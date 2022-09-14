https://ria.ru/20220914/tekhnologii-1816690601.html
Чернышенко рассказал о развитии квантовых технологий в России
Чернышенко рассказал о развитии квантовых технологий в России - РИА Новости, 14.09.2022
Чернышенко рассказал о развитии квантовых технологий в России
Государство до 2025 года проинвестирует не менее 100 миллиардов рублей в поддержку научных институтов и госкомпаний, занимающихся развитием квантовых... РИА Новости, 14.09.2022
2022-09-14T12:15
2022-09-14T12:15
2022-09-14T12:15
технологии
дмитрий чернышенко
россия
российская академия наук
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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Государство до 2025 года проинвестирует не менее 100 миллиардов рублей в поддержку научных институтов и госкомпаний, занимающихся развитием квантовых технологий, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.Замглавы правительства провел совещание по развитию квантовых технологий в России. В его рамках обсуждалась реализация дорожных карт по квантовым вычислениям и коммуникациям, согласно которым в РФ будут созданы квантовые компьютеры размером от 50 до 100 кубитов и квантовые сети связи общей протяженностью не менее 7 тысяч километров."Конечно, важно обеспечить возможность заинтересованных организаций к сотрудничеству в открытом формате. У нас достаточно большое количество научных институтов, госкорпораций, участвуют в этом процессе (развитии квантовых технологий - ред.), мы будем расширять. Напомню, что реализация соглашений предусматривает финансирование в том числе и за счет государства. Это объем, установленный дорожными картами. Не менее 100 миллиардов до 2025 года. Это существенные инвестиции, что подчеркивает важность для страны этих разработок. Основное условие - организации, которые заключили эти соглашения софинансирования в не меньшем объеме, чем государство", - сказал Чернышенко.По словам академика, председателя научного совета РАН "Квантовые технологии", генерального директора АО "НИИМЭ" Геннадия Красникова, правительство, Российская академия наук и вузы должны работать как единый механизм в деле импортозамещения и достижения технологического суверенитета, о котором неоднократно говорил президент страны."Квантовые технологии призваны обеспечить России технологическую независимость и лидерство. Достигнув превосходства в этом направлении, мы сможем вывести многие сферы экономики на качественно новый уровень. Это касается медицины, безопасности, логистики и многих других отраслей. Мы сможем проводить полноценное моделирование произвольных квантовых систем, у нас появятся новые возможности по созданию материалов, моделирования широкого круга биологических, социальных и экономических процессов", - сказал Красников.
https://ria.ru/20220906/kubit-1814578970.html
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технологии, дмитрий чернышенко, россия, российская академия наук
Технологии, Дмитрий Чернышенко, Россия, Российская академия наук
Чернышенко рассказал о развитии квантовых технологий в России
Чернышенко: Россия инвестирует сто миллиардов рублей в развитие квантовых технологий
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Государство до 2025 года проинвестирует не менее 100 миллиардов рублей в поддержку научных институтов и госкомпаний, занимающихся развитием квантовых технологий, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
Замглавы правительства провел совещание по развитию квантовых технологий в России. В его рамках обсуждалась реализация дорожных карт по квантовым вычислениям и коммуникациям, согласно которым в РФ будут созданы квантовые компьютеры размером от 50 до 100 кубитов и квантовые сети связи общей протяженностью не менее 7 тысяч километров.
"Конечно, важно обеспечить возможность заинтересованных организаций к сотрудничеству в открытом формате. У нас достаточно большое количество научных институтов, госкорпораций, участвуют в этом процессе (развитии квантовых технологий - ред.), мы будем расширять. Напомню, что реализация соглашений предусматривает финансирование в том числе и за счет государства. Это объем, установленный дорожными картами. Не менее 100 миллиардов до 2025 года. Это существенные инвестиции, что подчеркивает важность для страны этих разработок. Основное условие - организации, которые заключили эти соглашения софинансирования в не меньшем объеме, чем государство", - сказал Чернышенко.
По словам академика, председателя научного совета РАН
"Квантовые технологии", генерального директора АО "НИИМЭ" Геннадия Красникова, правительство, Российская академия наук и вузы должны работать как единый механизм в деле импортозамещения и достижения технологического суверенитета, о котором неоднократно говорил президент страны.
"Квантовые технологии призваны обеспечить России технологическую независимость и лидерство. Достигнув превосходства в этом направлении, мы сможем вывести многие сферы экономики на качественно новый уровень. Это касается медицины, безопасности, логистики и многих других отраслей. Мы сможем проводить полноценное моделирование произвольных квантовых систем, у нас появятся новые возможности по созданию материалов, моделирования широкого круга биологических, социальных и экономических процессов", - сказал Красников.