https://ria.ru/20220914/tayvan-1816866596.html

В США одобрили выделение Тайваню военной помощи на 4,5 миллиарда долларов

В США одобрили выделение Тайваню военной помощи на 4,5 миллиарда долларов - РИА Новости, 14.09.2022

В США одобрили выделение Тайваню военной помощи на 4,5 миллиарда долларов

Комитет сената США по иностранным делам одобрил законопроект по выделению Тайваню военной помощи на 4,5 миллиарда долларов, сообщил глава комитета Джим Риш. РИА Новости, 14.09.2022

2022-09-14T23:40

2022-09-14T23:40

2022-09-14T23:57

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ВАШИНГТОН, 14 сен — РИА Новости. Комитет сената США по иностранным делам одобрил законопроект по выделению Тайваню военной помощи на 4,5 миллиарда долларов, сообщил глава комитета Джим Риш.Предполагается, что эти средства Тайбэй получит в течение четырех лет. Также речь идет о кредитных гарантиях на военные закупки на сумму до двух миллиардов долларов. Кроме того, Тайваню планируют присвоить статус "основного союзника США вне НАТО".После утверждения профильным комитетом законопроект "О политике в отношении Тайваня" переходит на рассмотрение всем составом верхней палаты конгресса.Ситуация вокруг Тайваня обострилась после визита спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси. В ответ на эту поездку Пекин начал масштабные военные учения у берегов острова, ввел санкции против двух тайваньских фондов, самой Пелоси и ее родственников, а также принял другие меры. Ответственность за все негативные последствия китайский МИД возложил на Вашингтон и Тайбэй.КНР не признает суверенитета Тайваня, считает его своей провинцией и выступает категорически против его контактов с чиновниками и военными из других стран.

https://ria.ru/20220908/tayvan-1815308574.html

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