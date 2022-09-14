Рейтинг@Mail.ru
В Таджикистане заявили о гибели двух пограничников при минометном обстреле - РИА Новости, 14.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220914/tadzhikistan-1816758230.html
В Таджикистане заявили о гибели двух пограничников при минометном обстреле
В Таджикистане заявили о гибели двух пограничников при минометном обстреле - РИА Новости, 14.09.2022
В Таджикистане заявили о гибели двух пограничников при минометном обстреле
Два таджикистанских пограничника погибли, шесть ранены в ходе минометного обстрела со стороны Киргизии, также получили ранения пять мирных жителей, сообщили РИА РИА Новости, 14.09.2022
2022-09-14T15:47
2022-09-14T16:00
в мире
таджикистан
киргизия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1b/1769838248_162:238:1949:1243_1920x0_80_0_0_20e63bb73afe9fd1aaad07d6e7439fb5.jpg
ДУШАНБЕ, 14 сен - РИА Новости, Лидия Исамова. Два таджикистанских пограничника погибли, шесть ранены в ходе минометного обстрела со стороны Киргизии, также получили ранения пять мирных жителей, сообщили РИА Новости в администрации таджикистанского приграничного города Исфара."В ходе минометного огня по погранотряду "Кех" погибли два пограничника, ранены шесть и получили осколочные ранения шесть мирных жителей, находившихся в районе обстрела", - сказал собеседник агентства.По его словам, ряд раненых доставлены в больницу села Ворух, получившие тяжелые ранения - в горбольницу Исфары.Утром в среду погранслужба Киргизии сообщила о перестрелке между киргизскими и таджикскими пограничниками в местности Булак-Баши. По версии ведомства, она началась из-за того, что таджикистанский пограннаряд занял боевые позиции на неописанном участке границы. По официальным данным, в результате перестрелок в Киргизии пострадали двое пограничников.Таджикская сторона, в свою очередь, обвинила киргизстанских пограничников в необоснованном обстреле таджикистанской погранзаставы.Ближе к обеду между военными двух стран началась еще одна перестрелка - уже в местности Как-Сай.
https://ria.ru/20220914/kirgiziya-1816690905.html
таджикистан
киргизия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1b/1769838248_17:0:1984:1475_1920x0_80_0_0_3cad1260ec011da018bfe2cdb803383b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, таджикистан, киргизия
В мире, Таджикистан, Киргизия
15:47 14.09.2022 (обновлено: 16:00 14.09.2022)
 
В Таджикистане заявили о гибели двух пограничников при минометном обстреле

В Таджикистане заявили о гибели двух пограничников при обстреле со стороны Киргизии

© Фото : пресс-служба ГПС КРВоеннослужащие на границе Киргизии и Таджикистана
Военнослужащие на границе Киргизии и Таджикистана - РИА Новости, 1920, 14.09.2022
© Фото : пресс-служба ГПС КР
Военнослужащие на границе Киргизии и Таджикистана. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДУШАНБЕ, 14 сен - РИА Новости, Лидия Исамова. Два таджикистанских пограничника погибли, шесть ранены в ходе минометного обстрела со стороны Киргизии, также получили ранения пять мирных жителей, сообщили РИА Новости в администрации таджикистанского приграничного города Исфара.
"В ходе минометного огня по погранотряду "Кех" погибли два пограничника, ранены шесть и получили осколочные ранения шесть мирных жителей, находившихся в районе обстрела", - сказал собеседник агентства.
По его словам, ряд раненых доставлены в больницу села Ворух, получившие тяжелые ранения - в горбольницу Исфары.
Утром в среду погранслужба Киргизии сообщила о перестрелке между киргизскими и таджикскими пограничниками в местности Булак-Баши. По версии ведомства, она началась из-за того, что таджикистанский пограннаряд занял боевые позиции на неописанном участке границы. По официальным данным, в результате перестрелок в Киргизии пострадали двое пограничников.
Таджикская сторона, в свою очередь, обвинила киргизстанских пограничников в необоснованном обстреле таджикистанской погранзаставы.
Ближе к обеду между военными двух стран началась еще одна перестрелка - уже в местности Как-Сай.

Читайте также:

 
В миреТаджикистанКиргизия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала