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Жители Якутска и пригородов остались без света
Жители Якутска и пригородов остались без света - РИА Новости, 14.09.2022
Жители Якутска и пригородов остались без света
Ветер в среду вновь оставил без электроснабжения жителей Якутска и пригородов, сообщила пресс-служба Центральных электрических сетей ПАО "Якутскэнерго". РИА Новости, 14.09.2022
2022-09-14T13:13
2022-09-14T13:13
2022-09-14T13:13
происшествия
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электричество
жкх
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ЯКУТСК, 14 сен – РИА Новости. Ветер в среду вновь оставил без электроснабжения жителей Якутска и пригородов, сообщила пресс-служба Центральных электрических сетей ПАО "Якутскэнерго".Ранее сообщалось, что шквальный ветер и сильные дожди ожидаются в ближайшие сутки в Якутске и ряде районов республики."Сегодня, 14 сентября, неблагоприятные погодные условия стали причиной нарушений в работе линий электропередачи. Всего в диспетчерскую службу поступило 67 заявок от энергопотребителей Якутска и пригородов столицы республики. В восстановительных работах задействовано 9 бригад в составе 39 человек и 15 единиц техники. Работы будут продолжаться до полного восстановления", - сообщили в пресс-службе.Ветер 8 сентября оставил без света жителей микрорайонов Якутска и пригородных сел. Восстановительные работы удалось завершить спустя шесть дней.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Происшествия, Якутск, ЯкутскЭнерго, Россия, Электричество, ЖКХ
Жители Якутска и пригородов остались без света
Жители Якутска и пригородов остались без электроснабжения из-за шквального ветра
ЯКУТСК, 14 сен – РИА Новости. Ветер в среду вновь оставил без электроснабжения жителей Якутска и пригородов, сообщила пресс-служба Центральных электрических сетей ПАО "Якутскэнерго".
Ранее сообщалось, что шквальный ветер и сильные дожди ожидаются в ближайшие сутки в Якутске и ряде районов республики.
"Сегодня, 14 сентября, неблагоприятные погодные условия стали причиной нарушений в работе линий электропередачи. Всего в диспетчерскую службу поступило 67 заявок от энергопотребителей Якутска и пригородов столицы республики. В восстановительных работах задействовано 9 бригад в составе 39 человек и 15 единиц техники. Работы будут продолжаться до полного восстановления", - сообщили в пресс-службе.
Ветер 8 сентября оставил без света жителей микрорайонов Якутска и пригородных сел. Восстановительные работы удалось завершить спустя шесть дней.