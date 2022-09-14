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Биография Линн Трейси - РИА Новости, 14.09.2022
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Биография Линн Трейси
Биография Линн Трейси - РИА Новости, 14.09.2022
Биография Линн Трейси
Американский дипломат Линн Трейси (Lynne Tracy) родилась в городе Барбертон (Огайо, США). РИА Новости, 14.09.2022
2022-09-14T19:25
2022-09-14T19:25
справки
сша
огайо
государственный департамент сша
россия
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Американский дипломат Линн Трейси (Lynne Tracy) родилась в городе Барбертон (Огайо, США). В 1986 году получила степень бакалавра по исследованию Советского Союза в Университете Джорджии (штат Джорджия), в 1994 году – степень доктора права в Университете Акрона (штат Огайо). Владеет русским языком. С 1987 по 1990 год проживала в Москве. С 1994 года – на дипломатической службе в Госдепартаменте США.В 1995-1997 годах работала в Пакистане, в 1997-2000 годах по службе находилась в Киргизии.С 2000 по 2001 год работала в управлении специального представителя в новых независимых государствах.В 2001-2002 годах занимала должность координатора по Грузии, в 2003-2004 годах – координатора по Казахстану. Параллельно в 2002-2003 годах по службе находилась в Кабуле (Афганистан), в 2004-2006 годах работала в дипломатическом представительстве США в Казахстане.С 2006 по 2009 год была главой консульства США в Пакистане, получив по итогам этой командировки награду "За проявленный героизм". 26 августа 2008 года на нее было совершено покушение.В 2010-2011 годах – заместитель посла США в Туркмении.С 2012 по 2014 год была заместителем помощника госсекретаря по Центральной Азии в Бюро по делам Южной и Центральной Азии Госдепартамента США.С 2014 по 2017 год Линн Трейси работала заместителем главы миссии в посольстве в Москве.Также занимала должность старшего советника по делам России в Бюро по делам Европы и Евразии Государственного департамента США.В январе 2019 года назначена послом США в Армении. 19 февраля 2019 года вступила в должность.14 сентября 2022 года стало известно, что США представили России кандидатуру Линн Трейси на пост нового главы дипмиссии в Москве. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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справки, сша, огайо, государственный департамент сша, россия
Справки, США, Огайо, Государственный департамент США, Россия
19:25 14.09.2022
 

Биография Линн Трейси

CC0 / Public domain / Американский дипломат Линн Трейси
Американский дипломат Линн Трейси - РИА Новости, 1920, 14.09.2022
CC0 / Public domain /
Читать ria.ru в
Американский дипломат Линн Трейси (Lynne Tracy) родилась в городе Барбертон (Огайо, США).
В 1986 году получила степень бакалавра по исследованию Советского Союза в Университете Джорджии (штат Джорджия), в 1994 году – степень доктора права в Университете Акрона (штат Огайо). Владеет русским языком.
С 1987 по 1990 год проживала в Москве.
С 1994 года – на дипломатической службе в Госдепартаменте США.
В 1995-1997 годах работала в Пакистане, в 1997-2000 годах по службе находилась в Киргизии.
С 2000 по 2001 год работала в управлении специального представителя в новых независимых государствах.
В 2001-2002 годах занимала должность координатора по Грузии, в 2003-2004 годах – координатора по Казахстану. Параллельно в 2002-2003 годах по службе находилась в Кабуле (Афганистан), в 2004-2006 годах работала в дипломатическом представительстве США в Казахстане.
С 2006 по 2009 год была главой консульства США в Пакистане, получив по итогам этой командировки награду "За проявленный героизм". 26 августа 2008 года на нее было совершено покушение.
В 2010-2011 годах – заместитель посла США в Туркмении.
С 2012 по 2014 год была заместителем помощника госсекретаря по Центральной Азии в Бюро по делам Южной и Центральной Азии Госдепартамента США.
С 2014 по 2017 год Линн Трейси работала заместителем главы миссии в посольстве в Москве.
Также занимала должность старшего советника по делам России в Бюро по делам Европы и Евразии Государственного департамента США.
В январе 2019 года назначена послом США в Армении. 19 февраля 2019 года вступила в должность.
14 сентября 2022 года стало известно, что США представили России кандидатуру Линн Трейси на пост нового главы дипмиссии в Москве.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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