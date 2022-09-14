https://ria.ru/20220914/trokhin-1816632766.html

Отряд "ЛизаАлерт" нашел пропавшего бывшего пензенского чиновника

Отряд "ЛизаАлерт" нашел пропавшего бывшего пензенского чиновника - РИА Новости, 14.09.2022

Отряд "ЛизаАлерт" нашел пропавшего бывшего пензенского чиновника

Отряд "ЛизаАлерт" нашел живым ранее пропавшего в Москве бывшего заместителя председателя пензенского правительства Василия Трохина, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 14.09.2022

2022-09-14T08:14

2022-09-14T08:14

2022-09-14T12:41

происшествия

москва

пензенская область

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МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Отряд "ЛизаАлерт" нашел живым ранее пропавшего в Москве бывшего заместителя председателя пензенского правительства Василия Трохина, сообщили РИА Новости в пресс-службе организации.Ранее сообщалось, что Трохин пропал в Москве и перестал выходить на связь, тогда отряд "ЛизаАлерт" начал поиски."Василий Иванович Трохин найден, жив. Мы благодарим всех, кто принимал участие в поиске", — сообщила пресс-служба.Статус Трохина на "найден" изменился рано утром в среду."Найден отрядом "ЛизаАлерт". <...> (В среду. — Прим. ред.) в 6:42 у нас изменился статус на "Найден, жив", — добавили в пресс-службе.Источник РИА Новости в правоохранительных органах сообщил, что Трохин сейчас находится в больнице."Он найден, сейчас находится в больнице", — сказал собеседник агентства. По предварительным данным источника, Трохин сейчас в медицинском учреждении в Раменском.

https://ria.ru/20220909/ubiystvo-1815614885.html

москва

пензенская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, москва, пензенская область