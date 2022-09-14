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Путин оценил ситуацию с тестированием на коронавирус в регионах - РИА Новости, 14.09.2022
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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220914/testirovanie-1816769693.html
Путин оценил ситуацию с тестированием на коронавирус в регионах
Путин оценил ситуацию с тестированием на коронавирус в регионах - РИА Новости, 14.09.2022
Путин оценил ситуацию с тестированием на коронавирус в регионах
У некоторых регионов еще имеются проблемы со сроками получения результатов тестирования на коронавирус, но по сравнению с началом эпидемии ситуация кардинальным РИА Новости, 14.09.2022
2022-09-14T16:15
2022-09-14T16:15
распространение коронавируса
общество
здоровье - общество
владимир путин
россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
коронавирус в россии
коронавирусы
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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. У некоторых регионов еще имеются проблемы со сроками получения результатов тестирования на коронавирус, но по сравнению с началом эпидемии ситуация кардинальным образом поменялась, заявил президент России Владимир Путин."Пандемия стала катализатором молекулярно-генетических исследований, в том числе создания отечественных тестов для выявления ковида. Сейчас время получения таких результатов сокращено в три раза. Знаю, в регионах есть ещё проблемы и с этим. Но всё-таки ситуация кардинальным образом поменялась по сравнению с тем, что было в начале", - сказал Путин на торжественной церемонии награждения представителей санитарно-эпидемиологической службы в Кремле.Он также уточнил, что сотрудники Роспотребнадзора во время эпидемии коронавируса принимали меры на основе тщательного анализа эпидситуации в регионах, и для каждого из регионов предлагались индивидуальные алгоритмы действий."К концу текущего года в этой сфере (тестирования на коронавирус - ред.) будет действовать 153 специализированных центра Роспотребнадзора", - добавил президент РФ.
https://ria.ru/20220913/covid-1815690466.html
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общество, здоровье - общество, владимир путин, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), коронавирус в россии, коронавирусы
Распространение коронавируса, Общество, Здоровье - Общество, Владимир Путин, Россия, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Коронавирус в России, Коронавирусы
16:15 14.09.2022
 
Путин оценил ситуацию с тестированием на коронавирус в регионах

Путин: в регионах еще есть проблемы с тестированием на коронавирус, но ситуация поменялась

© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в медиабанкМедицинский сотрудник берет тест на CoVID-19
Медицинский сотрудник берет тест на CoVID-19 - РИА Новости, 1920, 14.09.2022
© РИА Новости / Кирилл Брага
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Медицинский сотрудник берет тест на CoVID-19. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. У некоторых регионов еще имеются проблемы со сроками получения результатов тестирования на коронавирус, но по сравнению с началом эпидемии ситуация кардинальным образом поменялась, заявил президент России Владимир Путин.
"Пандемия стала катализатором молекулярно-генетических исследований, в том числе создания отечественных тестов для выявления ковида. Сейчас время получения таких результатов сокращено в три раза. Знаю, в регионах есть ещё проблемы и с этим. Но всё-таки ситуация кардинальным образом поменялась по сравнению с тем, что было в начале", - сказал Путин на торжественной церемонии награждения представителей санитарно-эпидемиологической службы в Кремле.
Он также уточнил, что сотрудники Роспотребнадзора во время эпидемии коронавируса принимали меры на основе тщательного анализа эпидситуации в регионах, и для каждого из регионов предлагались индивидуальные алгоритмы действий.
"К концу текущего года в этой сфере (тестирования на коронавирус - ред.) будет действовать 153 специализированных центра Роспотребнадзора", - добавил президент РФ.

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