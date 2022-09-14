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Жители Якутска и пригородов остались без света - РИА Новости, 14.09.2022
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Жители Якутска и пригородов остались без света
Жители Якутска и пригородов остались без света - РИА Новости, 14.09.2022
Жители Якутска и пригородов остались без света
Ветер в среду вновь оставил без электроснабжения жителей Якутска и пригородов, сообщила пресс-служба Центральных электрических сетей ПАО "Якутскэнерго". РИА Новости, 14.09.2022
2022-09-14T13:13
2022-09-14T13:13
происшествия
якутск
якутскэнерго
россия
электричество
жкх
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ЯКУТСК, 14 сен – РИА Новости. Ветер в среду вновь оставил без электроснабжения жителей Якутска и пригородов, сообщила пресс-служба Центральных электрических сетей ПАО "Якутскэнерго".Ранее сообщалось, что шквальный ветер и сильные дожди ожидаются в ближайшие сутки в Якутске и ряде районов республики."Сегодня, 14 сентября, неблагоприятные погодные условия стали причиной нарушений в работе линий электропередачи. Всего в диспетчерскую службу поступило 67 заявок от энергопотребителей Якутска и пригородов столицы республики. В восстановительных работах задействовано 9 бригад в составе 39 человек и 15 единиц техники. Работы будут продолжаться до полного восстановления", - сообщили в пресс-службе.Ветер 8 сентября оставил без света жителей микрорайонов Якутска и пригородных сел. Восстановительные работы удалось завершить спустя шесть дней.
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происшествия, якутск, якутскэнерго, россия, электричество, жкх
Происшествия, Якутск, ЯкутскЭнерго, Россия, Электричество, ЖКХ
13:13 14.09.2022
 
Жители Якутска и пригородов остались без света

Жители Якутска и пригородов остались без электроснабжения из-за шквального ветра

CC BY-SA 4.0 / LxAndrew / Якутск. Вид на центральную часть городаВид на центральную часть города Якутска
Вид на центральную часть города Якутска - РИА Новости, 1920, 14.09.2022
CC BY-SA 4.0 / LxAndrew / Якутск. Вид на центральную часть города
Вид на центральную часть города Якутска. Архивное фото
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ЯКУТСК, 14 сен – РИА Новости. Ветер в среду вновь оставил без электроснабжения жителей Якутска и пригородов, сообщила пресс-служба Центральных электрических сетей ПАО "Якутскэнерго".
Ранее сообщалось, что шквальный ветер и сильные дожди ожидаются в ближайшие сутки в Якутске и ряде районов республики.
"Сегодня, 14 сентября, неблагоприятные погодные условия стали причиной нарушений в работе линий электропередачи. Всего в диспетчерскую службу поступило 67 заявок от энергопотребителей Якутска и пригородов столицы республики. В восстановительных работах задействовано 9 бригад в составе 39 человек и 15 единиц техники. Работы будут продолжаться до полного восстановления", - сообщили в пресс-службе.
Ветер 8 сентября оставил без света жителей микрорайонов Якутска и пригородных сел. Восстановительные работы удалось завершить спустя шесть дней.
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