https://ria.ru/20220914/tailand-1816630437.html

СМИ: в Таиланде при стрельбе на военном объекте погиб человек

СМИ: в Таиланде при стрельбе на военном объекте погиб человек - РИА Новости, 14.09.2022

СМИ: в Таиланде при стрельбе на военном объекте погиб человек

Один человек погиб и двое получили ранения в результате стрельбы на военном объекте в Бангкоке в среду, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на источники в РИА Новости, 14.09.2022

2022-09-14T07:48

2022-09-14T07:48

2022-09-14T07:48

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таиланд

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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Один человек погиб и двое получили ранения в результате стрельбы на военном объекте в Бангкоке в среду, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на источники в полиции.Как пишет Франс Пресс со ссылкой на зампредставителя, подозреваемый в стрельбе был задержан.Сообщается, что стрельба произошла в управлении подготовки вооруженных сил, входящем в большой комплекс военных объектов на севере столицы Таиланда.

https://ria.ru/20220828/palestina-1812667036.html

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бангкок

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Максим Горбачев

в мире, таиланд, бангкок