18:18 14.09.2022 (обновлено: 19:55 14.09.2022)
СМИ: США предложили кандидатуру Линн Трейси на должность посла в России
CNN: США предложили кандидатуру Линн Трейси на должность посла в России
Флаг на здании посольства США в Москве. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 14 сен — РИА Новости. США уже представили России кандидатуру Линн Трейси на пост нового главы дипмиссии в Москве и надеются, что ее назначение состоится в скором времени, сообщил CNN со ссылкой на дипломатические источники.
"Администрация Джо Байдена надеется в скором времени назначить ее на место Джона Салливана, который ушел с поста в начале текущего месяца. Сроки ее прибытия и официального назначения будут зависеть от того, согласится ли Россия принять ее в качестве посла в период огромной напряженности в отношениях между Вашингтоном и Москвой", — приводит телеканал слова одного из своих собеседников.
Госдепартамент США пока официально никак не прокомментировал данную информацию.
Предыдущий американский посол в России Джон Салливан проработал на должности три года, однако недавно досрочно завершил работу по личным обстоятельствам.
Линн Трейси состоит на дипломатической службе с 1994 года. В 1995-1997 годах она работала в Пакистане и Казахстане, в 1997-2000 — в Киргизии. После этого Трейси продолжила работу в управлении специального представителя в новых независимых государствах, а в 2001-2002 годах занимала должность референта по Грузии. В 2004 году она вернулась в посольство в Казахстане, а с 2006 по 2009 год работала консулом в Пешаваре, Пакистан, где 26 августа 2008 года на нее совершили покушение. По завершении командировки ей присвоили награду "За проявленный героизм".
В 2010-2011 годах она занимала должность заместителя посла США в Казахстане, затем — заместителя помощника госсекретаря по Центральной Азии. С 2014 по 2017 год работала заместителем главы дипмиссии в Москве, после чего занимала должность старшего советника по делам России в Госдепе. С 2019 года — посол США в Армении.