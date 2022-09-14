https://ria.ru/20220914/testirovanie-1816769693.html

Путин оценил ситуацию с тестированием на коронавирус в регионах

Путин оценил ситуацию с тестированием на коронавирус в регионах - РИА Новости, 14.09.2022

Путин оценил ситуацию с тестированием на коронавирус в регионах

У некоторых регионов еще имеются проблемы со сроками получения результатов тестирования на коронавирус, но по сравнению с началом эпидемии ситуация кардинальным РИА Новости, 14.09.2022

2022-09-14T16:15

2022-09-14T16:15

2022-09-14T16:15

распространение коронавируса

общество

здоровье - общество

владимир путин

россия

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

коронавирус в россии

коронавирусы

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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. У некоторых регионов еще имеются проблемы со сроками получения результатов тестирования на коронавирус, но по сравнению с началом эпидемии ситуация кардинальным образом поменялась, заявил президент России Владимир Путин."Пандемия стала катализатором молекулярно-генетических исследований, в том числе создания отечественных тестов для выявления ковида. Сейчас время получения таких результатов сокращено в три раза. Знаю, в регионах есть ещё проблемы и с этим. Но всё-таки ситуация кардинальным образом поменялась по сравнению с тем, что было в начале", - сказал Путин на торжественной церемонии награждения представителей санитарно-эпидемиологической службы в Кремле.Он также уточнил, что сотрудники Роспотребнадзора во время эпидемии коронавируса принимали меры на основе тщательного анализа эпидситуации в регионах, и для каждого из регионов предлагались индивидуальные алгоритмы действий."К концу текущего года в этой сфере (тестирования на коронавирус - ред.) будет действовать 153 специализированных центра Роспотребнадзора", - добавил президент РФ.

https://ria.ru/20220913/covid-1815690466.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, здоровье - общество, владимир путин, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), коронавирус в россии, коронавирусы