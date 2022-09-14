https://ria.ru/20220914/theron-1816788135.html

Шарлиз Терон сыграла преподавателя школы волшебства

Шарлиз Терон сыграла преподавателя школы волшебства - РИА Новости, 14.09.2022

Шарлиз Терон сыграла преподавателя школы волшебства

Вышел трейлер "Школы добра и зла" Пола Фейга с Шарлиз Терон в одной из ключевых ролей. РИА Новости, 14.09.2022

2022-09-14T18:53

2022-09-14T18:53

2022-09-14T18:53

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МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Вышел трейлер "Школы добра и зла" Пола Фейга с Шарлиз Терон в одной из ключевых ролей. В нем рассказывается о двух подругах Софи и Агате. Девочки оказываются в необычной школе — там учатся на сказочных созданий и утверждают, что за каждой фантастической историей стоят реальные события. Среди выпускников учреждения, например, Белоснежка и Золушка.Кто-то из новичков будет героем, а кому-то предстоит стать злодеем. Терон воплотила образ леди Лессо, отвечающей за подготовку антагонистов в сказках. Также в фильме снимались Лоуренс Фишберн, Мишель Йео, Кит Янг, Керри Вашингтон, Бен Кингсли и другие. Лента выйдет на стриминговой платформе Netflix 19 октября.

https://ria.ru/20220912/rusalochka-1816147606.html

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Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

шарлиз терон, новости культуры, кино и сериалы, знаменитости, звезды, что посмотреть , netflix