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Биография Линн Трейси

Биография Линн Трейси - РИА Новости, 14.09.2022

Биография Линн Трейси

Американский дипломат Линн Трейси (Lynne Tracy) родилась в городе Барбертон (Огайо, США). РИА Новости, 14.09.2022

2022-09-14T19:25

2022-09-14T19:25

2022-09-14T19:25

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Американский дипломат Линн Трейси (Lynne Tracy) родилась в городе Барбертон (Огайо, США). В 1986 году получила степень бакалавра по исследованию Советского Союза в Университете Джорджии (штат Джорджия), в 1994 году – степень доктора права в Университете Акрона (штат Огайо). Владеет русским языком. С 1987 по 1990 год проживала в Москве. С 1994 года – на дипломатической службе в Госдепартаменте США.В 1995-1997 годах работала в Пакистане, в 1997-2000 годах по службе находилась в Киргизии.С 2000 по 2001 год работала в управлении специального представителя в новых независимых государствах.В 2001-2002 годах занимала должность координатора по Грузии, в 2003-2004 годах – координатора по Казахстану. Параллельно в 2002-2003 годах по службе находилась в Кабуле (Афганистан), в 2004-2006 годах работала в дипломатическом представительстве США в Казахстане.С 2006 по 2009 год была главой консульства США в Пакистане, получив по итогам этой командировки награду "За проявленный героизм". 26 августа 2008 года на нее было совершено покушение.В 2010-2011 годах – заместитель посла США в Туркмении.С 2012 по 2014 год была заместителем помощника госсекретаря по Центральной Азии в Бюро по делам Южной и Центральной Азии Госдепартамента США.С 2014 по 2017 год Линн Трейси работала заместителем главы миссии в посольстве в Москве.Также занимала должность старшего советника по делам России в Бюро по делам Европы и Евразии Государственного департамента США.В январе 2019 года назначена послом США в Армении. 19 февраля 2019 года вступила в должность.14 сентября 2022 года стало известно, что США представили России кандидатуру Линн Трейси на пост нового главы дипмиссии в Москве. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

справки, сша, огайо, государственный департамент сша, россия