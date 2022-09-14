12:08 14.09.2022 (обновлено: 13:03 14.09.2022)
Коммунальную технику передали Мариуполю в Ростовской области
Почти 50 единиц коммунальной техники передали Мариуполю в Ростовской области
© Сергей ПивоваровВид на Ворошиловский мост в Ростове-на-Дону
© Сергей Пивоваров
Вид на Ворошиловский мост в Ростове-на-Дону. Архивное фото
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 сен - РИА Новости. Торжественная церемония передачи 48 единиц коммунальной спецтехники городу Мариуполю состоялась в Ростовской области в среду, сообщает правительство региона.
"На территории военно-исторического музейного комплекса Великой Отечественной войны "Самбекские высоты" состоялась торжественная церемония передачи 48 единиц коммунальной спецтехники городу Мариуполю", - говорится в сообщении.
По словам министра природных ресурсов и экологии РФ Александра Козлова, ключи от машин получили непосредственно водители - 48 сотрудников муниципального предприятия, которые помогают наводить в городе чистоту. "Также в ближайшее время направим в Мариуполь еще 24 единицы специализированной техники и 3 тысячи мусорных контейнеров", - сказал он на торжественном мероприятии.
Козлов добавил, что все расчеты основаны на мастер-плане развития Мариуполя, который утвердил глава ДНР. Вся техника и контейнеры передаются Мариуполю безвозмездно. Глава Минприроды отметил, что вместе с городскими властями принято решение о том, что до конца года вывоз мусора для жителей Мариуполя также будет бесплатным.
В целом из России в ДНР планируется в ближайшее время направить 70 мусоровозов и другую спецтехнику. Средства были выделены из резервного фонда РФ по поручению премьер-министра Михаила Мишустина. Выделенные 1,2 миллиарда рублей Минприроды России в виде субсидии передало публично-правовой компании "Российский экологический оператор" для целевого расходования на закупку спецтехники и оборудования для ликвидации накопленных отходов строительства и сноса, твердых коммунальных отходов, а также для обращения с отходами на территории Мариуполя в дальнейшем.
"Мы очень рады тому, что такое важное мероприятие состоялось на территории Ростовской области, так как всегда готовы оказывать всевозможную помощь нашим соседям. Только за три летних месяца Ростовская область направила жителям ЛДНР более 250 тонн гуманитарных грузов", - прокомментировал первый замгубернатора Ростовской области Виктор Гончаров. Он отметил, что Ростовская область все это время активно принимала участие в помощи как людям, вынужденным покинуть территории республик и находящимся в пунктах временного размещения Ростовской области, так и самим сопредельным территориям.
В настоящее время в регионе продолжается сбор гуманитарной помощи для населения республик. Кроме того, аграрии области помогли весной фермерам и личным подсобным хозяйствам ЛНР и ДНР посевным материалом.
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