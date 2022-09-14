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Талибы установили полный контроль над Панджшером - РИА Новости, 14.09.2022
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Талибы установили полный контроль над Панджшером
Талибы установили полный контроль над Панджшером - РИА Новости, 14.09.2022
Талибы установили полный контроль над Панджшером
Талибское военное ополчение (движение "Талибан"*находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) завершило военную операцию в афганской провинции... РИА Новости, 14.09.2022
2022-09-14T18:27
2022-09-14T18:27
в мире
забиулла муджахид
афганистан
кабул (город)
мохаммад хасан ахунд
панджшер (провинция)
оон
федеральная налоговая служба (фнс россии)
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МОСКВА, 14 сен – РИА Новости. Талибское военное ополчение (движение "Талибан"*находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) завершило военную операцию в афганской провинции Панджшер и установило над ним полный контроль, заявил РИА Новости представитель движения Билал Карими.Панджшер – провинция, расположенная на востоке Афганистана. В ней уже несколько месяцев сосредоточены силы Фронта национального сопротивления Афганистана (ФНСА), которые противостоят власти талибов."Вы спросили, находится ли Панджшер под контролем Кабула? Конечно, да. Моджахеды (боевое ополчение талибов) установили контроль над всеми регионами афганского государства. Если в каком-либо районе снова появится оппозиционные вооруженные элементы, то наши войска ударят по ним. Они будут либо уничтожены, либо попадут в тюрьмы", - сказал Карими.Он также отметил, что в ходе этой операции были заключены в тюрьмы десятки участников сопротивления.Ранее представитель движения "Талибан"* Забиулла Муджахид заявил, что талибы в ходе операции в афганской провинции Панджшер уничтожили 40 участников сопротивления и задержали еще 101, что стало первой операцией талибов подобного масштаба в провинции примерно за один год.В начале августа 2021 года талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане.В начале сентября 2021 года был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.* Движение "Талибан" находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.
https://ria.ru/20220828/afganistan-1812704089.html
https://ria.ru/20220817/taliby-1810138110.html
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афганистан
кабул (город)
панджшер (провинция)
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в мире, забиулла муджахид, афганистан, кабул (город), мохаммад хасан ахунд, панджшер (провинция), оон, федеральная налоговая служба (фнс россии)
В мире, Забиулла Муджахид, Афганистан, Кабул (город), Мохаммад Хасан Ахунд, Панджшер (провинция), ООН, Федеральная налоговая служба (ФНС России)
18:27 14.09.2022
 
Талибы установили полный контроль над Панджшером

Талибы завершили военную операцию в провинции Панджшер и установили над ней контроль

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкБоевики движения "Талибан"*
Боевики движения Талибан* - РИА Новости, 1920, 14.09.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Боевики движения "Талибан"*. Архивное фото
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МОСКВА, 14 сен – РИА Новости. Талибское военное ополчение (движение "Талибан"*находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) завершило военную операцию в афганской провинции Панджшер и установило над ним полный контроль, заявил РИА Новости представитель движения Билал Карими.
Панджшер – провинция, расположенная на востоке Афганистана. В ней уже несколько месяцев сосредоточены силы Фронта национального сопротивления Афганистана (ФНСА), которые противостоят власти талибов.
"Вы спросили, находится ли Панджшер под контролем Кабула? Конечно, да. Моджахеды (боевое ополчение талибов) установили контроль над всеми регионами афганского государства. Если в каком-либо районе снова появится оппозиционные вооруженные элементы, то наши войска ударят по ним. Они будут либо уничтожены, либо попадут в тюрьмы", - сказал Карими.
Он также отметил, что в ходе этой операции были заключены в тюрьмы десятки участников сопротивления.
Ранее представитель движения "Талибан"* Забиулла Муджахид заявил, что талибы в ходе операции в афганской провинции Панджшер уничтожили 40 участников сопротивления и задержали еще 101, что стало первой операцией талибов подобного масштаба в провинции примерно за один год.
В начале августа 2021 года талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане.
В начале сентября 2021 года был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.
* Движение "Талибан" находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.

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В миреЗабиулла МуджахидАфганистанКабул (город)Мохаммад Хасан АхундПанджшер (провинция)ООНФедеральная налоговая служба (ФНС России)
 
 
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