https://ria.ru/20220914/svet-1816707577.html

Жители Якутска и пригородов остались без света

Жители Якутска и пригородов остались без света - РИА Новости, 14.09.2022

Жители Якутска и пригородов остались без света

Ветер в среду вновь оставил без электроснабжения жителей Якутска и пригородов, сообщила пресс-служба Центральных электрических сетей ПАО "Якутскэнерго". РИА Новости, 14.09.2022

2022-09-14T13:13

2022-09-14T13:13

2022-09-14T13:13

происшествия

якутск

якутскэнерго

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электричество

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ЯКУТСК, 14 сен – РИА Новости. Ветер в среду вновь оставил без электроснабжения жителей Якутска и пригородов, сообщила пресс-служба Центральных электрических сетей ПАО "Якутскэнерго".Ранее сообщалось, что шквальный ветер и сильные дожди ожидаются в ближайшие сутки в Якутске и ряде районов республики."Сегодня, 14 сентября, неблагоприятные погодные условия стали причиной нарушений в работе линий электропередачи. Всего в диспетчерскую службу поступило 67 заявок от энергопотребителей Якутска и пригородов столицы республики. В восстановительных работах задействовано 9 бригад в составе 39 человек и 15 единиц техники. Работы будут продолжаться до полного восстановления", - сообщили в пресс-службе.Ветер 8 сентября оставил без света жителей микрорайонов Якутска и пригородных сел. Восстановительные работы удалось завершить спустя шесть дней.

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Владимир Лаврентьев

происшествия, якутск, якутскэнерго, россия, электричество, жкх