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Премьер Франции предупредила европейцев о росте цен на газ и электричество - РИА Новости, 14.09.2022
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Премьер Франции предупредила европейцев о росте цен на газ и электричество
Премьер Франции предупредила европейцев о росте цен на газ и электричество - РИА Новости, 14.09.2022
Премьер Франции предупредила европейцев о росте цен на газ и электричество
Прогнозируемая рыночная цена электричества в Европе в 2023 году будет в 10 раз выше, чем два года назад, а цена на газ будет в 5 раз превышать его стоимость в... РИА Новости, 14.09.2022
2022-09-14T18:57
2022-09-14T18:57
экономика
элизабет борн
франция
европа
в мире
цены
природный газ
электричество
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ПАРИЖ, 14 сен – РИА Новости. Прогнозируемая рыночная цена электричества в Европе в 2023 году будет в 10 раз выше, чем два года назад, а цена на газ будет в 5 раз превышать его стоимость в 2021 году, заявила премьер-министр страны Элизабет Борн на пресс-конференции в среду.Ранее французские СМИ сообщали, что оптовая цена электроэнергии во Франции достигнет в 2023 году рекордно высокого уровня, перевалив отметку в 1 тысячу евро за мегаватт-час - на 1000% больше, чем годом ранее.Премьер-министр в среду объявила о новых шагах правительства по борьбе с ростом цен на газ и электричество после того, как закончат действовать принятые в этом году меры по сохранению роста цен на уровне 4% до конца декабря 2022.Так, правительство Франции обязалось сохранить рост цен на газ и электричество на уровне 15% в 2023 году.
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экономика, элизабет борн, франция, европа, в мире, цены, природный газ, электричество
Экономика, Элизабет Борн, Франция, Европа, В мире, Цены, Природный газ, Электричество
18:57 14.09.2022
 
Премьер Франции предупредила европейцев о росте цен на газ и электричество

Премьер Франции Борн заявила, что цена на газ в Европе в 2023 году вырастет в пять раз

© РИА Новости / Ирина Калашникова / Перейти в медиабанкЭлизабет Борн
Элизабет Борн - РИА Новости, 1920, 14.09.2022
© РИА Новости / Ирина Калашникова
Перейти в медиабанк
Элизабет Борн . Архивное фото
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ПАРИЖ, 14 сен – РИА Новости. Прогнозируемая рыночная цена электричества в Европе в 2023 году будет в 10 раз выше, чем два года назад, а цена на газ будет в 5 раз превышать его стоимость в 2021 году, заявила премьер-министр страны Элизабет Борн на пресс-конференции в среду.
"Цены на энергоносители растут. Что касается газа, рынок установил цену на 2023 в 5 раз превышающую цену 2021 года. Что касается электричества, прогнозируемая цена на рынке в 2023 в 10 раз превосходит цену 2021 года", - отметила премьер.
Ранее французские СМИ сообщали, что оптовая цена электроэнергии во Франции достигнет в 2023 году рекордно высокого уровня, перевалив отметку в 1 тысячу евро за мегаватт-час - на 1000% больше, чем годом ранее.
Премьер-министр в среду объявила о новых шагах правительства по борьбе с ростом цен на газ и электричество после того, как закончат действовать принятые в этом году меры по сохранению роста цен на уровне 4% до конца декабря 2022.
Так, правительство Франции обязалось сохранить рост цен на газ и электричество на уровне 15% в 2023 году.
Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 14.09.2022
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ЭкономикаЭлизабет БорнФранцияЕвропаВ миреЦеныПриродный газЭлектричество
 
 
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