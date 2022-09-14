https://ria.ru/20220914/tsru-1816710243.html

СВР отказалась поздравлять ЦРУ с 75-летним юбилеем

СВР отказалась поздравлять ЦРУ с 75-летним юбилеем - РИА Новости, 14.09.2022

СВР отказалась поздравлять ЦРУ с 75-летним юбилеем

Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США в своей деятельности делает чувствительный акцент проведение диверсий и провокаций против суверенных... РИА Новости, 14.09.2022

2022-09-14T13:20

2022-09-14T13:20

2022-09-14T13:21

в мире

сергей нарышкин

сша

россия

центральное разведывательное управление (цру)

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США в своей деятельности делает чувствительный акцент проведение диверсий и провокаций против суверенных государств, поэтому юбилейных поздравлений от Службы внешней разведки (СВР) России не будет, заявил глава СВР Сергей Нарышкин.В США 75 лет назад, 18 сентября 1947 года, вступил в силу подписанный президентом Гарри Трумэном "Закон о национальной безопасности". Эта дата считается днем рождения ЦРУ – основной службы разведки Штатов."Организация разведывательная, исходя из названия, но с чувствительным акцентом на проведение диверсионно-подрывных акций против суверенных государств. Юбилейных поздравлений и пожеланий не будет. Как не может быть компромисса в оценке ее роли в истории и "заслуг" перед человечеством", - говорится в статье Нарышкина "75 свечей на торте ЦРУ" в журнале "Национальная оборона".По его мнению, ЦРУ, вступая в 76-й год своего существования, было и остается ревностным исполнителем воли правящих кругов своей страны. "Несмотря на происходящие существенные изменения, они продолжают мнить себя единственным гегемоном в однополярном мире", - отметил глава СВР.

https://ria.ru/20220623/filbi-1797582970.html

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Кирилл Волков

в мире, сергей нарышкин, сша, россия, центральное разведывательное управление (цру), служба внешней разведки российской федерации (свр россии)