заявили, что имеют лишь небольшие запасы этого сырья, а у 40% нет совсем никаких запасов.Польша в апреле полностью запретила импорт угля из России, что резко отразилось на доступности угля на рынке и на его цене. Стоимость тонны угля у частных поставщиков превышает 3 тысячи злотых (около 640 долларов). Министерство климата и окружающей среды Польши в сложившейся ситуации в начале июля отменило на 60 дней требования к качеству угля, используемого для отопления.

https://ria.ru/20220914/konets-1816624369.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

польша, чехия, россия, в мире