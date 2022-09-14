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СМИ: в Таиланде при стрельбе на военном объекте погиб человек - РИА Новости, 14.09.2022
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СМИ: в Таиланде при стрельбе на военном объекте погиб человек
СМИ: в Таиланде при стрельбе на военном объекте погиб человек - РИА Новости, 14.09.2022
СМИ: в Таиланде при стрельбе на военном объекте погиб человек
Один человек погиб и двое получили ранения в результате стрельбы на военном объекте в Бангкоке в среду, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на источники в РИА Новости, 14.09.2022
2022-09-14T07:48
2022-09-14T07:48
в мире
таиланд
бангкок
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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Один человек погиб и двое получили ранения в результате стрельбы на военном объекте в Бангкоке в среду, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на источники в полиции.Как пишет Франс Пресс со ссылкой на зампредставителя, подозреваемый в стрельбе был задержан.Сообщается, что стрельба произошла в управлении подготовки вооруженных сил, входящем в большой комплекс военных объектов на севере столицы Таиланда.
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в мире, таиланд, бангкок
В мире, Таиланд, Бангкок
07:48 14.09.2022
 
СМИ: в Таиланде при стрельбе на военном объекте погиб человек

AFP: в Таиланде при стрельбе на военном объекте погиб человек, двое получили ранения

© AFP 2022 / Lillian SuwanrumphaТаиланд
Таиланд - РИА Новости, 1920, 14.09.2022
© AFP 2022 / Lillian Suwanrumpha
Таиланд. Архивное фото
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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Один человек погиб и двое получили ранения в результате стрельбы на военном объекте в Бангкоке в среду, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на источники в полиции.
"В результате стрельбы один человек погиб и двое получили ранения, местная полиция взяла ситуацию под контроль", - передает агентство слова заместителя пресс-секретаря полиции.
Как пишет Франс Пресс со ссылкой на зампредставителя, подозреваемый в стрельбе был задержан.
Сообщается, что стрельба произошла в управлении подготовки вооруженных сил, входящем в большой комплекс военных объектов на севере столицы Таиланда.
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