https://ria.ru/20220914/trokhin-1816632766.html
Отряд "ЛизаАлерт" нашел пропавшего бывшего пензенского чиновника
Отряд "ЛизаАлерт" нашел пропавшего бывшего пензенского чиновника - РИА Новости, 14.09.2022
Отряд "ЛизаАлерт" нашел пропавшего бывшего пензенского чиновника
Отряд "ЛизаАлерт" нашел живым ранее пропавшего в Москве бывшего заместителя председателя пензенского правительства Василия Трохина, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 14.09.2022
2022-09-14T08:14
2022-09-14T08:14
2022-09-14T12:41
происшествия
москва
пензенская область
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МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Отряд "ЛизаАлерт" нашел живым ранее пропавшего в Москве бывшего заместителя председателя пензенского правительства Василия Трохина, сообщили РИА Новости в пресс-службе организации.Ранее сообщалось, что Трохин пропал в Москве и перестал выходить на связь, тогда отряд "ЛизаАлерт" начал поиски."Василий Иванович Трохин найден, жив. Мы благодарим всех, кто принимал участие в поиске", — сообщила пресс-служба.Статус Трохина на "найден" изменился рано утром в среду."Найден отрядом "ЛизаАлерт". <...> (В среду. — Прим. ред.) в 6:42 у нас изменился статус на "Найден, жив", — добавили в пресс-службе.Источник РИА Новости в правоохранительных органах сообщил, что Трохин сейчас находится в больнице."Он найден, сейчас находится в больнице", — сказал собеседник агентства. По предварительным данным источника, Трохин сейчас в медицинском учреждении в Раменском.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, москва, пензенская область
Происшествия, Москва, Пензенская область
08:14 14.09.2022 (обновлено: 12:41 14.09.2022)
Отряд "ЛизаАлерт" нашел пропавшего бывшего пензенского чиновника
Отряд "ЛизаАлерт" нашел пропавшего бывшего пензенского чиновника Василия Трохина живым
МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Отряд "ЛизаАлерт" нашел живым ранее пропавшего в Москве бывшего заместителя председателя пензенского правительства Василия Трохина, сообщили РИА Новости в пресс-службе организации.
Ранее сообщалось, что Трохин пропал в Москве и перестал выходить на связь, тогда отряд "ЛизаАлерт" начал поиски.
"Василий Иванович Трохин найден, жив. Мы благодарим всех, кто принимал участие в поиске", — сообщила пресс-служба.
Статус Трохина на "найден" изменился рано утром в среду.
"Найден отрядом "ЛизаАлерт". <...> (В среду. — Прим. ред.) в 6:42 у нас изменился статус на "Найден, жив", — добавили в пресс-службе.
Источник РИА Новости в правоохранительных органах сообщил, что Трохин сейчас находится в больнице.
"Он найден, сейчас находится в больнице", — сказал собеседник агентства. По предварительным данным источника, Трохин сейчас в медицинском учреждении в Раменском.