https://ria.ru/20220914/tadzhikistan-1816758230.html
В Таджикистане заявили о гибели двух пограничников при минометном обстреле
В Таджикистане заявили о гибели двух пограничников при минометном обстреле - РИА Новости, 14.09.2022
В Таджикистане заявили о гибели двух пограничников при минометном обстреле
Два таджикистанских пограничника погибли, шесть ранены в ходе минометного обстрела со стороны Киргизии, также получили ранения пять мирных жителей, сообщили РИА РИА Новости, 14.09.2022
2022-09-14T15:47
2022-09-14T15:47
2022-09-14T16:00
в мире
таджикистан
киргизия
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ДУШАНБЕ, 14 сен - РИА Новости, Лидия Исамова. Два таджикистанских пограничника погибли, шесть ранены в ходе минометного обстрела со стороны Киргизии, также получили ранения пять мирных жителей, сообщили РИА Новости в администрации таджикистанского приграничного города Исфара."В ходе минометного огня по погранотряду "Кех" погибли два пограничника, ранены шесть и получили осколочные ранения шесть мирных жителей, находившихся в районе обстрела", - сказал собеседник агентства.По его словам, ряд раненых доставлены в больницу села Ворух, получившие тяжелые ранения - в горбольницу Исфары.Утром в среду погранслужба Киргизии сообщила о перестрелке между киргизскими и таджикскими пограничниками в местности Булак-Баши. По версии ведомства, она началась из-за того, что таджикистанский пограннаряд занял боевые позиции на неописанном участке границы. По официальным данным, в результате перестрелок в Киргизии пострадали двое пограничников.Таджикская сторона, в свою очередь, обвинила киргизстанских пограничников в необоснованном обстреле таджикистанской погранзаставы.Ближе к обеду между военными двух стран началась еще одна перестрелка - уже в местности Как-Сай.
https://ria.ru/20220914/kirgiziya-1816690905.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, таджикистан, киргизия
В мире, Таджикистан, Киргизия
15:47 14.09.2022 (обновлено: 16:00 14.09.2022)
В Таджикистане заявили о гибели двух пограничников при минометном обстреле
В Таджикистане заявили о гибели двух пограничников при обстреле со стороны Киргизии
ДУШАНБЕ, 14 сен - РИА Новости, Лидия Исамова. Два таджикистанских пограничника погибли, шесть ранены в ходе минометного обстрела со стороны Киргизии, также получили ранения пять мирных жителей, сообщили РИА Новости в администрации таджикистанского приграничного города Исфара.
"В ходе минометного огня по погранотряду "Кех" погибли два пограничника, ранены шесть и получили осколочные ранения шесть мирных жителей, находившихся в районе обстрела", - сказал собеседник агентства.
По его словам, ряд раненых доставлены в больницу села Ворух, получившие тяжелые ранения - в горбольницу Исфары.
Утром в среду погранслужба Киргизии
сообщила о перестрелке между киргизскими и таджикскими пограничниками в местности Булак-Баши. По версии ведомства, она началась из-за того, что таджикистанский пограннаряд занял боевые позиции на неописанном участке границы. По официальным данным, в результате перестрелок в Киргизии пострадали двое пограничников.
Таджикская сторона, в свою очередь, обвинила киргизстанских пограничников в необоснованном обстреле таджикистанской погранзаставы.
Ближе к обеду между военными двух стран началась еще одна перестрелка - уже в местности Как-Сай.