https://ria.ru/20220914/tko-1816648728.html
Орлов рассказал о модернизации системы ТКО в Приамурье
Орлов рассказал о модернизации системы ТКО в Приамурье - РИА Новости, 14.09.2022
Орлов рассказал о модернизации системы ТКО в Приамурье
Модернизация системы твердых коммунальных отходов (ТКО) ведет к появлению в Амурской области новых производств, заявил губернатор Василий Орлов. РИА Новости, 14.09.2022
2022-09-14T09:54
2022-09-14T09:54
2022-09-14T09:54
амурская область
василий орлов (губернатор)
амурская область
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 14 сен - РИА Новости. Модернизация системы твердых коммунальных отходов (ТКО) ведет к появлению в Амурской области новых производств, заявил губернатор Василий Орлов."Обновление контейнерных площадок, мусоросортировочные комплексы и модернизация системы ТКО в целом ведут к появлению в регионе новых производств. Раздельный сбор отходов сокращает объемы мусора на свалках. То, что раньше просто складировалось на полигонах, теперь идет в переработку", - цитирует Орлова его пресс-служба.Как уточнил губернатор, не так давно возле Благовещенска запустили производство лавочек и урн из пластиковых отходов. В Белогорске из автомобильных покрышек производят резиновую крошку.Глава региона отметил, что на следующий год по субсидии из федерального бюджета для Амурской области будет приобретено более 700 контейнеров для раздельного сбора мусора. Их распределят между площадками Благовещенска, Ивановки, Тамбовки и Чигирей.Орлов обратил внимание глав городов на использование погружных контейнеров. Они расположены на 2/3 под землей и, по мнению специалистов, считаются одним из удачных решений по размещению мусорных контейнеров в городах."Практика использования таких контейнеров уже имеется в соседних регионах, например в Сахалинской области. Они имеют более эстетичный вид и органично смотрятся на придомовых территориях. Нужно посмотреть, применимы ли они для амурского климата", - сказал глава области.Как сообщили в министерстве природных ресурсов области, в 2023 году региональный оператор первого кластера планирует закупить два мусоросортировочных комплекса в Сковородино, а годом позже - в Магдагачи. Вместе с ними будут приобретены современные инсинераторы и пресс-компакторы для уничтожения мусора, а также шредеры и погрузчики.Кроме этого, уточняет ведомство, по нацпроекту "Экология" до 2030 года в Приамурье планируется закупка нескольких инсинераторов для отдаленных и труднодоступных территорий (Сковородинский район, Февральск, Экимчан, Тындинский округ, Зея и Зейский район). Комплексы по обработке отходов хотят установить в городах Свободный, Белогорск, Сковородино, поселках Магдагачи и Прогресс. До 2030 года предусмотрено также строительство мусорных полигонов в Свободном и в Прогрессе со своими мусоросортировочными комплексами, сообщили в областном минприроды.
https://ria.ru/20220913/sirota-1816385917.html
https://ria.ru/20220909/vostochnyy-1815631655.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
василий орлов (губернатор), амурская область
Амурская область, Василий Орлов (губернатор), Амурская область
БЛАГОВЕЩЕНСК, 14 сен - РИА Новости. Модернизация системы твердых коммунальных отходов (ТКО) ведет к появлению в Амурской области новых производств, заявил губернатор Василий Орлов.
"Обновление контейнерных площадок, мусоросортировочные комплексы и модернизация системы ТКО в целом ведут к появлению в регионе новых производств. Раздельный сбор отходов сокращает объемы мусора на свалках. То, что раньше просто складировалось на полигонах, теперь идет в переработку", - цитирует Орлова его пресс-служба.
Как уточнил губернатор, не так давно возле Благовещенска
запустили производство лавочек и урн из пластиковых отходов. В Белогорске
из автомобильных покрышек производят резиновую крошку.
Глава региона отметил, что на следующий год по субсидии из федерального бюджета для Амурской области будет приобретено более 700 контейнеров для раздельного сбора мусора. Их распределят между площадками Благовещенска, Ивановки, Тамбовки и Чигирей.
Орлов обратил внимание глав городов на использование погружных контейнеров. Они расположены на 2/3 под землей и, по мнению специалистов, считаются одним из удачных решений по размещению мусорных контейнеров в городах.
"Практика использования таких контейнеров уже имеется в соседних регионах, например в Сахалинской области
. Они имеют более эстетичный вид и органично смотрятся на придомовых территориях. Нужно посмотреть, применимы ли они для амурского климата", - сказал глава области.
Как сообщили в министерстве природных ресурсов области, в 2023 году региональный оператор первого кластера планирует закупить два мусоросортировочных комплекса в Сковородино
, а годом позже - в Магдагачи. Вместе с ними будут приобретены современные инсинераторы и пресс-компакторы для уничтожения мусора, а также шредеры и погрузчики.
Кроме этого, уточняет ведомство, по нацпроекту "Экология" до 2030 года в Приамурье планируется закупка нескольких инсинераторов для отдаленных и труднодоступных территорий (Сковородинский район
, Февральск, Экимчан, Тындинский округ, Зея
и Зейский район
). Комплексы по обработке отходов хотят установить в городах Свободный
, Белогорск, Сковородино, поселках Магдагачи и Прогресс. До 2030 года предусмотрено также строительство мусорных полигонов в Свободном и в Прогрессе со своими мусоросортировочными комплексами, сообщили в областном минприроды.