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СМИ: в Таиланде при стрельбе на военном объекте погиб человек
СМИ: в Таиланде при стрельбе на военном объекте погиб человек - РИА Новости, 14.09.2022
СМИ: в Таиланде при стрельбе на военном объекте погиб человек
Один человек погиб и двое получили ранения в результате стрельбы на военном объекте в Бангкоке в среду, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на источники в РИА Новости, 14.09.2022
2022-09-14T07:48
2022-09-14T07:48
2022-09-14T07:48
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бангкок
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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Один человек погиб и двое получили ранения в результате стрельбы на военном объекте в Бангкоке в среду, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на источники в полиции.Как пишет Франс Пресс со ссылкой на зампредставителя, подозреваемый в стрельбе был задержан.Сообщается, что стрельба произошла в управлении подготовки вооруженных сил, входящем в большой комплекс военных объектов на севере столицы Таиланда.
https://ria.ru/20220828/palestina-1812667036.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, таиланд, бангкок
СМИ: в Таиланде при стрельбе на военном объекте погиб человек
AFP: в Таиланде при стрельбе на военном объекте погиб человек, двое получили ранения