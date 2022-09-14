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СМИ: глава разведки ЕС отменил поездку на Тайвань после "разоблачения" - РИА Новости, 14.09.2022
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СМИ: глава разведки ЕС отменил поездку на Тайвань после "разоблачения"
СМИ: глава разведки ЕС отменил поездку на Тайвань после "разоблачения" - РИА Новости, 14.09.2022
СМИ: глава разведки ЕС отменил поездку на Тайвань после "разоблачения"
Глава Разведывательного и ситуационного центра ЕС Хосе Касимиро Моргадо собирался посетить Тайвань, но отменил поездку после того, как о его "сверхсекретной"... РИА Новости, 14.09.2022
2022-09-14T01:19
2022-09-14T05:23
в мире
тайвань
сша
евросоюз
китай
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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Глава Разведывательного и ситуационного центра ЕС Хосе Касимиро Моргадо собирался посетить Тайвань, но отменил поездку после того, как о его "сверхсекретной" подготовке к визиту стало известно в Пекине, сообщает газета Politico со ссылкой на дипломатов.Однако, по словам одного из европейских источников, Моргадо не собирался посещать Тайвань: он планировал связаться с местными чиновниками по телефону, но решил отказаться от этих переговоров из-за реакции Пекина на визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на остров.Представитель ЕС не сказал, проводится ли расследование возможной утечки информации о планах Моргадо.Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации — пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив. Ситуация вокруг Тайваня обострилась после визита спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на остров в начале августа. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил этот визит, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.
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в мире, тайвань, сша, евросоюз, китай
В мире, Тайвань, США, Евросоюз, Китай
01:19 14.09.2022 (обновлено: 05:23 14.09.2022)
 
СМИ: глава разведки ЕС отменил поездку на Тайвань после "разоблачения"

Politico: глава разведки ЕС отменил визит на Тайвань после того, как о поездке узнал Китай

© AP Photo / Chiang Ying-yingЖенщина с флагами Тайваня
Женщина с флагами Тайваня - РИА Новости, 1920, 14.09.2022
© AP Photo / Chiang Ying-ying
Женщина с флагами Тайваня. Архивное фото
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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Глава Разведывательного и ситуационного центра ЕС Хосе Касимиро Моргадо собирался посетить Тайвань, но отменил поездку после того, как о его "сверхсекретной" подготовке к визиту стало известно в Пекине, сообщает газета Politico со ссылкой на дипломатов.
"Хосе Касимиро Моргадо... должен был нанести малозаметный визит, чтобы встретиться с тайваньскими чиновниками в октябре... Однако план главы шпионов ЕС зашел в тупик после того, как Пекин заполучил информацию и надавил на ЕС, чтобы он отказался от визита", - говорится в сообщении издания.
Однако, по словам одного из европейских источников, Моргадо не собирался посещать Тайвань: он планировал связаться с местными чиновниками по телефону, но решил отказаться от этих переговоров из-за реакции Пекина на визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на остров.
Представитель ЕС не сказал, проводится ли расследование возможной утечки информации о планах Моргадо.
Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации — пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
Ситуация вокруг Тайваня обострилась после визита спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на остров в начале августа. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил этот визит, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.
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