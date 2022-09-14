https://ria.ru/20220914/tpu-1816541861.html

В России предложили технологию подготовки топлива из отходов

В России предложили технологию подготовки топлива из отходов - РИА Новости, 14.09.2022

В России предложили технологию подготовки топлива из отходов

Технологию приготовления высокоэффективной топливной суспензии из промышленных отходов предложили ученые Томского политехнического университета (ТПУ)... РИА Новости, 14.09.2022

2022-09-14T03:00

2022-09-14T03:00

2022-09-14T03:00

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МОСКВА, 14 сен – РИА Новости. Технологию приготовления высокоэффективной топливной суспензии из промышленных отходов предложили ученые Томского политехнического университета (ТПУ). Результаты исследования опубликованы в журнале Fuel.Топливные суспензии сложного состава могут быть получены на основе из множества компонентов, часть из них является отходами – угольного, древесного, нефтяного происхождения, уточняют исследователи. По их словам, технология смешивания суспензий и использование функциональных добавок значительно влияют на получаемое топливо.Она дополнила, что такая смесь будет дольше храниться в стабильном состоянии и выгорать более равномерно по сравнению с приготовленными без задействования этих находок. Вместо высококачественного угля можно использовать угольный отход, тогда, при условии использования разработанной методики приготовления, топливо может конкурировать с более дорогостоящими аналогами.При этом итерационное смешивание может улучшить характеристики воспламенения и выгорания на 10–15 процентов, а замена более дорогой угольной пыли на угольный шлам может способствовать повышению общей эффективности топлива на 25-30 процентов за счет экономической составляющей, обратила внимание ученый.Комплексные исследования показали, что для подготовки топливных суспензий целесообразно применять коллоидные мельницы (оборудование для сверхтонкого измельчения обрабатываемых материалов). Данными установками оснащены многие предприятия соответствующего профиля, поэтому задействовать их в технологическом цикле не составит проблемы, подчеркнула Вершинина.Ученые предполагают, что исследование может поспособствовать диверсификации топливной базы на энергопредприятиях и вовлечению промышленных отходов в цикл переработки. На данный момент суспензии почти не используются масштабно, но выводы специалистов вуза показали, что внедрение топливных смесей может быть перспективным для котельных и тепловых станций.Исследования проводятся в рамках программы Минобрнауки России "Приоритет 2030", в которой ТПУ – участник по треку "Исследовательское лидерство". В программе развития вуза заложены три стратегических проекта – "Энергия будущего", "Инженерия здоровья" и "Новое инженерное образование".

https://ria.ru/20211215/tpu-1763648081.html

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