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Нарышкин заявил, что в ЦРУ проспали советский атомный проект - РИА Новости, 14.09.2022
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Нарышкин заявил, что в ЦРУ проспали советский атомный проект
Нарышкин заявил, что в ЦРУ проспали советский атомный проект - РИА Новости, 14.09.2022
Нарышкин заявил, что в ЦРУ проспали советский атомный проект
Центральное разведывательное управление (ЦРУ) проспало советский атомный проект, американцы оконфузились по полной, заявил директор Службы внешней разведки... РИА Новости, 14.09.2022
2022-09-14T13:22
2022-09-14T13:22
сергей нарышкин
гарри трумэн
россия
сша
центральное разведывательное управление (цру)
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Центральное разведывательное управление (ЦРУ) проспало советский атомный проект, американцы оконфузились по полной, заявил директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин.В США 75 лет назад, 18 сентября 1947 года, вступил в силу подписанный президентом Гарри Трумэном "Закон о национальной безопасности". Эта дата считается днем рождения ЦРУ – основной службы разведки Штатов."Не обошлось на первых порах без провалов и ошибок. Американские разведчики полностью проспали советский атомный проект. 20 сентября 1949 года аналитический отдел ЦРУ дал прогноз, что первая советская атомная бомба появится в середине 1953 года. Оконфузились, как говорится, по полной. За 22 дня до публикации данного прогноза в Советском Союзе состоялось первое испытание советского ядерного устройства", - говорится в статье Нарышкина "75 свечей на торте ЦРУ" в журнале "Национальная оборона".Глава СВР отметил, что через три дня после доклада аналитиков ЦРУ президенту Трумэну пришлось публично признать, что атомная бомба у русских уже есть.
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сергей нарышкин, гарри трумэн, россия, сша, центральное разведывательное управление (цру), служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
Сергей Нарышкин, Гарри Трумэн, Россия, США, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)
13:22 14.09.2022
 
Нарышкин заявил, что в ЦРУ проспали советский атомный проект

Нарышкин заявил, что в ЦРУ проспали советский атомный проект, оконфузились по полной

© РИА Новости / Пресс-служба Государственной Думы РФ / Перейти в медиабанкДиректор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин
Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин - РИА Новости, 1920, 14.09.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Государственной Думы РФ
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Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин. Архивное фото
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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Центральное разведывательное управление (ЦРУ) проспало советский атомный проект, американцы оконфузились по полной, заявил директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин.
В США 75 лет назад, 18 сентября 1947 года, вступил в силу подписанный президентом Гарри Трумэном "Закон о национальной безопасности". Эта дата считается днем рождения ЦРУ – основной службы разведки Штатов.
"Не обошлось на первых порах без провалов и ошибок. Американские разведчики полностью проспали советский атомный проект. 20 сентября 1949 года аналитический отдел ЦРУ дал прогноз, что первая советская атомная бомба появится в середине 1953 года. Оконфузились, как говорится, по полной. За 22 дня до публикации данного прогноза в Советском Союзе состоялось первое испытание советского ядерного устройства", - говорится в статье Нарышкина "75 свечей на торте ЦРУ" в журнале "Национальная оборона".
Глава СВР отметил, что через три дня после доклада аналитиков ЦРУ президенту Трумэну пришлось публично признать, что атомная бомба у русских уже есть.
Флаг ООН на автомобиле МАГАТЭ - РИА Новости, 1920, 10.09.2022
10 сентября, 22:02Специальная военная операция на Украине
ООН и МАГАТЭ находятся под давлением США, заявил экс-аналитик ЦРУ
 
Сергей НарышкинГарри ТрумэнРоссияСШАЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)
 
 
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