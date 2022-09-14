01:19 14.09.2022 (обновлено: 05:23 14.09.2022)
СМИ: глава разведки ЕС отменил поездку на Тайвань после "разоблачения"
Politico: глава разведки ЕС отменил визит на Тайвань после того, как о поездке узнал Китай
© AP Photo / Chiang Ying-yingЖенщина с флагами Тайваня
© AP Photo / Chiang Ying-ying
Женщина с флагами Тайваня. Архивное фото
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Глава Разведывательного и ситуационного центра ЕС Хосе Касимиро Моргадо собирался посетить Тайвань, но отменил поездку после того, как о его "сверхсекретной" подготовке к визиту стало известно в Пекине, сообщает газета Politico со ссылкой на дипломатов.
"Хосе Касимиро Моргадо... должен был нанести малозаметный визит, чтобы встретиться с тайваньскими чиновниками в октябре... Однако план главы шпионов ЕС зашел в тупик после того, как Пекин заполучил информацию и надавил на ЕС, чтобы он отказался от визита", - говорится в сообщении издания.
Однако, по словам одного из европейских источников, Моргадо не собирался посещать Тайвань: он планировал связаться с местными чиновниками по телефону, но решил отказаться от этих переговоров из-за реакции Пекина на визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на остров.
Представитель ЕС не сказал, проводится ли расследование возможной утечки информации о планах Моргадо.
Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации — пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
Ситуация вокруг Тайваня обострилась после визита спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на остров в начале августа. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил этот визит, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.