https://ria.ru/20220914/tayvan-1816619371.html

СМИ: глава разведки ЕС отменил поездку на Тайвань после "разоблачения"

СМИ: глава разведки ЕС отменил поездку на Тайвань после "разоблачения" - РИА Новости, 14.09.2022

СМИ: глава разведки ЕС отменил поездку на Тайвань после "разоблачения"

Глава Разведывательного и ситуационного центра ЕС Хосе Касимиро Моргадо собирался посетить Тайвань, но отменил поездку после того, как о его "сверхсекретной"... РИА Новости, 14.09.2022

2022-09-14T01:19

2022-09-14T01:19

2022-09-14T05:23

в мире

тайвань

сша

евросоюз

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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Глава Разведывательного и ситуационного центра ЕС Хосе Касимиро Моргадо собирался посетить Тайвань, но отменил поездку после того, как о его "сверхсекретной" подготовке к визиту стало известно в Пекине, сообщает газета Politico со ссылкой на дипломатов.Однако, по словам одного из европейских источников, Моргадо не собирался посещать Тайвань: он планировал связаться с местными чиновниками по телефону, но решил отказаться от этих переговоров из-за реакции Пекина на визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на остров.Представитель ЕС не сказал, проводится ли расследование возможной утечки информации о планах Моргадо.Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации — пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив. Ситуация вокруг Тайваня обострилась после визита спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на остров в начале августа. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил этот визит, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.

https://ria.ru/20220907/tayvan-1815009336.html

тайвань

сша

китай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, тайвань, сша, евросоюз, китай