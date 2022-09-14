https://ria.ru/20220914/theron-1816788135.html
Шарлиз Терон сыграла преподавателя школы волшебства
Шарлиз Терон сыграла преподавателя школы волшебства - РИА Новости, 14.09.2022
Шарлиз Терон сыграла преподавателя школы волшебства
Вышел трейлер "Школы добра и зла" Пола Фейга с Шарлиз Терон в одной из ключевых ролей. РИА Новости, 14.09.2022
2022-09-14T18:53
2022-09-14T18:53
2022-09-14T18:53
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МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Вышел трейлер "Школы добра и зла" Пола Фейга с Шарлиз Терон в одной из ключевых ролей. В нем рассказывается о двух подругах Софи и Агате. Девочки оказываются в необычной школе — там учатся на сказочных созданий и утверждают, что за каждой фантастической историей стоят реальные события. Среди выпускников учреждения, например, Белоснежка и Золушка.Кто-то из новичков будет героем, а кому-то предстоит стать злодеем. Терон воплотила образ леди Лессо, отвечающей за подготовку антагонистов в сказках. Также в фильме снимались Лоуренс Фишберн, Мишель Йео, Кит Янг, Керри Вашингтон, Бен Кингсли и другие. Лента выйдет на стриминговой платформе Netflix 19 октября.
https://ria.ru/20220912/rusalochka-1816147606.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
шарлиз терон, новости культуры, кино и сериалы, знаменитости, звезды, что посмотреть , netflix
Культура, Шарлиз Терон, Новости культуры, Кино и сериалы, Знаменитости, звезды, что посмотреть , Netflix
Шарлиз Терон сыграла преподавателя школы волшебства
Вышел трейлер "Школы добра и зла" с Шарлиз Терон
МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Вышел трейлер "Школы добра и зла" Пола Фейга с Шарлиз Терон в одной из ключевых ролей.
В нем рассказывается о двух подругах Софи и Агате. Девочки оказываются в необычной школе — там учатся на сказочных созданий и утверждают, что за каждой фантастической историей стоят реальные события. Среди выпускников учреждения, например, Белоснежка и Золушка.
Кто-то из новичков будет героем, а кому-то предстоит стать злодеем. Терон воплотила образ леди Лессо, отвечающей за подготовку антагонистов в сказках.
Также в фильме снимались Лоуренс Фишберн, Мишель Йео, Кит Янг, Керри Вашингтон, Бен Кингсли и другие.
Лента выйдет на стриминговой платформе Netflix 19 октября.